Semis de trámite, El América está 100 % en la final, mientras que Tigres… un 95 %.

Tiempo de ceder

Algunos prefieren centrarse en la polémica de la falta de Zendejas o inventar que Gustavo Leal (DT del San Luis) se dejó vencer por su antiguo maestro, André Jardine (lo cual es totalmente ridículo), pero todo es una distracción para no aceptar que este América ha sido el mejor equipo del semestre por mucho.

Desde su derrota en la jornada uno llevan 19 juegos imbatibles en liga, fueron la mejor ofensiva, defensa, y se quedaron a un punto del récord. Diego Valdés se perdió un mes de acción y por eso no se “ganó” el ser el mejor del torneo, pero la verdad nadie ha jugado a un nivel más alto este año. Henry y Quiñones se entendieron a la perfección, y hasta pueden prescindir de un talento como “Cabecita” Rodríguez.

Falta lo único que importa, y que no será tan fácil como estas dos instancias, pero dejemos las polémicas baratas a un lado para aceptar lo inevitable. En el Alfonso Lastras, entre el talento de sus atacantes y los errores defensivos (del “Cata”, quién más), las mínimas chances que tenía el equipo Potosino se esfumaron desde un inicio.

Leal quiso probar algo distinto, sabiendo que necesitaba forzosamente sacar un triunfo (y hasta por más de uno) en casa para tener chances, pero su experimento fue un desastre: Bonatini y Damm, figuras del torneo, banqueados, y su defensa hizo agua.

Un 6-0 en el Azteca sería el milagro más grande en la historia del futbol, así que podemos irle aplaudiendo al San Luis su gran torneo, y poniendo al América en su primera final en cuatro años.

Quien peor quedó sin jugar fue el Monterrey. ¿Cómo fue eliminado por este equipo?

Hasta aquí llegaron

Otro equipo al cual hay que irle aplaudiendo es a estos Pumas. Mohamed los hizo pasar del segundo equipo con menos puntos del año pasado al cuarto lugar y semifinales en su primer torneo completo. No es poca cosa, pero hay que aceptar que aquí quedaron.

Al final resulta que con todo y los mejores esfuerzos del “Chino” Huerta, Julio González y el colmillo del “Turco” es insuficiente para eliminar al actual campeón y equipo de la década.

Para pensar en avanzar debían sacar ventaja de CU, y la derrota los pone totalmente contra las cuerdas. No solo Tigres está invicto en el Volcán desde abril, sino que Pumas no ha ganado ahí desde el 2014. Ahora no solo deben vencerlos, tienen que hacerlo por dos o más, y simplemente no hay manera.

Incluso entre Julio, el poste y el posible penal a Córdova pudo ser peor. Aquí hace unos meses dijimos que los campeones eran casi invencibles si se juntaban tres factores: Gignac, un Nahuel sin errores, y jugar en su casa. Pues ahora no estuvo el francés (que sí estaría en la vuelta aunque no le veo mucho sentido), el arquero tuvo un oso que casi les cuesta el 1-0, y fue de visita, y aun así ganaron.

Simplemente la plantilla Auriazul hoy no está para más, y por primera vez en mi vida empiezo a dudar si Tigres no es un grande además (o en vez de) la UNAM. Por cierto, ya suman 12 años y medio sin ganar ni la copa Chiapas, y así como le contamos cada día a Cruz Azul en su tiempo deberíamos empezar con estos Pumas, claro, si quieren considerarse grandes todavía.

Nuestros rivales

El jueves fue el sorteo de la Copa América 2024, y aunque el grupo de México pudo ser peor, tampoco será una papita. Abrimos el 22 de junio ante Jamaica en Houston, rival que enfrentamos este año (con Cocca) y el cual se nos atragantó.

Después va Venezuela el 26 en Los Ángeles (aunque no es 100 % seguro), una Vinotinto que tal vez está en el mejor momento de su historia. El cierre es el más difícil: el 30, en Arizona, ante un Ecuador que fue mundialista y hoy está por encima de Brasil en eliminatorias.

Deberíamos poder pasar entre los primeros dos lugares, pero después los cuartos podrían ser ante Argentina o Chile, lo cual ya nos trae malos recuerdos.

Este torneo es es la prioridad de aquí al verano.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com