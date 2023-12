Lo que nos dejó la semana 13 de la NFL, Ha sido una temporada sorpresiva, pero en el mal sentido. Las lesiones y el pobre juego de mariscales han sido las historias este 2023.

Lesiones y más lesiones

Cada año hay varias estrellas que ven su temporada cortada de tajo tras lastimarse, pero en este realmente parece fuera de lo común. Rodgers, Richardson, Cousins, Daniel Jones, Watson, Burrow… son solo los mariscales titulares fuera todo el año, y hay que sumarles a Carr, Garoppolo, Pickett, Stafford, Geno, Fields y ahora Trevor Lawrence de los que han salido en camilla.

El “Príncipe” Lawrence salió lastimado el lunes y aunque aún no se sabe hasta cuándo volvería (al escribir estas palabras), con ello y el bajo nivel de Mahomes y la ofensiva de KC este año parece que hay que irnos preparando para un Tua contra Lamar en el campeonato de conferencia.

Algunos dicen que el talento en esa posición nunca había estado tan bajo, pero yo estoy en total desacuerdo. Son dos variables: las visitas al hospital ya mencionadas y que ahora hay menos paciencia que nunca. Vemos a un Stroud, Burrow o Herbert, por ejemplo, tener destellos desde sus años de novato, y esperamos que cada pasador lo haga cuando algunos (Tua, Trevor, Hurts) tardan en marinar.

La absurdidad

La semana pasada dijimos que Jalen Hurts parecía haber tomado la delantera en la carrera al MVP. Esta semana, tras la paliza de San Francisco a Filadelfia, el favorito según las apuestas es… Brock Purdy. ¡Háganme el favor!

Purdy no es ni el quinto mejor jugador de su propia ofensiva (McCaffrey, Trent Williams, Deebo, Kittle, Aiyuk), ya ni qué decir de su equipo completo. Ahora resulta que el Jugador Más Valioso es el mariscal del mejor equipo, aun si a simple vista es muchísimo más limitado que, por lo menos, diez mariscales más.

Es injusto no considerar a los que no son mariscales, ya que ni McCaffrey ni Tyreek Hill están en el top seis (todos pasadores), pero aun si solo tomamos en cuenta esa posición, Purdy no está ni cerca.

¿Les digo quién debería ser MVP para mí hasta ahora? Ahí les va: Dak Prescott. Yo sé que Purdy venció a Prescott en la Semana 4 (que es absurdo simplificarlo así pero si quieren, adelante).

Pero es que desde entonces nadie ha sido mejor que Dak. 329.9 yardas totales por partido, 23 anotaciones totales, solo dos intercepciones, líder en cada categoría en esos siete encuentros. Sí, Purdy es el número 1 de la liga en QBR, con 75.6, pero Dak es número 2, con 75.4. Ah, y ambos tienen el mismo récord de 9-3. Dak tiene a Lamb, Cooks, Gallup y Pollard, un buen grupo de armas, pero el de Purdy literalmente es el mejor de la liga. Y, honestamente, Dak hoy está teniendo por mucho su mejor año, mientras Purdy solo es un buen repartidor del balón a los verdaderamente talentosos.

El último (y único) MVP de los Vaqueros de Dallas fue Emmitt Smith en 1993, y creo genuinamente que hoy Dak Prescott merece meterse en esa lista.

La baraja de entrenadores

Cada año entre seis y ocho escuadras cambian de entrenador en jefe, la mayoría despedidos en el “lunes negro” (el siguiente al domingo final de la temporada regular).

¿Cuántos equipos tendrán nuevo llamador de jugadas la próxima temporada? Podemos ir considerando a las Panteras, cien por ciento seguro, y tal vez a Las Vegas si no deciden seguir con Anthony Pierce.

De los actuales, veo más tambaleantes a Brandon Staley en L.A. (quien tendría que haberse ido antier), Ron Rivera en Washington (que acaban de perder su tercer partido por 30 puntos o más en el año, segundo seguido), Dennis Allen en Nueva Orleáns (el equipo más aburrido de la liga), Matt Eberflus en Chicago (en otra de sus interminables limpias)… y a Bill Belichick, el mejor de todos los tiempos (aunque ese título se pone en tela de juicio cada vez más).

Ojo, entonces, con Eric Bienemy y Ben Johnson, coordinadores ofensivos, como nuevas opciones, y a un muy posible retorno de Jim Harbaugh si Michigan es campeón nacional (que lo será). El lunes negro se pondrá muy interesante.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com