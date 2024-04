Qué nos dejó la jornada 13, ¿Fortuita o de mal agüero? La 13ª fecha de acción revivió a algunos equipos… y hundió a otros.

Espejismo

¡Las Chivas están de regreso!… es lo que diría si realmente creyera eso. Sí, le pegaron al superlíder. Es más, le quitaron el invicto. Ah, y ganaron en liga por primera vez en más de un mes, y de visita por primera vez en casi dos.

Pero el 2-0 fue un resultado engañoso, diría Orvañanos. Primero: Alan Mozo, a quien nos siguen vendiendo que es Roberto Carlos y quien sacaría a la selección del hoyo pero Televisa no lo deja, cometió un penal del tamaño del mundo sobre Meza, un pisotón que nadie vio. Luego viene la expulsión de Arteaga por decir una frase común y corriente, totalmente exagerada por el árbitro. Después el Rebaño se va al frente… gracias a un autogol de Moreno. Viene la segunda expulsión, la del Corcho, esa totalmente justificada (casi nos rompen al “Piojo”), y el segundo gol fue en un contragolpe en los segundos finales.

Fue de esas noches donde nada le salió a Rayados, pero no significa que ya se nos desinflaron ni que el Guadalajara es otra vez candidato. Hoy son décimos, lo que significaría que deberían ganar dos partidos de visita solo para entrar a cuartos, y ahí enfrentar al superlíder que hoy es el América.

No se dejen engañar, todavía no le creemos a estas Chivas.

Más agrio que dulce

Parece que Pumas y Cruz Azul acordaron no hacerse mucho daño y salir cada quien con un punto de Ciudad Universitaria. En parte les ayuda: la Máquina corta su racha de dos derrotas en fila y, ya que nadie ha vencido a la UNAM en el Pedregal este torneo, era de esperarse en parte que no ganaran. Del otro lado, los Auriazules cortan sus cuatro partidos seguidos recibiendo tres goles, y empatan pese a que no eran favoritos en su propia casa.

La mala es que de poco les sirve a ambos, y ninguno dejó sensaciones positivas. Los Cementeros dominaron el primer tiempo pero sigue faltando contundencia, mientras en el segundo replegaron y contaron sus pérdidas. Han bajado cada semana un puesto: del 1º al 2º al 3º al 4º y ahora al 5º, y si bien se mantienen el puestos de Liguilla, el liderato ya luce bastante lejano.

Por su parte, los Universitarios no han ganado desde el 18 de febrero, y pese a tener equipo completo sus fanáticos se quejan de que sus mejores armas se quedan en la banca: Suárez, Funes Mori y Quispe. Hoy Pumas estaría fuera del “play-in”, y la paciencia con Lema es cada vez menor.

En febrero eran 1º (Cruz Azul) y 2º (Pumas); hoy ambos han caído varias posiciones y este insípido empate, aunque se le puede sacar algo positivo, solo los aleja más de sus objetivos.

Manteniendo el ritmo

Así calladitos los Azulcremas ya tomaron la cima del torneo por primera vez, suman seis sin perder, están invictos en el Azteca y siguen vivos en su principal objetivo: la Conca.

Sin Quiñones, Zendejas ni Lichnovsky, y con Valdés, Cáceres y Brian entrando de cambio, al América le tomó tiempo hacerle daño, pero lo terminó haciendo con dos golazos.

Malagón fue el hombre del partido, tanto por sus grandes atajadas (que casi incluyen el penal, el primero en contra del Ame en casi un año) como por un osote que casi es gol. Él mismo declaró que “el patrón” (Azcárraga) les pidió ganar la Concacaf, pero su vasta plantilla y lo bueno que es Jardine les ha permitido también mantenerse muy bien en liga.

Ayer visitaron el Gilette Stadium, pero de eso hablaremos mañana.

El partido olvidado

El resto de la jornada nos dejó momentos memorables, como el partidazo de Viñas, el nuevo líder de goleo; las ferias de goles en el Cuauhtémoc o el Hidalgo o el “fuera Beñat” que se hizo sonar en el Jalisco, pero rezagado quedó el Mazatlán-Tijuana.

Fue tan terrible, que ni la Liga MX le puso atención y dejó que jugaran con uniformes casi idénticos e imposibles de discernir en televisión. Ganaron los Morados mientras Xolos llegó a cinco meses y 15 partidos sin ganar. ¡Y ni así corren al “Piojo” Herrera!

¡Hasta la próxima!

