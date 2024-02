Qué esperar de la jornada 7, Comienza el segundo tercio del Clausura 2024, y nos trae varios duelos que podrían repetirse en Liguilla.

La primera prueba

Será realmente el primer reto importante del Cruz Azul de Anselmi. Si bien Pachuca les sacó los tres puntos del Azul, estamos ante el primer contendiente al título en el calendario de la Máquina.

La pregunta más interesante del fin de semana es saber si Anselmi continuará siendo el que proponga y domine desde el primer minuto, como lo ha hecho en su racha de victorias, o si cambiará algo ante un rival con mucho mayor peso tanto en defensa como en ataque.

Tigres viene un poco más cansado gracias a sus compromisos de media semana ante Vancouver, pero, contándolos, se mantienen invictos en el 2024 tras ocho partidos disputados. Es el duelo estelar de la jornada, y se espera un lleno total en el estadio Azul para el encuentro del tercero contra el cuarto.

Fuerza imparable vs objeto inamovible

Pese a caer del primero al sexto en estos días, el Pachuca se mantiene como el líder goleador del torneo, además de tener a dos de los tres máximos anotadores en Rondón e Idrissi.

En frente, estará la defensa número 1 del campeonato, con solo un gol recibido en seis partidos (y fue tras un error propio). El ataque de Pachuca ante la defensa del América es, quién lo hubiera dicho, el duelo más interesante de la jornada.

Eso sí, hay que ver si el calendario no le termina pesando a las Águilas, que entre el 3 y el 24 de febrero habrán tenido siete partidos, concluyendo con el Clásico Joven. En marzo estarán igual, con cinco encuentros en 14 días, incluyendo tres ante el Guadalajara.

Ya no hay Repetto

Porque renunció a Santos. Pablo Repetto, quien tenía a Santos con solo un triunfo en seis partidos, decidió irse antes de que lo corrieran del equipo Lagunero. La buena para los Guerreros es que llegó alguien con toda la experiencia en Liga MX, y a quien increíblemente dejaron ir los Diablos hace poco: Ignacio Ambriz.

El debut de “Penacho” será… ante los Pumas este domingo. La buena, es que no será en el horrible horario de mediodía, sino en el mucho más agradable de las 6 de la tarde.

La UNAM viene de empatar sin goles en el Jalisco, en un juego en el que dominó los minutos finales, pero que el empate me parece salomónico. Salvio quiere ser demasiado protagonista, mientras el “Chino” Huerta ha brillado por su ausencia recientemente. Será una bonita prueba para los Auriazules ante un conjunto que tiene rato descuidado, pero que levantará con alguien como Ambriz.

Vergonzoso

Todos los equipos mexicanos avanzaron a la siguiente ronda de Concacaf sin mucho drama. El Pachuca ya estaba ahí. Chivas ganó ambos, en Canadá y en el Akron. Monterrey, igual, tanto en Guatemala como en la Sultana del Norte. Ahí mismo Tigres goleó 3-0 y también pasó. Y el América, jugando en el estadio Azul de local por primera vez en más de 60 años, avanzó y se vengó del Real Estelí.

Todos salvo… el Toluca. Tenían ventaja de 4-1 en el global en la segunda parte, ante un cuadro costarricense, el Herediano, dirigido por un mexicano, el Pity Altamirano, quien hasta hace dos meses estaba dirigiendo a los Cafetaleros de Chiapas.

Pues con tres goles en la segunda parte, todos con mucha displicencia en la defensa y con algo de ayuda de Volpi, y los Diablos arruinaron el “parlay” de equipos mexicanos en la Concachampions.

Lo peor: cómo su propia afición, “la más fiel de México” según algunos, se les volteó y hasta pidió “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. No es que la afición no tenga derecho a protestar, por supuesto que sí y con toda justicia, pero esto indica que algo se rompió en un proyecto que por momentos parecía interesante.

Paiva sigue como DT, aunque no sé qué pasará con Volpi, el más peleado de todos con su propia “barra”.

Después de la época dorada del Toluca, con siete ligas entre 1998 y 2010, no han ganado absolutamente nada de nada, perdiendo tres finales. ¿Cuándo acabará la sequía Choricera?

