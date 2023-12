El año en el Futbol mexicano, El 2023 fue un año de transición en el Futbol mexicano. Dejamos atrás un fracaso mundialista y comenzamos a ver hacia la Copa del Mundo en casa. Un año con más bajas que altas, pero… ¿hubo avances?

Promesas y más promesas

La FMF en febrero prometió una “solución” al descenso, a la multipropiedad y al sistema de competencia. En junio cambiaron a todos (los amigos de Orlegi y Azteca) para poner a otros (amigos de Televisa), como la “Bomba” Rodríguez. Esta semana, en otra junta, anunciaron un sistema de competencia más justo (otra vez), autonomía para la Comisión de Arbitrajes y una mejor experiencia para el aficionado en el estadio.

¿Qué cambios hubo en realidad? No quitaron el repechaje, solo le bajaron de 12 a 10. No regresó el ascenso y no se ve para cuándo. No hubo ningún cambio en la multipropiedad, y la FIFA dijo que la Comisión de Arbitraje no puede ser autónoma por sus propios reglamentos. Ah, y la mejor experiencia solo es poner mejor internet, lo cual corre por parte de los equipos.

Al principio les creí; hoy les creo bastante menos. La Federación sabe exactamente qué pide el aficionado, pero se niega a dárnoslo.

Lo peor del año

Ya saben bien de mi animadversión hacia la Leagues Cup. Incluso, sabiendo que era inevitable una nueva edición, propuse que fuera en menos sedes y en otras fechas que no partiera a la mitad el calendario.

Pues, después del absoluto desastre que fue (para la Liga MX) la edición de este año, se anunció que se hará otra exactamente igual. Será del 26 de julio al 25 de agosto, casi igual que este año. La final de la Copa América es el 14 de julio. Además, los Juegos Olímpicos, sin México en Futbol pero sí con Estados Unidos y otros sudamericanos, son prácticamente en las mismas fechas.

Asumiendo que nuevamente el torneo empiece a finales de junio, otra vez tendríamos tres o cuatro jornadas sin seleccionados, y después un mes de pausa por el bodrio ese, y luego volver a la Liga MX todos lesionados y fuera de forma. No han anunciado como tal que ese sea el plan, pero ¿qué otra opción tienen?

Pensé que por la Copa América y por las críticas este año habría algunos cambios, pero parece que Mikel Arriola se hizo de oídos sordos y nos tendremos que chutar esta grosería otra vez.

Por si había alguna duda

Hoy por hoy en el mundo, y específicamente en México, el dinero manda en el Futbol. Los equipos ricos cada vez se separan más del resto, y en este país ha quedado demostrado que son tres equipos los únicos que pueden competir cada torneo.

No significa que solo ellos serán siempre campeones, sino que son los que pueden invertir lo suficiente para ser candidatos perennes mientras otros tienen que reconstruirse.

Estamos hablando justo de los dos campeones del año, Tigres y América, además de los Rayados que fueron 1º y 2º en los dos torneos. Eventualmente surge un Cruz Azul, Atlas, Pachuca o Santos que será candidato, pero no podrá mantenerse ahí, por lo menos no las versiones actuales de esos equipos.

Luego están los casos especiales de Chivas y Pumas. Dos equipos grandes que tienen mucho tiempo de no ser candidatos constantes. El Guadalajara tiene el pretexto de jugar con puro mexicano, pero mientras eso no cambie solo podrán competir cuando se alineen los planetas, tengan un equipo suficientemente talentoso y un DT que saque agua de las piedras (como casi pasó este año).

En la UNAM el pretexto es la falta de lana, y pues es cierto, pero la exigencia también dejó de ser alta para los Auriazules desde hace mucho. Nadie les cuenta los 12 años y siete meses exactos desde su última copa, y la breve etapa Mohamed llegó a su fin; así de rápido volvieron al protagonismo y se despiden de él.

Por último, ojalá haya más proyectos como el San Luis o lo que Juárez intentó: equipos que no solo “existen” por existir sino que aportan jóvenes y traen buenos extranjeros. Sin descenso, eso es mucho pedir.

¡Hasta la próxima y feliz Navidad!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com