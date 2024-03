Qué nos dejó la jornada 12, Antes de pasar a la fecha FIFA repasemos el Clausura 2024 en el que ya se han ido dos terceras partes del torneo.

Sí, es crisis

En Guadalajara quieren verle el lado positivo y pensar que, en tres partidos ante América, perdieron uno, ganaron uno y empataron el otro. ¿Es en serio?

Perdieron en su casa por goliza, ganaron uno irrelevante y el empate de nada les sirve. Suman un punto de sus últimos nueve posibles en liga, anotando solo una vez, y gracias a la goleada a Pumas (de quienes ya hablaremos) se mantienen apenas en el último puesto del “play in”, del cual habían caído el sábado. Además, ya están eliminados de la Concacaf y aún les quedan duelos ante Rayados y Pachuca, en la parte alta de la tabla, ante Querétaro, quien ya los brincó en la tabla, y el clásico tapatío.

Creo que, afortunadamente, Gago aún no tiene que hacer sus maletas, pero ese falso optimismo de nada les servirá. Ya hablando del clásico, fue un partido de dos mitades. La primera, bastante movida y hasta con algo de polémica (un penal que no se marcó correctamente para Chivas); la segunda, muy aburrida. Como que Águilas y Chivas ya se habían cansado uno del otro y solo acordaron en no hacerse daño, porque realmente no estuvo a la altura del clásico nacional, ni siquiera del que vimos tres días antes.

Para América las preocupaciones son Diego Valdés y poco más, habiendo dominado este encuentro y saliendo airoso de los tres clásicos en marzo, además de haber aumentado su racha a seis sin perder en el Akron.

Le han tomado la medida

Anselmi llegó a México y tomó por sorpresa a todos con un estilo de juego demoledor, vistoso y efectivo. Cruz Azul ganó seis seguidos y era superlíder, pero llegó Jardine y le mostró a la Liga MX cómo jugarle a la Máquina.

Ese América se encerró atrás toda la segunda mitad y, pese al dominio en posesión de pelota, los Celestes poco peligro pudieron generar. Chivas intentó algo distinto y les fue peor, y parecía que solo había sido un accidente, pero luego llegaron dos equipos, en el papel, inferiores, pero con entrenadores con el suficiente colmillo e inteligencia para haberle aprendido a Jardine.

Ambriz se encerró y jugó al contragolpe, y en tres tiros anotó tres goles. Después, ya en el estadio Azul, los Cementeros se vieron arriba muy temprano y —pensamos todos— sería otro partido como los de antes. Pero otra vez llegó la misma fórmula: dos contragolpes terminaron en dos goles (uno del aún Celeste, Diber Cambindo), y Necaxa se encargó de que no pasara nada el resto del encuentro.

El dominio absoluto de Cruz Azul (79 % de posesión, 14 tiros de esquina a uno, 605 pases a 167, 23 tiros a nueve) no fue reflejado en peligro en la portería de Unsaín (quien sí tuvo un atajadón y hasta una asistencia) y justo cuando el calendario parecía ponerse fácil la Máquina cae dos veces seguidas.

Siguen en la parte alta de la tabla, pero ya hemos dicho que hay que tomar este torneo como preparación para el siguiente, porque en ocasiones la plantilla simplemente no da para más. Anselmi encontrará la respuesta, pero por ahora Santos y Necaxa ya encontraron las debilidades Azules.

En caída libre

Si lo de Chivas es preocupante, ¿en dónde quedan los Pumas? Hace cuatro jornadas eran sublíderes; hoy ni siquiera al play-in entrarían. Solo han sumado dos puntos de 18 posibles lejos de CU. De no conceder gol en tres partidos a recibir de a tres en cuatro juegos seguidos, y ya están entre las cinco peores defensas del torneo.

Lo peor es que siguen cometiendo errores tontos no forzados, como penales y sanciones, y que en su calendario aún tienen a Cruz Azul, América y León en su bastión.

Llegan en verdadera crisis a la fecha FIFA, y su peor encuentro fue el del domingo en la Bombonera: Toluca les pasó por encima, y el 3-0 hasta se quedó corto gracias al poste y a Julio González. El duelo siguiente, ante la Máquina en CU, podría ser un parteaguas para ambos equipos en este torneo, y ya lo estamos esperando.

¡Hasta la próxima!

