Qué nos dejó la jornada 5, Dos grandes ganaron, y los otros dos tuvieron empates agridulces.

Triunfo rojiblanco

Pese a que era el local, San Luis tuvo la decencia de jugar de negro para que el Guadalajara usara su uniforme tradicional. Además, también tuvieron la amabilidad de cometer dos penales para que Chivas se llevara los tres puntos.

Pese a que el triunfo vino por dos goles de pena máxima del “Pocho” Guzmán (alias su nuevo capitán) podemos asegurar que fue el partido más redondo del Rebaño en la era Gago, y que fue la primera vez que superaron a su rival en goles esperados y también en el marcador (lo cual no pasó en su fortuita y agónica victoria ante Toluca).

Fernando Gago decidió seguirle dando la confianza a Mateo Chávez pese a sus errores en el encuentro anterior; decidió poner a Marín como el 9 titular sobre Macías y Cowell, y se decidió por el “Pollo” Briseño en ausencia del “Tiba” Sepúlveda.

En una cancha difícil, las Chivas fueron eficientes en defensa y en ataque, y terminaron sacando los tres puntos. La mano de Gago se nota cada vez más.

Equipo completo

Ya no llegó otro refuerzo a La Noria, pero, al igual que en Guadalajara, la mano de Anselmi ya se nota claramente en Cruz Azul. En Querétaro otra vez se vieron abajo temprano, y otra vez no importó porque fueron un vendaval para darle la vuelta con tres golazos antes de que acabara el primer tiempo.

Rivero ha sido un capitán excepcional, Charly Rodríguez está mostrando un nivel que no veíamos desde hace años, y cuando no aparece Sepúlveda lo hace el “Toro”. Además, Mier alza la mano como el mejor refuerzo del torneo. Tres triunfos en seis días no es poca cosa, por más que los rivales no sean los más fuertes.

Falta la parte complicada del calendario, pero por ahora difícilmente alguien en México pueda decir que juega mejor que la Máquina.

Favoritos, todavía

Pese al empate que le ha de saber de poco a los Americanistas, el fin de semana hubo tres noticias que los harán sonreír. Primero, que según Azcárraga se quedarán en su casita hasta que termine el torneo, por lo cual la ventaja que les otorga el Azteca también les servirá para el Clausura 2024.

Segundo, que llegó de último minuto un refuerzo llamado Javairo Dilrosun, un buen extremo holandés proveniente del Feyenoord que puede jugar por ambas bandas, aunque difícilmente será titular desde el inicio con tanta competencia.

Tercero, que pese a no salir con los tres puntos fueron muy superiores a Rayados, y podrían haberlos hasta goleado de no ser por errores propios (como el de Lara o los goles fallados) y por la polémica por el penal sobre Diego Valdez (para mí, deberían haberlo marcado).

El América no es líder por diferencia de goles, pero podríamos asegurar que lucieron mucho mejor que el actual líder, Monterrey.

Con más garra que Futbol

Pues Pumas sigue siendo un equipo competitivo sin el “Turco” Mohamed. Salvio está, por mucho, en su mejor momento desde llegar a México, y ahora despertó el Memote Martínez tras un inicio complicado, dándoles un empate que en cualquier otro torneo hubiera sido una derrota.

Tigres le sigue teniendo tomada la medida a su contraparte felina y universitaria, con solo una derrota en 13 partidos, pero desperdiciaron la chance de ser superlíderes gracias al 2-0, sin Gignac, que Martínez convirtió en 2-2 en cinco minutos.

Los de Siboldi no han sido espectaculares ni tan dominantes en ningún duelo, y pese a ello se mantienen entre los primeros tres e invictos. Pero Pumas ha sido competitivo desde el primer encuentro, y son novenos pero a solo tres puntos del primer lugar.

Nuevos inicios

En todo el torneo anterior Alexis Vega no tuvo un solo gol ni asistencia con las Chivas. El sábado, en menos de 15 minutos, logró anotar por primera vez en su regreso con los Diablos.

El Toluca solo tiene dos triunfos, pero ambos fueron por goleada y jugando un Futbol muy vistoso. El 4-1 ante León hasta se quedó corto, y eso que falta que debute Escobar.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com