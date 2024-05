Qué nos dejaron los cuartos de final, Al final avanzaron tres de los cuatro que dijimos (solo nos falló Tigres), y tres de cuatro que exorcizaron demonios recientes (Rayados, Cruz Azul y América).

Piensa mal…

Ustedes saben que no me meto en las conspiraciones. En general sirven solo para que la gente encuentre una explicación sin fundamento a algo que no quieren aceptar.

Pero es que, ¿cómo no pensar mal con el América-Pachuca? Podríamos analizar cada decisión meticulosamente, pero cuando nos damos cuenta de que cada polémica antes de (la roja de Idrissi), en la ida (la mano de Juárez, el tanto anulado de Rondón) y en la vuelta (las no-rojas a Valdés y Jona, los ocho minutos, el infame saque de banda) fueron, todas y cada una, a favor de los Amarillos, es que ya da de qué hablar.

La peor de todas, para mí, es el codazo de Diego Valdés, pieza clave y quien terminó dando el centro para el gol de rebote de Quiñones. Entiendo que no es como que el saque de banda dividido al otro lado de la cancha del cual cayó el empate fuera medio gol, pero es solo la cereza en el pastel de una serie muy controversial.

Si bien América fue mejor el sábado, esto se juega en 180 minutos y tuvieron mucha fortuna de irse 1-1 y no 0-3 del Hidalgo, además de la suerte del rebote en el gol agónico. Entre la polémica y la fortuna, el América está en semis y tomó venganza rápida de Tuzos, aunque hay algo que he notado.

¿En qué es mejor este América al del torneo pasado? Se fueron “Cabecita” y Layún, y en sus lugares llegaron Dilrosun y “Chicote”. En el AP23 fueron de menos a más, llegando a 40 puntos, mientras en el CL24 tambalearon y se quedaron en 35. Dominaron sus series de cuartos y semis, y aquí pasaron por el empate y pese a ser peores. Lo más importante, antes no había rumores del vestidor roto.

Posiblemente a esta versión del Ame aun así le alcance para ser bicampeón, pero es visible que es una versión menos dominante que la de la 14.

¿Mérito de uno o fracaso del otro?

Algo me decía que Chivas iba a pasar sobre Toluca, pero al final es difícil decidir si es porque uno tuvo una gran serie o si más bien fue por lo que dejó de hacer su rival. El mejor ataque del torneo terminó sin goles en sus últimos tres partidos, en gran parte gracias a Rangel, pero también porque nunca se vio ese “punch”. Irónicamente, lo que le hace falta a este Toluca es un nueve.

Aquí también hay polémica, pero es exagerada. Hay dos jugadas cruciales, la roja al “Guamerucito” y el gol anulado a Alexis, que terminaron siendo la diferencia… y que fueron bien marcadas. Los Choriceros pueden llorar pero ambas son muy claras, y deben fijarse más en porqué fueron el único equipo que nunca se enteró de que jugaba Liguilla. Son ya 14 años desde su último trofeo, y si bien no creo que estén muy lejos, sí era algo impensable para los que crecimos viéndolos campeones a cada rato.

Viejo ridículo

El oso en la serie Cruz Azul-Pumas no fue el dizque mosaico en CU, Julio González y sus declaraciones que le explotaron en la cara o Nathan que no puede pasar un partido sin expulsarse, sino Gustavo Lema. El discípulo de Mohamed tuvo su primera chance como DT y terminó cayéndole mal a todo el mundo, en especial a sus propios fans. Sus cambios en la ida descompusieron al equipo, y en todo el torneo dejaba en la banca a sus mejores jugadores (salvo “Chino” Huerta, lo único rescatable).

Tras la ida declaró que ellos dominaron y fallaron varias, cuando en realidad deberían haber sido goleados. En la vuelta, peor aún, se quejó del arbitraje por una jugada que, les aseguro, ni siquiera sé a qué se refiere. ¡Se quedaron a tres goles, viejo payaso! La falta de autocrítica es impresionante, y peor cuando acaban de anunciar que lo renovaron. En CU siguen viviendo de remontadas pero ya son 13 años sin levantar ni la Copa Chiapas, y con Lema solo se seguirán acumulando.

Del clásico regio ya no hay espacio, pero Monterrey fue mejor sin dudas. Qué bonitas semis tenemos, y que siga la fiesta.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.