¡Lista la final de la Champions!, Será la final más deslucida en mucho tiempo. Real Madrid ante Borussia Dortmund, en Londres; entra la Champions número 15 o la 2.

Inexplicable, otra vez

Hacer un análisis profundo de este Madrid es insuficiente. Lo que pasa en los martes y miércoles de abril y mayo no puede solo verse desde el plano futbolístico; es algo sobrenatural. “Dios es madridista”, dicen algunos, y no tengo argumentos para contrarrestarlo.

Fue dominado por el City, colgándose del travesaño, y avanzó. Ahora dominó al Bayern, los obligó a a colgarse del travesaño… y también avanzó. Se fue abajo en el marcador, lo empató, se lo anularon… y aun así le dio la vuelta.

Además, ni siquiera logró la épica con un golazo de Bellingham o algo por el estilo, sino gracias a un error de Neuer (ese que había tenido un partidazo y que nunca se había equivocado así en su vida) y a un gol de Joselu, quien sería suplente en el Pachuca, y todo gracias al VAR. No me voy a meter en la polémica del supuesto gol anulado del Bayern en tiempo de compensación, porque estoy seguro que los Merengues igual hubieran anotado después porque así son de suertudos.

No está ni cerca de ser el equipo espectacular de los cien puntos de Mourinho o de la BBC, pero aun con portero suplente y habiendo perdido a Benzemá están aquí, ganando además La Liga con un mes de antelación. ¿Lo peor? El año próximo, con Mbappé, serán aún más imponentes.

Sobre el Bayern Munich, la culpa muchos se la dan a Tuchel, habiendo sacado a Kane como si el partido ya estaba definido, pero era claro que este es el peor conjunto bávaro en 15 años, y que sin Tuchel estarán mejor.

Pierde el PSG, gana el Futbol

Cualquier persona de bien celebra que eliminen al París. Es un club tan diminuto y dañino que, aun si merecieron más y tuvieron mil postes y pobrecito de Luis Enrique, su eliminación es algo que todo el mundo puede unirse y festejar.

No se les hizo con Ronaldinho, ni Zlatan, ni Cavani, ni Neymar, ni Di María, ni Messi, ni se les hizo con Mbappé. Aun cuando todos los equipos fuertes quedaron del otro lado del cuadro, casi quedaron fuera en grupos de no ser por un penal polémico, se aprovecharon de una Real Sociedad desinflada y del peor Barcelona en mucho tiempo, y cuando les tocaba “el más débil” en semifinales, ni así pudieron pasar.

Cerrando en casa, ante el quinto lugar de Alemania, y ni así. Un club que representa todo lo posiblemente despreciable del Futbol moderno, por lo menos la Orejona sigue siendo inalcanzable sin importar cuánto billete le sigan invirtiendo. Ahora Mbappé se irá, habiendo corrido a Messi y Neymar, traído a sus amigos, y habiendo hecho nada en cuartos ni semis. Ah, y se irá gratis.

El finalista más chafa

Genuinamente tiene unos 20 años que no había un finalista tan pobre en Champions. Desde el Mónaco del 2004, que tenía a Giuly o Morientes, no había alguien peleando por el título con tan pocas figuras. Pregúntenle a cualquier persona de la calle qué jugadores tiene el Borussia Dortmund, y fuera de Reus (quien ya solo entra de cambio) y Hummels (quien fue la gran figura a sus 35 años) no sabrán decir a quién más.

Están Jadon Sancho, rescatado del United; Fullkrug, el mejor delantero de Alemania en su época más pobre; Schlotterbeck, de la nada un enorme defensor; u otros buenos jugadores pero lejos de ser “cracks” mundiales como Brandt, Adeyemi o Malen.

¿Será la crisis mundial de Futbol? ¿Será que Cristiano y Messi nos malacostumbraron tanto a su dominio que hoy todo palidece en comparación? ¿O todos nos equivocamos y este es un equipo de época en potencia? Veremos el 1 de junio.

Sin drama

El Real Madrid ha ganado 10 finales europeas consecutivas (de UEFA o UCL), y su última derrota fue en 1981. Ha vencido a equipos como Liverpool, Juventus, Atlético de Madrid (dos veces cada uno). Ahora, el Borussia Dortmund no le hará ni cosquillas. Ya podemos ir poniendo la 15 en las vitrinas del Bernabéu.

¿O alguien lo duda?

