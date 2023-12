Lo que nos dejaron los cuartos de final, Las cuatro series fueron como las llantitas del carrito del súper: tres “rectas” que resultaron tal como esperábamos, y una “chueca” con varias sorpresas. León se quedó a tres goles, Puebla a cuatro, Chivas a tres, y Rayados…

Mohamed, el protagonista

Sí, Pumas no hubiera avanzado sin la enorme actuación de Julio González (y el travesaño) en la ida, ni sin los Huerta y Fernández en la vuelta, pero la verdadera razón fue Antonio Mohamed.

El “Turco” tiene un colmillo larguísimo como un puma, y sabe que en las Liguillas no tienes que dominar por 180 minutos sino saber cuándo atacar y cuándo aguantar, y eso hizo exactamente: salió vivo del Akron (con bastante fortuna) y en CU hicieron lo necesario para dejar sin ninguna chance a Chivas.

Aquí dijimos que sería una historia totalmente distinta la ida y la vuelta, y así fue: toda la intensidad y energía del Rebaño el jueves brilló por su ausencia, mientras los Auriazules, sin ser brillantes ni mucho menos le pasaron por encima a un Guadalajara desconcentrado, superado y que no pudo tirar a puerta una sola vez.

Por un lado, las Chivas hicieron 61 puntos este 2023, su mayor cantidad desde el 2011 (cuando también hicieron 61) y pasaron a Liguilla en ambos torneos por primera vez desde 2016. En general fue un año positivo para los Rojiblancos, pero hoy tienen más dudas que respuestas: ¿qué harán con Alexis, renovarlo, venderlo ahora o dejar que su contrato termine en seis meses? ¿Será Macías la respuesta a la falta de delantero o irán tras alguien más? ¿Ese alguien más podría ser Funes Mori, naturalizado, o seguirán cerrados en que solo cien por ciento mexicanos? ¿Seguirá Paunovic? ¿Y Brizuela, Guzmán, Mier?

Por el otro, la UNAM no tiene la plantilla que los Rayados, Cruz Azul, Santos, León o Toluca que ya quedaron en el camino sí, y eso es un gran mérito de Mohamed, llevándolos a lo mínimo que se espera de un club grande: el protagonismo.

Sin sudar

Se habló más del dudoso penal sobre Henry (que me parecía sí había falta previa de Zendejas) que de lo poco que hizo León en el Azteca. El América se vio con una calma que hasta asusta, y sin ser brillantes ni mucho menos avanzaron a cuarta semifinal seguida, su coco. La cuestión es que su rival, el San Luis, se ve con mucho menos chance de meterles un susto que Pachuca, Toluca y Chivas, y lo más probable es que la cuarta sea la vencida.

Para los Esmeraldas realmente había pocas posibilidades de avanzar, y en ocho días comenzará su primera aventura en el Mundial de Clubes, lo que realmente les importa.

Valiente esfuerzo

La historia para León, Chivas y Puebla fue la misma. Dominaron sus partidos de ida pero desaprovecharon chances, y eso les pesó al triple en la vuelta. El caso de la Franja es de aplaudirse, ya que pasaron de penúltimos a meterse entre los primeros seis y poner contra las cuerdas al campeón en el Cuauhtémoc, pero en la vuelta en el Volcán, ya con Gignac en cancha, simplemente no había cómo.

Cabe destacar a Carbajal, quien llegó solo de rebote a ser DT de Puebla, y terminó haciendo un enorme torneo.

Ay, Rayados

Si algún extranjero nos pregunta hoy qué es el Monterrey les diríamos que es un equipo que siempre tiene una plantilla carísima, un estadio de primer mundo, y que cada seis meses muestran su sangre de atole en la Liguilla.

No me gusta usar el término “pecho frío”, ya que se lo ponen a casi todo el que no es campeón, pero esta vez le queda a la perfección a este club, y también a este DT. Otra vez el “Tano” se ahoga en una Liguilla pese a tener mejor equipo y la ventaja. Es todo lo contrario a Mohamed; es un DT que simplemente no sabe cómo se juegan los partidos importantes.

¿Qué se mejoraría en este equipo? Pusieron transferibles a una decena de jugadores, pero no creo que ellos sean el problema. Tienen talento en todas las líneas pero simplemente no muestran el corazón a la mera hora.

Mérito al San Luis, pero otra vez el Monterrey “pecheó”.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com