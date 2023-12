Rumbo a las semis, Pues al final ninguno de los favoritos ganó de visita el primer partido. ¿Qué pasó en las idas y qué nos esperan las vueltas de cuartos de final?

Águilas y Esmeraldas

Lo que decíamos en la columna pasada sucedió: los locales estaban en mejor forma tras haber jugado dos veces la semana anterior, mientras los 18 días de descanso le pesaron a los Azulcremas que se vieron, por ratos, faltos de ritmo.

Con todo y todo, y con algo de fortuna en los dos goles de Henry (el primero, legal por centímetros, y el segundo tras varios rebotes), el América sacó un empate valiosísimo en un juegazo que realmente se sintió de Liguilla.

Un León demasiado veterano al frente, ya que fuera de Viñas sus delanteros suman cien años entre ellos (Mena, Elías y “Diente”), y que está pensando más en Arabia Saudita, la tiene muy complicada para sacar un forzoso triunfo en el Azteca esta noche.

Volvió Diego Valdés, Quiñones y Henry se entendieron muy bien, y la falta de ritmo ya dejará de ser un problema. Salvo un milagro, y pese al buen esfuerzo Esmeralda, veo a las Águilas en semis.

Rayados y Potosinos

El 1-0 debería ser agridulce para el ASL. Claro, pocos esperaban que sacaran ventaja del Alfonso Lastras, y con no perder esta noche estarán en semis. Pero, la verdad, solo gracias a Andrada es que no terminó 3-0. Atajadones ante Bonatini y Murillo, y siendo la figura de la noche es que mantiene vivo a unos Rayados muy flojos.

Eso sí, el talento que tienen es absurdo: comenzaron con Berterame, Meza, Jordi, “Ponchito” y Romo como medios/ofensivos, y se dieron el lujo de meter de cambio a “Tecatito”, Funes Mori, Aguirre y Govea. No veo por qué no puedan ganarlo en el Gigante de Acero, a menos que el “Tano” vuelva a ahogarse en una Liguilla (lo cual le pasa normalmente hasta las semis).

El campeón y el Camote

Tigres jugaron bastante flojitos y aparecieron realmente hasta los 20 minutos finales… y aun así ya tienen un pie en semis. La Franja jugó muy bien, dándole la vuelta al juego, dominando a los Felinos y hasta fallando una increíble de su jugador estrella, el “Memote” Martínez, y pese a ello parece que necesitarán un milagro para eliminar al actual campeón en su casa.

Además, la enorme diferencia es que en el Volcán reaparecerá André-Pierre Gignac, a quien extrañaron durísimo. Lo positivo rumbo al futuro de estos Tigres es que no fueron los extranjeros carísimos quienes los salvaron (como Ibáñez), sino los jóvenes mexicanos, como Córdova (quien otra vez se transforma en héroe en Liguilla) y Raymundo Fulgencio (con el golazo del empate). Ellos, más los Láinez, Ozziel, Marcelo y Pizzuto pueden hacer una base interesante para el futuro de este equipo (que luego van y compran a Brunetta y de poco sirve esto, pero se vale soñar).

Auriazules y Rojiblancos

No decepcionó el segundo de tres duelos seguidos entre estos dos equipos grandes. Eso sí, fue muy distinto al primero (el de la jornada 17), segurísimo será muy distinta la vuelta el domingo.

Hay que decirlo: la figura del partido fue Julio González, el portero del torneo. Entre él y el travesaño salvaron a Pumas de al menos tres o cuatro goles más. Chivas fue mucho más dinámico, enérgico y dominante, el Akron se hizo pesar, y el 1-0 es poco premio para cómo se dio el partido.

¿Era el plan de Mohamed? Probablemente, ya que ha hecho esto con casi todos sus equipos (y por algo ha ganado tres ligas con tres escuadras), pero sí está obligado a mostrar una cara muy distinta en CU, y tiene que estar agradecido de no haber salido goleado el jueves.

El “Chino” Huerta fue neutralizado por Mozo (justo los jugadores que intercambiaron estos conjuntos), y falta ver si se atreverá a alinear a Dinenno de inicio junto al “Toro”, y si CU pesará más que el Akron.

Por último, está la polémica del no penal de Marín. Al principio pensé que era pero, aunque no lo crean, estuvo bien marcado. Que el “Turco” y Pumas se dediquen a jugar y no a reclamar porque dieron pena en la ida.

