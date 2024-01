Conclusiones de la temporada regular de la NFL, Ya está aquí la postemporada, para 14 equipos, y la larguísima temporada baja para los demás. Más allá de ver qué pasó esta última semana, veamos qué nos han dejado estos cuatro meses de acción.

Un año bajo

Entre las lesiones de Burrow, Cousins, Rodgers, Herbert, Watson o Jones, que Lawrence y Hurts jugaran lesionados y muy por debajo de su nivel, y que fue el peor año de Mahomes, esta temporada vio un nivel de mariscales muy inferior a lo que nos hemos acostumbrado. Tanto así que Brock Purdy era favorito al MVP solo por dar pases pantalla a cuatro jugadores super estrellas.

Lamar terminó el año como el mejor mariscal, Dak Prescott, para mí, fue el segundo mejor, y CJ Stroud fue una grata sorpresa, pero podremos esperar mucha mejoría el próximo año con el regreso de los lesionados y el arribo de novatos promesas como Caleb Williams, Drake Maye, Jayden Daniels o Michael Penix.

No todos son iguales

Catorce equipos irán tras el título, pero no todos tienen las mismas expectativas ni llegaron igual a esta postemporada.

Acereros: ¿Les conviene haber entrado? Claro que están alegres de haber pasado, más cuando estaban en el hoyo hace tres semanas y tres victorias (más una debacle de Jacksonville) después aquí están, pero puede que sea peor para su futuro.

De por sí tienen muy pocas chances de eliminar a Buffalo de visita, sobre todo sin su mejor jugador (TJ Watt, ya descartado). Pero esto puede significar que, en vez de hacer cambios de fondo en la plantilla o incluso de entrenadores, seguirán en esta mediocridad de nunca ser malos ni tampoco favoritos. Hace ya siete años de su último triunfo en postemporada, y, ¿alguien cree realmente que este año rompan la racha? ¿O que Mason Rudolph es su mariscal del futuro? Pasar para ser destruidos por los Bills no les servirá de nada.

Texanos, Empacadores y Bucaneros: Contentos de estar aquí. Todos podrían perder por 40 este fin de semana y no les importará en lo más mínimo. Houston había ganado 11 partidos en tres temporadas, los mismos que ganaron este año. Stroud será el novato del año, y él y Demeco Ryans son la primera dupla de mariscal-entrenador novatos en ser campeones divisionales.

Green Bay, por su parte, vio a Jordan Love tener más yardas, anotaciones y victorias que Brett Favre y Aaron Rodgers tuvieron en su primer año. Un 2023 de reconstrucción terminó siendo un éxito, entrando a postemporada y jugando a su mejor nivel cuando más importa. Mientras Tampa encontró en Baker a un remplazo de Brady más que competente, y son tricampeones divisionales con la peor situación de tope salarial.

Águilas y Delfines: Dentro pero de reversa. Quién diría que un equipo con marca de 10-1 terminaría 1-5 y con la peor defensiva de la liga. Y quién diría que un equipo pasaría de jugar por el lugar número 1 de su conferencia a ser comodín en dos semanas.

Eso les pasó a Filadelfia y Miami, que están en postemporada pero en su peor momento posible. Hurts está lastimado, el “locker” parece roto y todo el momentum del año pasado está perdido, mientras que las lesiones de Phillips y Chubb han sido demasiado para los color Aqua, que terminaron 1-5 ante rivales con marca ganadora.

Carneros y Cafés: Muy peligrosos. Otros que llegan en su mejor momento, y que pueden ganarle a cualquiera. Mariscales veteranos, entrenadores probados y, en el caso de Cleveland, una excelente defensiva, y en el de Los Ángeles, el equipo más joven de la liga.

Leones y Bills: ¿Confiamos en ellos? En parte nos encantaría ver a alguna de estas franquicias eternamente perdedoras llegar lejos. Sin embargo, todos sentimos que algo saldrá mal, y que encontrarán la forma de perder pese a que están en excelentes posiciones.

Jefes y Vaqueros: En el papel, pueden ganarlo todo. Si Mahomes es tu punto débil, no estás tan mal. Y si McCarthy no tiene errores mentales, Dallas no tiene ninguna debilidad.

Cuervos y 49ers: Super Bowl o nada, y esta categoría se explica sola.

