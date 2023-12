Lo bueno y lo malo del “play-in”, Concluyó el primer “experimento” de esta copia barata de la NBA. ¿Valió la pena?

Los goles no faltaron

Si de algo no podemos quejarnos es que los partidos al menos estuvieron entretenidos y cerrados. Todos fueron decididos por un gol y vimos un total de 13 goles en los tres encuentros.

El San Luis-León se está convirtiendo poco a poco en un clásico (de la zona, al menos), ya que el torneo pasado también se vieron las caras en la repesca, y en ambas ocasiones los Potosinos sorprendieron a los Esmeraldas. El Mazatlán dio pelea al Santos, y después el 3-0 del León al Santos casi se convierte en empate y penales de no ser por un penal no marcado (el mismo que mandó al hospital a Lucas Romero).

Pero eso lo atribuyo más a la calidad ofensiva de los equipo (así como a su pobre defensa) más que al formato.

La logística

No es que extrañe el absurdo repechaje donde entraba hasta el lugar 12, pero ese no tenía un problema que este sí: como se cruzó la Fecha FIFA, dejaron pasar una semana. La cuestión es que el último partido de selecciones fue el martes y esto empezó el jueves (ya que tienen que ser dos ventanas de partidos y antes eran cuatro pero todos el fin de semana).

¿Qué provocó? Que jugadores como Félix Torres, Ángel Mena o Federico Viñas tuvieron mínimo descanso para estar con sus escuadras, y por ello algunos jugaron, o si lo hicieron fue muy limitados.

¿Se imaginan cuando toque le esta instancia a, digamos, Pumas, y no pueda contar con el “Chino” Huerta? ¿O al América o Rayados con sus múltiples convocados? ¿Por qué a algunos equipos les hacen esperar tanto y a otros no les dan ni tiempo de recuperarse?

La disparidad

Sin saber cómo quedan los duelos de miércoles, es indudable que es injusto que el premio para América y Monterrey por quedar primero y segundo sea haber parado por 18 días cada uno, y enfrentar a equipos que vienen de jugar el fin de semana y llegan en mejor forma. En el deporte poco descanso te puede pesar, pero mucho descanso también, más cuando tu rival sí tuvo actividad reciente y tú no.

Me parece una injusticia, la cual muy probablemente no se verá reflejada porque Águilas y Rayados son muy superiores en plantilla a León y San Luis, pero son pequeñas ventajas que no deberían permitirse.

Lo incomprensible

Algo que pueda parecer mínimo pero para mí es vital. Hubo partidos en jueves y domingo, lo cual significó que nos quedamos en sábado en la noche… sin nada de nada. Ningún partido, pelea de Box, o de a perdis mi pobre angelito. No hubo nada en el horario estelar, y me parece una oportunidad totalmente desperdiciada.

En el repechaje al menos teníamos cuatro partidos entre sábado y domingo, ahora tuvimos solo uno (ah, y por televisión de paga).

La NFL hace todo con los televidentes como una de las prioridades, mientras la Liga MX se hace cada vez más inaccesible, y desperdicia las chances que tiene.

Al final, salió igual

Para bien o para mal, este “play-in” al final dejó las cosas igualitas. El sembrado siete terminó como el siete, el ocho como el ocho, y el nueve y diez quedaron fuera.

La cuestión es que creo que los cuartos de final serán igual: los primeros cuatro avanzarán a semifinales. Veo a América superior a León, por más que recientemente les cuesten los Panzas Verdes y que ellos ya están con la mente en Arabia Saudita para el Mundial de Clubes; a los Regios muy superiores a los humildes Puebla y Atlético San Luis que ya están contentos de estar aquí; y en el duelo más interesante (por muchísimo), sí veo una superioridad de Pumas sobre Chivas, la cual quedó demostrada en la última jornada, misma que le da una ventaja extra a la de los universitarios: la del pase en caso de empate en el global.

De ser así, quedarían unas preciosas semifinales con clásicos capitalino y regio, a menos que el Rebaño diga lo contrario y se repitan las del torneo pasado.

Pero eso ya lo platicaremos el sábado.

¡Hasta la próxima!

