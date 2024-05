La renovación forzada de la selección, Se van las “vacas sagradas” del Tri… o en otras palabras, ¿ahora a quién van a culpar?

La ironía

Tanta y tanta gente se queja de los jugadores “impuestos”, en especial Guillermo Ochoa, pero también incluyendo a “Chucky” Lozano, Jesús Gallardo, Henry Martín o Raúl Jiménez, sin pensar que han sido de lo mejor (o lo único, en algunos casos) que hemos tenido en los últimos años.

Ahora, a año y medio del fracaso en Qatar y a nada de empezar la Copa América, por fin se está viendo una renovación de tajo, pero es tan extrema y dramática que dudo que sea genuina. La ironía está en que esos jugadores “becados”, ahora fueron los que los de arriba forzaron a Jaime Lozano a dejar fuera. Lo único que le “impusieron” es que no los llamara para apaciguar a una pequeña pero muy ruidosa parte de la afición.

Claro que tiene que haber renovación, pero no tan de tajo y menos en el único torneo importante que tendremos entre mundial y mundial. ¿Por qué no haberla hecho el año pasado en amistosos o Nations League que tienen menos relevancia y presión? ¿Quiénes quedan como los líderes en esta plantilla con solo un jugador (Julio González) arriba de los 30 años?

Si ya “ratificaron” a Jaime Lozano pase lo que pase en la Copa América (un absurdo total porque debería ser su examen para ver si está a listo para la Copa del Mundo, lo cual yo creo que no) ¿entonces a quién van a culpar si las cosas no salen bien este verano? ¿Este movimiento nos acerca a tener una mejor Copa América? Yo lo dudo.

El objetivo debería ser, siendo realistas, las semifinales, y para ello hay que ser cabeza de grupo y evitar a Argentina, idealmente. ¿Es más probable terminar encima de Ecuador, Venezuela y Jamaica con Malagón que con Ochoa? ¿Con Arteaga sobre Gallardo? ¿Con “Memote” como suplente de Santi sin Henry ni Raúl? ¿Sin Hirving Lozano pero con un montón de extremos de la Liga MX? ¿Qué creen ustedes?

Lo positivo

No todo es negativo, por supuesto, ya que es grato ver a algunos nombres. Si ya habrá una renovación en el arco, el que realmente tiene futuro es Rangel, el mejor de Chivas esta Liguilla, y no un Julio González de 32, así que es muy positivo que lo hayan incluido.

Nombres como Marcelo Flores, Orozco Chiquete, “Toro” Guzmán, Bryan González o Jordan Carrillo podrían ser el futuro de la selección; cosa que no creo tanto de los Alexis Peña, “Guamerucito” García, Andrés Montaño o Israel Reyes, aunque creo que no sobran en esta lista.

Nos hubiera gustado ver a otros jóvenes, tales como Marcel Ruiz, Rodrigo Huescas, Alán Bautista o Ricardo Monreal, pero tal vez sea mucho pedir.

Qué esperamos

Con tantos cambios, ¿cómo quedaría el XI titular de México para cuando empiece la Copa América el 22 de junio? Faltan posiciones por definir y mucho tendrán que ver los tres amistosos que tendremos ante Bolivia, Brasil y Uruguay antes de, pero podemos irnos haciendo una idea.

En la portería, casi seguro, será Malagón. Los centrales, sin cambios, serían Johan y Montes, ambos con futuros inciertos en Europa. En la lateral derecha sería Jorge Sánchez, ya que ni Kevin Álvarez ni Julián Araujo fueron llamados. En la izquierda sería Arteaga, eterno suplente de Gallardo, uno de los borrados.

El medio campo es un poco más difícil, pero casi seguro serán Edson Álvarez (quien además sería el capitán), Luis Chávez y una tercera opción entre Romo, “Chiquito”, Charly o hasta Orbelín Pineda. Adelante, ahora sí, sería Santiago Giménez (quien para entonces ya podría estar en el Tottenham), acompañado de Uriel Antuna, por derecha, y tal vez Julián Quiñones o “Chino” Huerta por izquierda. Un 4-3-3 que prácticamente no ha cambiado desde la era Martino.

Ojalá y estos cambios sí sean para bien, que se logren los objetivos y sea un impulso rumbo al mundial para el que faltan ya dos años. Pero, ¿saben qué? Tengo miedo de que no sea así, que sea un fracaso y ahora no haya nadie más que culpar que a los que “impusieron” ya no poner a los “impuestos”.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.