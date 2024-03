La listota preliminar de la selección mexicana, Falta casi un mes pero ya estamos preparándonos para la Nations League. Son 60 jugadores los incluidos en la lista preliminar, que al final seguramente terminará siendo de 26 para los duelos del 21 y el 24 de marzo.

¿Para qué tantos?

Me parece absurdo e innecesario añadir tantos nombres. Para la Copa del Mundo el “Tata” dio una lista de 30 y terminó cortando a cuatro. ¿Y para enfrentar a Panamá necesitamos el doble? Casi me llaman a mí también y eso que no he jugado en dos meses.

Es una exageración sobre todo cuando se han listado por número y los que están del 1 al 23 son prácticamente los mismos que van siempre, así que tampoco hay mucha especulación. Analicemos los que están y los que, para algunos, faltaron.

Los Rojiblancos

Pese a que Chivas va octavo y que fue el segundo equipo con más convocados, con seis, y que por fin llamaron al “Pocho” (con justicia), aun así nadie chilló más que los Gonzalos. ¿Por qué? Porque no está Alan Mozo. ¡Háganme el favor! La selección no está urgida de laterales, y en todo caso el que hacía falta era otro como Ricardo Chávez, de San Luis, mucho antes de Mozo.

Además, están jugadores que les hicieron un favor en incluir en la lista, como Pavel Pérez, “Nene” Beltrán, Orozco Chiquete o Erick Gutiérrez, y quienes difícilmente se quedarán. Solo el “Piojo” y, tal vez, el mencionado Víctor Guzmán, actual líder goleador de la Liga MX, terminarán por estar en la lista final.

Ni cuando les dan gusto están contentos, chivahermanos.

Los Amarillos

El equipo que más convocó fue el actual campeón. Son ocho Americanistas: Malagón, Kevin, Henry y Quiñones, los constantes y que sí estarán, más otros cuatro que no logro comprender: Ramón Juárez, “Chicote” Calderón, Israel Reyes y Jona Dos Santos.

Entendemos que es el Ame, pero los primeros dos casi nunca juegan, mientras Reyes tiene demasiada competencia y el hermanito de Gio regresa tras tres años.

Los Azules

El bueno paso de la Máquina le ha valido que, de solo un Celeste en las convocatorias pasadas (Uriel Antuna), ahora se le suman tres más: Charly Rodríguez (recuperando su lugar), Rodrigo Huescas y Erik Lira. Difícilmente los últimos dos se terminen quedando, pero es una gran noticia para dos muy jóvenes (20 y 23 años) que tienen gran potencial, y ya es hora de irse ganando un lugar en el Tri.

Los Auriazules

De Pumas también vemos a cuatro mexicanos: uno constante como “Chino” Huerta (quien no está teniendo un torneo tan bueno como el anterior), otro que ha ido algunas veces pero no ha debutado, como el portero Julio González, y dos gratas adiciones que difícilmente estarán en la lista final: el joven Rodrigo López y el veterano Memote Martínez.

Eso sí, lejos quedaron los días de la gran cantera universitaria: ninguno de los cuatro debutó con la UNAM (aunque sí hay otros en la lista como Johan o Lira).

Los europeos

Cada vez tenemos menos mexicanos en Europa, pero se espera que todos estén entre los 26 finales: Ochoa, Araujo, Montes, Johan, Sánchez, “Machín”, Orbelín, Chávez, “Chucky”, Santi y Raúl. Salvo una lesión, podemos irlos incluyendo a todos.

Las gratas sorpresas

Con una lista tan amplia se espera haya espacio para varios jóvenes, aunque pocos (si es que alguno) se quedarán: Marcel Ruiz y Juanpi Domínguez (Toluca), Jordan Carrillo y Diego Medina (Santos), Omar Campos (LAFC), Fidel Ambriz (León), Denzell García (Juárez) y Rafael Fernández (Xolos) son nombres que debemos poner atención.

Los que sobran

¿Qué ha hecho Alexis Vega recientemente para ser llamado? ¿O Carlos Acevedo? Está bien que Necaxa va bien pero, ¿Alexis Peña?

Los demás

Hay un montón de Rayados (“Toro”, Cortizo, Govea, Gallardo, Arteaga, Romo, Aguirre) y Tigres (Angulo, Láinez, Marcelo, Oziel, Córdova), y completan la lista Toño Rodríguez (Xolos), Erick Sánchez (Tuzos), Brian García y el “Gacelo” López (Toluca).

Esperemos pronto la lista final, y sobre todo no repetir este ejercicio tan innecesario.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com