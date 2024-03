Lo bueno y lo malo del México vs Panamá, Ganamos, gustamos y goleamos… y ni así estamos contentos. Repasemos la semifinal y veamos rumbo a la final de la Nations League.

Las quejas

Por alguna razón pocos se están fijando en lo positivo del partido. Que la dupla Montes-Vásquez, pese a que el primero la pasa mal en España y al segundo lo ponen de lateral en Italia, es nuestra central del presente y futuro.

Que Edson apareció como líder y como goleador. Que Quiñones se estrenó en selección con un gol muy a su estilo. Que Orbelín anotó un absoluto golazo. Que Chávez, a quien no habíamos visto en cinco meses, dio un gran partido y se nota su crecimiento en Rusia. No, el tema de conversación es Santi, y por qué no jugó ni un minuto. Y yo entiendo que él y Edson son los mejores mexicanos del momento, y que en el papel debería ser titular indiscutible.

Pero hay que entender que acababa de llegar de Europa un par de días antes, y que con el Tri ha tenido altibajos. También hay que entender que Henry Martín hoy es delantero titular del actual campeón, que se ha ganado ese puesto y que también está a un gran nivel.

Es entendible que Santi no juegue cada partido, en especial para protegerlo a él, y que lo llevemos poco a poco (y lo dice alguien que lo quiere como a un hijo que sería muy raro que tuviera). Es nuestro delantero del futuro, pero Lozano aún no lo ve como el consolidado delantero que queremos que sea.

También están los que se quejan de Ochoa, aun cuando tuvo un gran partido y dos atajadones. Cada vez la brecha es más corta entre él y Malagón, pero todavía sigue siendo el mejor portero que tenemos para bien o para mal. Ojalá alguien lo supere y se gane la titularidad rumbo al 26, pero hasta ahora no estoy confiado en poner a cualquier otro arquero en partidos importantes.

Lo verdaderamente criticable

Eso sí, hay dos aspectos que podemos mejorar. Primero, Julián Araujo, sin duda el peor mexicano en la cancha. Tiene mucho potencial, pero por más que se quejen de Jorge Sánchez sigue siendo nuestra mejor opción por derecha. Araujo estuvo perdido, no aportó nada en ataque y desperdició su oportunidad.

Al mismo tiempo, creo que Hirving Lozano debe volverse a ganar su lugar en el XI inicial. Es indudable que ha bajado su nivel en los últimos años, y aunque es una exageración decir que “vive del gol a Alemania”, sí ha estado muy flojito en selección. Su partido ante Honduras en noviembre es de lo peor que le he visto, y el jueves estuvo impreciso y demasiado egoísta. Hoy por hoy, Julián Quiñones es mejor opción.

Lo que sigue

Por tercera vez en menos de tres años jugaremos ante Estados Unidos en este torneo. La primera vez nos sorprendieron en tiempo extra; la segunda le costó la chamba a Cocca.

¿Por qué importa ganar este partido? No porque necesitemos agregar ese trofeo (que aún no tenemos) a la colección. No porque la chamba del Jimmy está en juego (aunque le sumará o restará puntos). Es porque, de no hacerlo, llegaremos a siete partidos y cinco años sin vencer a nuestro rival acérrimo.

Esa barrera mental no se quita hasta que la rompes. Es una racha pesada y acumulable, que solo sirve para seguir con la cantaleta de que ya nos superaron. Y la verdad, ya que tienen algunos jugadores en equipos grandes de Europa (no tantos como antes) y que nos han tomado la medida, es difícil contraargumentar.

Ellos vienen de casi hacer el ridículo ante Jamaica con su equipo prácticamente completo (Pulisic, Weah, McKennie, Turner, Reyna, Aaronson, Pepi), en el cual lo llevaron a tiempo extra gracias a un autogol al 96 y a dos goles ya en el alargue de Wright.

Si bien Jamaica (sobre todo sin Leon Bailey, su mejor jugador) hubiera sido más accesible, lo que todos queríamos era un clásico del área en la final. Es la oportunidad de revancha, o bien el inicio del fin para Jimmy como lo fue para “Tata” y Cocca.

Estoy confiado en que ganaremos, y que aun así la gente encontrará de qué quejarse.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com