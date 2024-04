Qué esperar de la jornada 14, Solo quedan cuatro partidos en el Clausura 2024. Mientras unos tienen nulo margen de error rumbo a la Liguilla, otros se dan el lujo de descansar titulares y priorizar otros torneos. Repasemos lo que esperamos de este fin de semana.

Así o más fácil

El Rebaño no gana ante su gente desde el 24 de febrero. Desde entonces son tres partidos, incluyendo el 0-3 ante América en Concacaf, en los que simplemente están en crisis. La buena es que llega el colero Puebla al Akron, una oportunidad inmejorable para retomar el rumbo y subir en la tabla para al menos intentar recibir el “play-in” en su casa.

La Franja de Larcamón ya quedó muy atrás, y pese al enorme trabajo de Carbajal el torneo anterior, también eso se ve muy lejano. Ahora es Andrés Carevic su DT, pero todavía no ha sumado un punto en tres juegos.

¿Saben para qué más es ideal este partido? Para que “Chicharito”, quien está de regreso tras no viajar a Monterrey, se estrene este torneo. Desde abril 2010 que no anota en Liga MX, y si no es ahora ante el último lugar no sé cuándo sea. Es ahora cuando el Rebaño debe demostrar (a mí también) que lo de la semana pasada no fue accidente.

El más difícil de predecir

A la misma hora, en el Volcán, un Tigres B se medirá a los preparatorianos del Pachuca. Ambos equipos han puesto su atención en la Concacaf, y tras volver de EUA y Costa Rica (respectivamente), es imposible descifrar qué tanta seriedad le darán a este encuentro.

Ante su filial

Otro equipo que tampoco le ha puesto mucha atención a la liga, y pese a ello va de superlíder, es el Ame. Sin Quiñones y con Valdés y Brian entrando desde la banca las Águilas vencieron a San Luis, tomaron el liderato, se metieron al Gillette Stadium y finiquitaron la serie con un 0-4.

Más que estar pensando en la vuelta ante el Revolution, los Azulcremas están pensando en lo que viene: la semifinal ante Pachuca. Si hay un equipo que siempre se les atraganta es Tuzos, y ambos ya están planeando sus encuentros a finales de este mes.

Por ello también es difícil definir cuan concentrados estarán en su partido de esta noche ante su filiar favorita, el Santos Laguna. Ambriz levantó a esta escuadra, con tres victorias en fila sin recibir gol, pero en los últimos dos se volvió a caer. Perdió con Juárez y hoy los Laguneros van en el 12, muy lejos de zona de Liguilla. Aun con suplentes, América debería mantener el liderato.

Les sienta bien

El último cuadro de la Concacaf, que tendrá una bonita prueba la próxima semana cuando reciba a Miami, es Rayados. Aún no sabemos si tendrá cuadro titular o no, pero de todos modos es una prueba complicada para Cruz Azul.

En sus últimas seis visitas a la capital (ante cualquiera de los tres chilangos) el Monterrey solo ha perdido una vez, mientras que solo ha perdido una vez de las últimas 10 que enfrentó a la Máquina.

Los Celestes necesitan este triunfo en casa urgentemente, no solo para dejar de caer en la tabla sino para recuperar la confianza que tuvo el equipo a inicios de este torneo.

Ya sabemos que no estarán Arteaga ni el “Corcho”, autor del golazo del triunfo en el sur de la Florida el miércoles, pero probablemente a varios de sus titulares también los guardará para la otra semana. Para los Cementeros, la meta es seguir dominando los partidos y encontrar mayor contundencia. En otras palabras, retomar el rumbo.

¿Será muy tarde?

Cafetaleros ha tenido un repunte reciente. De sus últimos seis juegos han ganado cuatro y solo han caído una vez; el más reciente, en el estadio Zoque, fue un contundente 4-0 sobre Canamy.

Sin embargo, pese a ello están en el lugar 10, muy lejos de la esperanza de Liguilla, faltando de solo cuatro compromisos. También es innegable que lejos de Chiapas les ha costado más, y hoy que visitan Mérida el margen de error es mínimo.

La buena: los yucatecos van peor, y ya no tienen chances de calificar. ¡Saludos a don Heriberto Tamayo, gracias por leerme! ¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.