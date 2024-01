Comienza el Clausura 2024, Hace apenas 26 días estábamos terminando un torneo y ya estamos empezando uno nuevo. Anoche comenzó con un par de partidos, pero los meros buenos son este sábado y domingo. ¿Qué nos deparará este torneo?

Equipo favorito: América

Siguen las Águilas en la resaca de su título, pero por su pura plantilla y por cómo han dominado las temporadas regulares, no hay duda de que deberían ser los favoritos.

Eso sí, este torneo lo enfrentan todavía con varias dudas: ¿comenzarán de una vez en el Estadio Ciudad de los Deportes, o se quedarán unos partidos más en el Azteca? ¿Se quedarán “Cabecita” y Leo Suárez? ¿Qué tanto extrañarán a Layún? ¿Será “Chicote” su único fichaje, o irán tras Arteaga?

No será tan fácil como el torneo pasado, pero seguirán siendo favoritos hasta que alguien los destrone.

Equipo con más presión: Monterrey

Obviamente Rayados no es un equipo grande ni mucho menos, pero por la cantidad y calidad de fichajes, pero sobre todo por el historial de Fernando Ortiz y cómo terminó el torneo pasado, por supuesto que tienen toda la presión de entregar resultados.

Además, el éxito reciente de Tigres, que llegó a las dos finales del año anterior, ganando una y eliminándolos en el camino, solo dificulta las cosas.

Su fichaje bomba fue Brandon Vázquez, el delantero mexicoamericano que rompió la MLS y se ganó un lugar en el once de la selección gringa. Regresaría Canales, y “Tecatito” ya estaría el torneo completo, además de que podría llegar alguna otra bomba. Por plantilla y por resultados recientes, no hay duda que para Rayados lo que sea menos el título será un fracaso.

Equipo decepción: Chivas

He visto que varios ponen al Guadalajara entre los cuatro primeros, e incluso hasta los ponen como campeones. Sin embargo, aún no saben lo mucho que extrañarán a Paunovic. No es que Gago no pueda hacer lo mismo, pero lo que hizo el serbio fue tan impredecible, tan rápido, que difícilmente se pueda repetir. Los regresó a una final tras seis años, los metió a ambas liguillas en un año por primera vez en ocho, y fue su año con más puntos en 12. Además, el tema Alexis sigue sin resolverse, y probablemente no lo hará pronto y su tiempo en la congeladora llegará a su fin a medio torneo.

El tema “Chicharito” sigue pendiente, y aún tienen dudas en la portería. Al Rebaño no le da para ser competitivo tan constantemente, y parece que el año pasado era cuando podían y dejaron pasar su oportunidad.

Equipo incógnita: Pumas

Genuinamente no sabemos qué versión veremos de la UNAM. El torneo pasado igual fueron un equipo impredecible, goleados por Juárez y perdiendo ante el peor equipo de la liga (Necaxa), y aun así terminando cuartos y en semifinales.

Hoy, sin Mohamed, lo único que sabemos de Lema es que seguirá su estilo de juego pero sin su experiencia ni colmillo. Tienen nueva delantera, pero falta ver si el “Chino” Huerta y Julio González mantendrán su nivel o si solo fue cosa de un torneo.

Los auriazules podrían volver a ser contendientes, o podrían también volver al fondo. Ambas son igual de probables.

Equipo que mejorará: Cruz Azul

No es que sea muy difícil mejorar su tercer peor torneo en todo el milenio, pero en La Noria hicieron los cambios necesarios para asegurar una mejoría. El proyecto a largo plazo de Alonso no promete títulos inmediatamente, pero sí se espera que la Máquina vuelva a ser protagonista, con un estilo intenso y meticuloso como el de Martín Anselmi.

De los extranjeros que llegaron, todos son de impacto inmediato, el retorno a la Colonia Noche Buena también genera nostalgia entre la afición Celeste. Es una apuesta, una muy ambiciosa, y la plantilla tiene con qué competir.

Peor equipo: Mazatlán

Los sinaloenses sorprendieron el torneo pasado al meterse al “play-in”, pero hoy tienen tan pobre plantilla que no veo cómo puedan repetirlo. Necaxa mejorará ligeramente con Cambindo y Mayorga, y Juárez se reforzó bien, por lo que el fondo creo que será de los Cañoneros.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com