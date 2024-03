Qué nos dejó la jornada 11, Un fin de semana malo para tres de los cuatro grandes, mientras que el otro mantuvo la paternidad con todo y suplentes.

En verdadera crisis

¿Se acuerdan hace unas tres semanas que dijimos que la supuesta crisis del Chiverío realmente era un mal partido y cinco minutos de otro? ¿Que después de ello vino su noche perfecta ante Pumas cuando hasta debutó “Chicharito” y todo estaba bien otra vez? Pues hoy, tres encuentros después, realmente están en debacle total.

A estas horas en unos cuatro o cinco días podría ser que Gago ya esté en un avión de regreso a Argentina. Sí, su presión alta no funcionó ante Cruz Azul. Sí, alinear a Torres ante América fue un gran error. Y sí, tal vez hoy Javier Hernández no está para titular.

Pero creo que sería totalmente injusto ponerle toda la culpa al DT que acaba de llegar. Si bien dijimos que en Verde Valle iban a extrañar a Pauno, Gago ha hecho que Chivas sea superior a sus rivales en la mayoría de partidos y se ha mantenido competitivo con una plantilla del montón, hasta el punto de sumar cinco victorias en fila hace poco.

Cuando el problema es Gago, o Paunovic, o Cadena, o Leaño, o Tena, o Boy, o Cardozo, o todos los que han venido desde Almeyda, ¿tal vez el problema va más allá del DT? Podemos apuntar errores que ha tenido, sin duda, pero simplemente no tiene la plantilla con qué competir, menos en dos torneos a la vez.

León se metió al Akron y fue superior, y de pura chiripa no ligaron tres partidos al hilo sin anotar. Ahora, sus tres derrotas podrían convertirse en cinco fácilmente, con una eliminación de Concacaf ante tu odiado rival también de por medio, justo cuando llegamos a la única fecha FIFA del semestre. En otras palabras, no sé si aguanten la presión en Guadalajara en la única chance que tendrán dos semanas para planear su siguiente duelo.

Esta es una verdadera crisis, y uno de los menores culpables podría pagar los platos rotos.

A mirarse en el espejo

Era la oportunidad ideal. En tu casa, donde no has perdido en todo el año. Regresa Funes Mori. Huerta tiene su mejor partido en meses, con “hat-trick” de asistencias. Golazo de Rodrigo López, seguido de un gran doblete del “Memote”. Tienes ventaja de 2-0, y luego de 3-1.

Pero no pudo ser. Tijuana vino de atrás para empatar un juego en el que Pumas se disparó en el pie tres veces, y decide culpar a alguien más.

Yo sé que en el papel suena terrible que el equipo de Grupo Caliente, patrocinador de la Liga MX, empate gracias a tres penales, pero si así fuera el caso, ¿por qué no han ganado en más de cuatro meses?

En vez de solo criticar, ¿podemos revisar cada penal? El primero es un claro codazo a la garganta de parte de “Licha”, que termina además expulsado. Bien marcado. El segundo, una gran atajada de Vázquez, el debutante… el problema es que es defensa, no portero. Bien marcado. El tercero, el más polémico, cuando Julio sale, se queda con el esférico y “se protege” al meterle un rodillazo en la nuca a Zúñiga, lo cual, pese a que se enojen los Auriazules, es una clara falta. Bien marcado.

La UNAM no ganó por sus propios errores y desconcentraciones, no forzados, y no por culpa del árbitro y menos de unos Xolos que no saben cómo le hicieron.

Paternidad

Son ya once seguidos de América sin perder ante Tigres en el “supuesto” nuevo clásico (que de eso no tiene nada). Con solo Zendejas de los titulares usuales, y ante unos Felinos con también algunas ausencias, el mensaje de ambos equipos es claro: la prioridad es la Concachampions.

Claro, fueron dos absolutas genialidades de Dilrosun y Zendejas, más las fallas de Marcelo e Ibáñez, las que definieron el partido, pero es admirable que aún con su equipo B pudieron dominar a uno de los candidatos este torneo, el cual está también en caída libre con tres derrotas en cinco encuentros.

Nada salió bien

La clave de la derrota de Cruz Azul en Torreón el sábado fue… ¡uy! Ya no tenemos espacio, lo cual es una verdadera lástima.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com