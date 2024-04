Qué nos dejó la jornada 16, El torneo más parejo en años tiene todavía mucho que definir. En vez de mayor claridad, esta fecha nos dejó más incertidumbre.

Clásico polémico

Normalmente aquí les digo que tengamos paciencia con los árbitros y que culparlos no se ve bien, pero es que esta jornada brillaron por sus errores. Para muestra, el clásico capitalino.

Las dos jugadas polémicas fueron el penal sobre Zendejas y la no-roja a Quispe, y creo que en ambas se equivocó gacho el “Cantante”. El pénalti fue muy rigorista, y el peruano le dejó un recuerdo a Lichnovsky, por lo cual se terminó equivocando para ambos lados. Incluso pudo haber expulsado al “Chino” Huerta, pero eso fue en tiempo de compensación y creo que no influyó en el partido.

Ya hablando del encuentro, es claro que, por más equipazo que tengan las Águilas, dependen demasiado de Fidalgo y Valdés, y cuando anularon al primero a patadas el mediocampo fue totalmente Auriazul. La buena para Pumas es que ya son cuatro sin perder, que ya están en el “play-in” y que CU sigue siendo una fortaleza. La mala es que, a menos que puedan escalar aún más en la última fecha, el panorama en Liguilla luce muy complicado.

En cuanto al América, aquí dijimos que podían perder el juego y seguir de superlíderes, y así fue. Su prioridad esta semana es Pachuca, y con Puebla simplemente mantener el liderato y enfocarse de lleno en la Conca. ¿A prender las alarmas? Para nada, pero la UNAM mostró una forma de vencerlos.

Embalados

Sin ser espectacular ni mucho menos, el Guadalajara está a nada de meterse directo a Liguilla y hasta podría colarse en los primeros cuatro. Venció al Querétaro para su cuarta victoria en fila, y lo hizo siendo más efectivos que dominantes, y con un triunfo en el clásico tapatío, lo cual es lo normal, entrarían a Liguilla como el más enrachado. Aparecieron las figuras, tales como “Piojo”, “Guti”, “Tiba” y el “Tala” Rangel, y Chivas alza la mano como un equipo candidato, habiendo vencido ya a tres de los primeros seis de la tabla.

Acuchillados

Siguiendo con el tema del arbitraje, es increíble el romance de Santander con los equipos Tapatíos. Si bien es cierto que Cruz Azul debería haber ganado ese encuentro, que sus errores del primer tiempo hicieron que ni con el magnífico segundo tiempo se ganara, y que simplemente la fortuna no estuvo de su lado (tres postes, la falla de Sepu, la increíble atajada de Vargas), eso no quita que hubo dos penales del tamaño del Azteca (porque el Azul no es tan grande) que no se revisaron.

¿Hay duda? Ve al VAR. Si después de revisarla con varios ángulos y consultar a sus colegas siguen sin pensar que es penal, ni modos, pero no podemos aceptar que fueron dos jugadas clave, ambas sobre Huescas, y que prefirió solo terminar el partido antes que volverlas a ver con calma.

Fue increíble cómo el gol del triunfo no cayó para la Máquina, y lo mucho que puede afectarles. En la última jornada, con un triunfo en Toluca, aseguran mínimo el segundo puesto. Sin embargo, podrían empatar, terminar con 31 puntos y aun así ser superados por Rayados, Tigres, Pachuca y Chivas, caer hasta el siete y jugar el “play-in”.

La paridad de este torneo es increíble, y significa que lo que antes te era suficiente para estar arriba hoy podría no serlo.

30 puntos es ya un gran torneo debut para Anselmi, en especial en comparación con el pasado, pero sus posibilidades en Liguilla variarán drásticamente conforme a lo que pase en la Bombonera (y en otros cinco juegos).

La joya

Muchos ya estaban dispuestos a etiquetar a Marcelo Flores como alguien fracasado pese a que tiene 20 años. Sí, falló algunos goles, lo normal en su edad, pero lo que esperas es que muestre momentos de brillantez, y vaya que lo ha hecho.

Se ha ganado la titularidad en una plantilla tan vasta como la de Tigres, y él los impulsó al triunfo (urgente) sobre Necaxa con tres goles y una asistencia en 15 minutos.

Tal vez sea lo que la selección necesitaba.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.