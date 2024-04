De Champions y Concachampions, Hablemos de la jornada de martes en el mejor Futbol del mundo, y también en la UEFA Champions League.

Fracaso tigre

No hay cómo darle la vuelta, la eliminación de los Felinos es un rotundo fracaso. En los primeros cinco parecía que sería goleada, ya que al gol de Gignac, estilo MLS con error en la salida, le siguió otro error tras el cual casi cae el segundo. Sin embargo, el Columbus metió la única que tuvo, y entre los errores groseros del francés y de Marcelo Flores, no pudieron finiquitar la serie en 120 minutos. El Volcán, totalmente lleno en un martes a las 6:45, le quedó muy grande a este equipo que había priorizado este torneo.

En penales, entre la ausencia de Nahuel y los fallos de los jugadores más confiables que tienen, Gignac y Guido, los campeones de la MLS silenciaron a más de 40 mil personas y nuestra esperanza de una barrida mexicana en cuartos se terminó.

Algunos en Nuevo León se rasgan las vestiduras y ya quieren cortar a media plantilla, cuando este equipo ha llegado a dos finales seguidas y se ha renovado poco a poco.

Aun así, esta derrota duele, sobre todo porque verán a su acérrimo rival en el Mundial de Clubes por la tele, y porque nunca un conjunto de la MLS había eliminado a un club mexicano tras no haber ganado la ida en su casa.

Y siguen

Contando los partidos del martes, incluyendo el 9-2 en el global de América sobre el Revolution y el partido ya mencionado (y antes de saber cómo quedan Monterrey y Miami), el saldo es de ocho victorias, cinco empates, cero derrotas para la Liga MX sobre la MLS en este torneo. De las seis series ya definidas, en cinco han avanzado los mexicanos.

Sin embargo, ahí van algunos a decir que, como el Columbus eliminó a Tigres en penales pese a salvarse de milagro, eso significa que la MLS ya nos alcanzó. ¡Ridículos!

Ignoran toda la evidencia en su contra, y utilizan un solo caso para empujar su agenda, que me parece absurda. Ni en gringolandia están diciendo eso (o saben la realidad o no les importa), pero en México hay algunos masoquistas que les encanta decir que ya nos rebasaron en cualquiera de las mínimas oportunidades que tienen.

Por favor, no sean de esos, o por lo menos miren el panorama completo y no se dejen engañar.

Qué nivel

Hablemos, por primera vez en la temporada, de la Champions. No habíamos tocado el tema desde la final pasada, y justo lo retomamos ahora que viene lo bueno.

Primero, dos verdades. El Real Madrid y la UCL tienen una mística que no he visto con ningún otro equipo en este u otro deporte. Al mismo tiempo, no hay club con más suerte en el mundo que los Blancos.

¿Qué escuadra puede verse abajo con un error a los dos minutos ante el City de Guardiola, y a los 12 minutos haberle dado la vuelta con un autogol y un gol donde la pelota entró rodando? Pueden sentirse orgullosos u ofendidos los aficionados Merengues, pero no pueden dudar de lo que digo.

Aun así, me parece que el resultado final es más positivo para el Man City, ya que vinieron de atrás en la segunda parte y ahora todo se define en su casa. Pero si hay un club que, aun estando abajo, la mística y/o la suerte siempre los mantendrán vivos en este torneo.

Del Barça podemos decir que, pese a la crisis que pasaron, a que la Liga y la Copa del Rey ya se les fueron y a que Xavi tiene un pie fuera, tienen un camino libre a la final de la Champions. ¿Son uno de los dos mejores equipos del mundo? Ni de cerca, pero los sorteos funcionan así, y podrían ser como el Inter del año pasado y pasar quién sabe cómo a una final. Me gustó la sangre que mostraron, algo que no veíamos hace muchísimo tiempo, y que hicieron que Mbappé no fuera factor. Llevarse un empate a Barcelona era muy positivo; un triunfo sobre el PSG fue más de lo que esperaban.

En total, los cuatro duelos fueron maravillosos y siguen abiertos totalmente, y nada podamos pedir más que las vueltas, la próxima semana, estén a la altura.

¡Hasta la próxima!

