Qué esperar de la jornadas 5, Ya pasó el primer mes de acción en el Clausura 2024, y este fin de semana nos trae varios duelos muy interesantes.

¿Final adelantada?

Algo me dice que América se volverá enfrentar a un regio en la final, pero en vez de Tigres serán Rayados. El Ame, que al parecer se quedará en el Azteca todo este torneo también, recibe en ese escenario esta noche al que, para mí, es su máximo oponente al título.

Sí, lo normal del “Tano” y Monterrey recientemente es quedarse corto, pero es que plantilla es tan absurdamente buena que es imposible no pensar que estarán peleando por todo en mayo.

En su último encuentro, por ejemplo, se dio el lujo de dejar a seleccionados mexicanos como “Tecatito”, Cortizo o Ponchito en la banca, todo para dar lugar a Brandon, Berterame, Meza, Govea y Canales. Ah, y eso que aún falta que debute Arteaga, otro seleccionado. En total, Rayados cuenta con 11 jugadores que han estado en un equipo nacional, ya sea de México, Chile, Argentina, EUA y hasta España.

Esta es la primera prueba real para ambos conjuntos, y que no nos sorprenda si se vuelven a enfrentar, ahora, por el título.

Por más paternidad

Hace unos días recalcamos cómo Tigres recientemente es el papá de las Chivas… pues en ese caso, de los Pumas es su abuelito. La UNAM solo ha ganado uno de los últimos 12 duelos entre felinos universitarios, y justo fueron eliminados por esos mismos Tigres en la semifinal pasada.

Los Auriazules han sido inconsistentes pero han dado más buenas que malas: han ganado la mitad, y la otra mitad han merecido más, incluyendo el jueves por la noche ante Necaxa. Otra vez, va la pregunta: ¿qué versión de los Pumas veremos?

Entre rojiblancos

El San Luis ya no es un flan como antes, y visitar su estadio se ha vuelto muy incómodo. Han ganado dos y perdido dos, ambos ante los regios, y este domingo reciben al Guadalajara de Gago.

¿Le dará la titularidad al que le dio el triunfo, Marín, continuará con Cowell, o volvería Macías, ya recuperado de sus molestias? ¿Cómo afrontarán la baja del “Tiba” Sepúlveda? ¿Será “Pocho” nuevamente el capitán?

A presumir

El Toluca-León permitirá no solo ver a Guardado, sino tal vez a los dos flamantes refuerzos de los Diablos: Alexis Vega y Juan Escobar, quienes encontraron refugio en la Bombonera tras salir mal con Chivas y Cruz Azul. Tienen meses sin jugar, y ya deberían estar de regreso.

A la espera

Este domingo hay otro evento importantísimo, aunque no será en la cancha: se dará a conocer el calendario de la próxima Copa del Mundo. Además de saber cuántos y cuáles partidos se jugarán en cada una de las 16 ciudades, incluyendo Monterrey, Guadalajara y CDMX, sabremos por fin dónde será la inauguración y dónde la gran final, el 19 de julio de 2026.

Es casi un hecho que el encuentro inaugural será en el único escenario con tres mundiales: el estadio Azteca. En cuanto sea oficial, sabremos que para ese 9 de junio, cuando México abra la 23ª Copa del Mundo, el estadio Azteca deberá estar al cien por ciento.

Hoy, con sus dueños pateando la fecha de inicio de los trabajos de remodelación, cada vez me preocupa más que el Coloso de Úrsula no estará listo. Claro, de que se jugará ahí no hay duda, pero me daría mucha vergüenza que haya 15 escenarios de calidad mundial y otro que no estuvo a tiempo porque no querían que el equipo de casa se fuera a rentar a otro lado.

Lo he visto en persona y le urge más que una “chaineada”: quitar las horribles jardineras, repintar todos los asientos para borrar los logos, evitar que entre el agua por los costados y los pasillos, remodelar los baños, mejorar los accesos… son solo algunas de las cosas en la lista.

Al mismo tiempo, al parecer la final será en el estadio AT&T, el mismo de los Vaqueros de Dallas. La ciudad no tiene tanta lógica como para albergar una final del mundo, pero el escenario, por su tamaño y majestuosidad, además de lo mucho que Jerry Jones está empujando, creo que será el ganador.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com