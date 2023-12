Lo que nos dejó la semana 15 de la NFL, Estamos a menos de un mes del inicio de la postemporada, y fuera de los 49es nadie luce como posible campeón.

La carrera… por el “coach” del año

Pareció por tanto tiempo que el premio al entrenador en jefe de la temporada estaba asegurado para Dan Campbell, pero con el bache reciente de los Leones ya no tengo tanta certeza. Además, tantos han alzado la mano que vale la pena repasarlos.

¿Qué les parece Shane Steichen, quien en su primer año tiene a los Potros en reconstrucción dentro de la postemporada, y todo con su mariscal suplente, Gardner Minshew? Además, la defensa ha forzado una pérdida de balón en 19 partidos seguidos (más que nadie), son terceros en la liga en capturas e intercepciones y segundos en “fumbles” recuperados. Puntos extra por lo mucho que lo extraña Filadelfia.

¿Y Sean McVay? Tiene al equipo más joven de la liga, los Carneros, en postemporada, ganando cuatro de los últimos cinco y haciendo ver a Kyren Williams como el mejor corredor de la liga (no llamado McCaffrey).

Mike McDaniel poniendo a Miami como la mejor ofensiva; Kevin Stefanski poniendo a Cleveland como la mejor defensiva y metiéndolos a postemporada con su cuarto mariscal; Sean Payton arreglando el desastre que era Denver; o DeMeco Ryans peleando su división en su primer año en Houston con un mariscal novato.

Campbell aún lleva la delantera, sobre todo porque estamos hablando de Detroit donde todo es más difícil, pero este año en especial son varios que merecerían tal premio.

¿El fin de una era?

Aquí he defendido a Mike Tomlin en más de una ocasión. También me aventuré en poner a Pittsburgh en postemporada. Pero hoy más que nunca parece que la relación está rota, que su afición ya no lo soporta más, y que su larga era estaría llegando a su fin.

Tomlin ganó un Super Bowl en su segundo año y nunca ha tenido una campaña perdedora, aunque no ha regresado a un super domingo en 13 años y parece que este año se romperá su racha (actualmente van 7-7 y todavía les quedan Cincy, Seattle y Baltimore).

La ofensiva no se arregló al despedir a Matt Canada, y tuvieron hasta que ir con su tercer mariscal, Mason Rudolph, ante la incapacidad de Trubisky. En Pittsburgh, más que en ningún otro lado, parecen crear receptores talentosos pero divas, como el caso este año de los berrinches de Pickens y la antipatía de Johnson.

Lo peor fue haber desperdiciado 13 puntos en Indianapolis el sábado y que hasta su punto fuerte, la defensiva, fue un colador. Nadie critica más a Tomlin que los propios (y numerosos) aficionados de los Acereros, y cada vez es más difícil defenderlo.

La exitosa franquicia de los Steelers solo ha tenido tres entrenadores en 53 años, pero podrían estar buscando ya un cuarto para el próximo año. La cuestión es que parecen estar estancados: nunca son malos, pero ya tiene muchísimo que tampoco son contendientes.

Tomlin encontrará otra casa a los cinco minutos de salir de Pittsburgh (ojo con Carolina), y parece que hoy un divorcio amistoso es lo mejor para todas las partes.

¿Futuro Super Bowl?

Al principio de esta columna dijimos que solo San Francisco luce como un verdadero campeón. No tienen puntos débiles y su mayor dificultad es definir cuál de sus jugadores merece más el MVP.

Pero este lunes, en plena Navidad, parece que podrían tener su primera prueba de fuego. Reciben al número uno de la AFC y el que mejor se ha visto en una conferencia plagada de dudas: los Cuervos de Baltimore.

¿Quién se opondría a que se vuelvan a enfrentar en febrero por todas las canicas? Sería la posible venganza de los 49ers, once años después; sería el enfrentamiento entre los dos máximos candidatos al Jugador Más Valioso: Purdy y Lamar, con estilos que no podrían ser más distintos; sería el consolidamiento de John Harbaugh como un Salón de la Fama o la tercera oportunidad de Kyle Shanahan; pero sobre todo sería muy divertido. Esperamos nos den un regalo navideño y una prueba de lo que vendrá en febrero.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com