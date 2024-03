Qué nos dejó la jornada 10, El Clausura 2024 se sigue consolidando como uno de los más parejos de los últimos años, aunque algunos de los pretendientes se nos cayeron este fin de semana.

Valiente esfuerzo, no le alcanzó

Así dicen en los hipódromos sobre caballos que se quedaron cortos, y así podemos definir a las Chivas el sábado. Fue el primer equipo que intentó presionar alto a Cruz Azul, lo cual le habría funcionado de no ser porque Anselmi tiene bien aceitada a esta Máquina. La sangre fría y paciencia de todos y cada uno de los jugadores Celestes (por lo menos de los titulares) sirvió para contrarrestar el plan de Gago, encontrar espacios y liquidar el partido antes del medio tiempo.

Sepúlveda, pese a llevar seis sin anotar fue la clave de la victoria, dando la asistencia del primero, sacrificándose para que Antuna llegara solo en el segundo, y haciendo la enorme jugada del tercero. Hablando de Antuna, la afición rojiblanca en el Azteca (que terminó siendo como un 75 % del casi lleno total) comenzó abucheándolo con todo (pese a que les había pedido perdón), pero después del 3-0 quedaron calladitos.

Estando en el túnel de llegada al Azteca me di cuenta que el Rebaño realmente no tiene tan mal equipo, con varios jugadores muy reconocibles, pero simplemente Anselmi le ganó la partida a Gago, quien había hecho una buena estrategia pero fue superada. Incluida otra vez la finta del fuera de lugar, y superando a los Rojiblancos también en intensidad y lectura del juego, esas fueron las diferencias entre dos conjuntos que, aquí dijimos el sábado, llegaban con varias similitudes.

Lo positivo para Cruz Azul es que ya superó la parte más difícil del campeonato con nueve de 12 puntos posibles, y que no se dejaron descarrilar por la derrota en el Clásico Joven. Para Chivas, simplemente hay que darle paciencia a “Chicharito”, quien está malacostumbrado al fuera de lugar y todavía no está para 90 minutos, pero eventualmente tomará ritmo y será importante. Me decepcionaron Cowell, demasiado torpe en ocasiones, y “Pocho”, quien prácticamente no hizo nada.

Peleó, se cansó

Otro término que podría usarse para el otro conjunto tapatío. Los primeros 15 minutos fueron inmejorables para el Atlas, con el “Mudo” abriendo el marcador fácilmente y Henry fallando un penal. Pero de ahí en adelante fue casi un completo dominio Americanista.

Quiñones le anotó —sin festejar— a su antiguo equipo, y después vino la polémica: la mano de Valdés no se marcó, pero la de Santamaría sí, que terminó en roja, penal y el 2-1 —ahora sí— de Henry. La regla puede ser algo confusa, pero si nos apegamos a ella, fue correcta, ya que Diego no usó su brazo de forma intencional ni cambió (supuestamente) la trayectoria del balón. Lo que no entiendo es por qué alguien intentaría atajar el balón con la mano si, hoy que existe el VAR, es imposible salirte con la tuya.

Más allá de la polémica, América fue muy superior a Atlas, y en el segundo tiempo cayeron tres que pudieron ser cinco. Así como hay muchísima afición Rojiblanca en la Ciudad de México por alguna razón, también había muchísimo Amarillo en el Jalisco.

No podrían llegar más diferentes América y Chivas al triple clásico en diez días, comenzando esta misma noche.

No fue factor

Es el término hípico que usaremos para Pumas. Justo cuando dijimos que habían sido competitivos en cada partido, y cuando ligaron tres seguidos sin concebir, van a las dos plazas en las que nunca ganan. En Guadalajara reciben tres y se ven remal; en Monterrey, también y se vieron peor.

Rayados les pasó por encima: aguantaron en la primera parte pero en el complemento ya no. “Chino” Huerta salió lastimado y suma 10 sin anotar, y la “excusa” de la ausencia de Licha no la pueden usar ahora.

Cayeron del dos al siete, que hoy los mandaría al “play-in”. Rayados, pese a las dudas, es líder, aunque solo los separa un punto del cuatro, que es América, y están empatados con Cruz Azul y Pachuca en lo más alto. ¿Así o más parejo?

¡Hasta la próxima!

