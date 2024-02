Qué nos dejó la jornada 7, Estamos casi llegando al punto medio de la campaña, y es momento de repasar la actualidad del Clausura 2024.

Con calma

Qué volátil puede ser a veces el Futbol mexicano. Las Chivas de Gago tardaron en ganar, y resultaba que no servían para nada. De pronto ligan cinco victorias al hilo, incluyendo ante un equipo de la liga canadiense, y están para campeones.

Justo cuando están por ligar su sexta llega el Mazatlán y les empata de una forma que hasta este día no me lo creo. Ahora, ante Necaxa, fueron totalmente superados y perdieron por primera vez en un mes. La narrativa ahora es, otra vez, que Gago no sirve para nada y que “Chicharito” será el salvador.

Pues ni una ni otra. Ni este Guadalajara está para campeón con esta plantilla, ni tampoco es que el nuevo DT ya fracasó tras ocho partidos. Hay que recordar que el argentino está trabajando con muchos jóvenes, con jugadores recién llegados o que vienen saliendo de una lesión y, salvo en Aguascalientes, han salidos victoriosos o han merecido más en cada partido.

Creo que al final el Rebaño estará en Liguilla y será un equipo entretenido y llamativo. De ahí a que esté entre los candidatos a campeón, por lo menos con tan poco talento y tantos jóvenes, aún no, pero la era Gago apenas inicia y ha mostrado más cosas positivas que negativas.

Primera prueba, superada

Sin demeritar al Pachuca que durmió el martes como superlíder, Tigres fue la primera prueba de fuego para la Máquina de Anselmi, y la superó con creces.

Teníamos dudas sobre si sería el cuadro dominador, intenso y que propone como antes, y justo eso fue. Claro que fue más peligroso Tigres con el puro talento de sus jugadores, pero en realidad, fuera de los últimos 10 minutos de la primera parte, fue un dominio total de los locales en un estadio Azul repleto y entregado a su equipo.

Diría Siboldi que ellos juegan dos torneos y Cruz Azul uno, pero eso no le corresponde decir a él sino a nosotros, los medios. Suena a excusa, más cuando sí jugaron los Gignac, Láinez o Nahuel, y cuando aun así le pasaron encima. Hay que alabar el trabajo físico de los Celestes, quienes presionan arriba del primer al último minuto, y esa fue la gran diferencia ante los subcampeones. A su vez, notar que la plantilla de Cruz Azul es muy corta, y que Anselmi terminó buscando el triunfo con un joven de 17 años como único delantero (Mateo Levy), quien casi anota un golazo.

Sí, la diferencia fue el autogol de Reyes, pero atrás venía Rivero para empujarla (si metía gol todo el estadio se hubiera puesto a llorar), pero sobre todo fue Nahuel Guzmán, ya que sin él los de la UANL pierden por tres.

Un pequeño bache

Sin saber cómo les fue ante Mazatlán (seguramente sin problemas) no tengo muchas dudas de que este es solo una breve mala racha del equipo de Jardine.

Es cierto que algunos elementos, como Zendejas o Kevin, están en un bajísimo nivel, pero sí ha tenido mucho que ver el América lleva, contando esta, tres semanas seguidas jugando cada tres o cuatro días, que Cabecita está por irse y que apenas están recuperando a Henry. La diferencia en Pachuca fue que un cuadro juega con muchos jóvenes y, por tanto, con enorme intensidad, mientras al otro se le nota el cansancio reciente.

Es apenas la primera derrota Azulcrema en temporada regular desde julio, pero era de esperarse que eventualmente el calendario les pasaría factura. Estarán bien y seguirán siendo uno de los candidatos, solo necesitan un descanso.

Ojo con Pumas

Todo el fin de semana se habló del Cruz Azul superlíder, pero pocos pelaron a la UNAM sublíder. Lo valioso, más allá del aplastante triunfo ante un Santos en ruinas (aunque creo que Ambriz los levantará), es que ligaron tres porterías en cero seguidas, y la dupla Licha-Nathan se está convirtiendo en una de las mejores de la liga.

Ahora, súmenle el ataque Memote-Chino-Salvio-Suárez, y estos Pumas están aun mejor que con Mohamed. Aplausos a Gustavo Lema.

