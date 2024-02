Qué esperar de la jornada 6, Los cuatro grandes tienen partidos ganables, y se enfrentan el primero y el segundo de la tabla en esta jornada que concluirá el primer tercio del campeonato.

A afianzarse

Si bien tardó en arrancar, el proyecto Gago va mejorando partido a partido, que es lo ideal cuando se arranca una nueva etapa. Las dudas que tenía al inicio se van disipando poco a poco, y lo otro positivo es que ha confiado en los jóvenes y le han respondido.

El “Tala” Rangel ya se afianzó en el arco, los Chávez, Padilla o Torres son piezas clave, y Ricardo Marín ya le ganó la titularidad a Macías y Cowell. En casa, y ante un Juárez que viene de correr a Diego Mejía y que no ha ganado desde octubre, es una oportunidad inmejorable para el tercera victoria al hilo del Guadalajara.

Por el capitán

Tristemente se dio a conocer que la madre de Ignacio Rivero, capitán de la Máquina, falleció el jueves por la noche. Cruz Azul estará sin su capitán, que justo viene de tener un enorme partido en Querétaro, cuando reciba a San Luis esta tarde.

Los Potosinos vienen de tres derrotas en fila, aunque han sido ante rivales fuertes como los regios y Chivas. Aun así, los Celestes deberían ganar y sumar su cuarto triunfo al hilo, justo en el momento que empieza la parte turbulenta del calendario (Tigres, León, América y Chivas).

Además, está el morbo del “Cata”, quien visitará por primera vez en sus 18 años de carrera a Cruz Azul como su rival. Difícilmente tendrá el mismo recibimiento que tuvo Corona hace unos días, pero espero que al menos una parte de la afición reconozca al jugador con más partidos con la camiseta Azul.

Visita no tan difícil

El León, que no pasa por su mejor momento, recibe al América invicto pero lastimado por el Real Estelí. Guardado no ha caído en blandito en México, ya que no se ha afianzado en la titularidad y hasta cometió un error en la derrota ante Pachuca.

Normalmente le cuesta a las Águilas en el Nou Camp, pero hoy tienen mucho mejor plantilla, con todo y sus lesionados, que los Esmeraldas, y si bien estarán pensando en la vuelta ante los Nicaragüenses del miércoles, deberían poder salir con los tres puntos de la casa de la Fiera.

Superlíder sorpresa

De la nada surgió el Pachuca para rebasar por la izquierda a todos y colocarse en la primera posición con cuatro triunfos en cinco fechas. A los Tuzos campeones del 2022 los desmantelaron por completo, renovaron la plantilla, trajeron algunos extranjeros, y hoy son otra vez contendientes, todo manteniendo a Guillermo Almada bajo el timón y a Erick Sánchez como el motor.

Hoy, con refuerzos ofensivos como Oussama Idrissi o Salomón Rondón que la están rompiendo, Pachuca es líder con 10 goles en tres partidos.

Eso sí, aún no estoy listo para ponerlos entre los favoritos, pero eso dependerá de lo que pase en su visita a Monterrey. Los Rayados vienen de dar su peor partido el sábado pasado en el Azteca, aunque ni se despeinaron en su visita a Guatemala del martes. Este duelo definirá si los Tuzos van en serio, o si siguen un paso debajo de los regios y el campeón en la lista de favoritos.

Muy favoritos

No sé desde cuándo no partían los Pumas como los amplios favoritos en un partido. El domingo al mediodía cerrará la jornada con el UNAM-Puebla con unos Auriazules que han sido competitivos en cada partido. El empate en el Volcán les supo a triunfo, y en frente estará una Franja que apenas dejó el sótano y consiguió su primera victoria del torneo.

Gustavo Lema, sin tanto drama, está replicando lo de su mentor, Mohamed, y a eso se le agrega que, con Leo Suárez, este equipo tiene su mejor plantilla en muchos años. Pumas debería ganar fácilmente, aunque solo espero que dejen de bañar niños en cerveza y que se olviden de su espantosa nueva porra.

¿La era Alexenicer va?

Desde que se fue el “Pity”, Cafetaleros lleva siete puntos de doce. Al mismo tiempo del Pumas-Puebla en CU, Chiapas recibe a Montañeses en el Estadio Zoque, buscando brincarlos en la tabla.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com