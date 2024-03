Qué esperar de la jornada 11, Estamos casi entrando al último tercio de la temporada, y hay más de un duelo interesante este fin de semana.

La única chance

Tras la debacle total de Chivas el miércoles, parece que solo es la parte uno de tres masacres que continuarán la siguiente semana. Injustamente o no, el trabajo de Fernando Gago podría estar en riesgo muy pronto: si el Guadalajara llega a la Fecha FIFA en la posición nueve o peor, con cuatro sin ganar en liga, eliminados de la Concacaf por el Ame y cerrando con otra derrota en el Clásico Nacional en su casa, Vergara y compañía tendrían dos semanas para tomar decisiones.

La mejor oportunidad: esta tarde, en su casa, ante León. Los Esmeraldas han sido sumamente inconsistentes. Solo tienen dos triunfos en sus últimos ocho partidos, y ambos fueron agónicos 1-0 de último minuto sin realmente merecerlos.

Este encuentro podría ser la única victoria del Rebaño en un mes, o sea, la diferencia entre la permanencia o no de Gago. Eso sí, siguen las dudas sobre la plantilla: “Chicharito” ha jugado cada vez más minutos, pero no está aún para iniciar, mientras otros como Cowell o Torres muestran niveles bajísimos. ¿Aprovechará Gago?

A seguir demostrando

Cruz Azul visita a un Santos en crisis. Si bien los Laguneros han ganado dos seguidos, han sido por la mínima ante rivales de poco peso como Mazatlán y Querétaro, pero antes de eso había caído cuatro veces seguidas.

Es normal que Santos Laguna tenga excelentes jugadores de vez en cuando, quede campeón, y luego los venda a América o Tigres, pero recientemente han sido más un equipo que vende que uno que compita. Ahora, el actual campeón de goleo y su pieza de cambio más importante, Harold Preciado, está envuelto en asuntos demasiado delicados como para tocar. Lo importante, ahora, es que estará fuera de las canchas, y que ni él ni Amione, central entre lo poco rescatable de los de Torreón recientemente, jugarán ante la Máquina.

Los Celestes recuperan a Ditta, y después de superar la parte más difícil del calendario casi sin raspones, ahora lo importante es mantenerse en lo alto de la tabla en una liga donde no hay margen de error.

Perdido en la conversación

Pocos se acordaron que, metida entre los tres Clásicos Nacionales, estaba la reedición de la última final. Tigres y América no pueden excusarse en jugar dos torneos porque ambos han tenido los mismos partidos en casi los mismos días, y ambos ven a la Concacaf como su prioridad.

La pregunta entonces es, ¿quién le pondrá mayor interés a la liga y, en específico, a este duelo? En el papel debería ser el juego de la semana, aunque los Felinos tienen muy reciente esa final perdida hace dos meses y medio en ese mismo escenario, el Azteca, y también que no han vencido a los Azulcremas en once encuentros en fila.

Tigres ha perdido cinco veces en fila como visitante ante América, y viene de ganar solo uno de sus últimos cinco compromisos en toda competencia (un insípido 1-0 ante el sotanero Juárez).

El Ame puede “darse el lujo” de sí usar a su cuadro titular gracias a casi liquidar la serie ante su acérrimo rival, e irse de la Perla Tapatía con ocho goles a favor y solo uno en contra.

Por más que sea el partido de los equipos de la última década, se ve a un claro dominador que debería hundir un poco más a los actuales subcampeones.

La mejor receta

No hay nada mejor después de dos visitas donde luciste mal y peor que volver a tu casa, donde has sacado 13 de 15 puntos, y recibir a un equipo que no ha ganado en más de cuatro meses.

Los Xolos del “Piojo”, que suman 12 sin ganar, son el rival ideal para unos Pumas que extrañaron CU más que a Cabinho, y quienes creo que, así como muchos exageran sus caídas, el lunes hablarán de que están de regreso y no pasó nada. Eso sí, lejos del Pedregal solo han sacado dos de 15 puntos, y eso deberá cambiar si quieren meterse directo a Liguilla como el torneo pasado.

Oportunidad perfecta para el “Chino” Huerta y compañía de enmendar el camino.

