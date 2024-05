Qué nos dejaron las semis, ¡Habemus final! Por quinta ocasión, será Cruz Azul ante América. Antes de hablar de los que avanzaron, hay que repasar a los que se quedaron atrás.

Tan cerca y tan lejos

Un buen semestre del Rebaño termina de la forma más amarga posible: eliminados por el América en liga y Concacaf. De los cinco clásicos nacionales estos últimos dos meses y cacho, los Rojiblancos se quedaron sin anotar en cuatro, y solo ganaron el insignificante partido de vuelta de Conca, cuando cayeron eliminados.

Fue el primer torneo de Gago y termina llevándolos a su tercera Liguilla seguida, algo a lo que no estaban acostumbrados, pero se recordará este inicio de su era por la doble eliminación ante el rival odiado.

El torneo pasado hablábamos de cómo le hacía falta un delantero al Rebaño, y este semestre recuperaron a Macías y regresó “Chicharito”… y el problema es aún más grande. Solo un gol en cuatro juegos de Liguilla, y realmente nunca estuvieron muy cerca del segundo. ¿Habrá forma de recuperar al Macías de León de hace cinco años, o su futuro está lejos de Guadalajara? ¿Alguien piensa que Ricardo Marín o Cade Cowell sean la solución? ¿Al final, no terminaron extrañando a Alexis Vega?

No todo es negativo, ya que encontraron a su portero del futuro en Rangel, y los Sepúlveda, Beltrán, Guti o Alvarado sorprendieron positivamente, y podríamos decir que solo necesitan un 9… la cuestión es, ¿de dónde lo sacan?

No hay muchos en el Futbol mexicano (Henry renovó con América, Memote y Funes Mori apenas llegaron a la UNAM, Roberto de la Rosa es la única opción y es banca del Pachuca) y fuera, menos (solo Raúl Jiménez, si pasan por alto su pasado Americanista). Genuinamente las opciones del Rebaño son muy pocas, y si bien no están tan lejos de competir, lo que les hace falta se ve inalcanzable.

¿Un éxito?

Podrían decir que el regreso de Javier Hernández hasta ahora ha sido un fracaso. Un gol, sin asistencias en 10 partidos, y en general se recuerda más por las que falló.

Pero… ¿lo trajeron para eso? Obvio no está de más, pero creo que la prioridad del regreso del Chícharo era generar protagonismo y expectativa, lo cual pasó sin dudas.

Todo el mundo quería ver a las Chivas en vivo en el la TV, en especial por el número 14, aun si era para abuchearle. En ese sentido, sí fue un éxito.

Mr. Semifinales

Otra vez el “Tano” se quedó en semis. Le pasó tres veces en tres torneos con el Ame, y ahora tres más en menos de un año con Rayados, incluyendo Leagues Cup y Concacaf. Y eso que no contamos su fracaso más grande: eliminados en Cuartos ante San Luis en el Apertura 2023.

Eso sí, ahora no podemos echarle (toda) la culpa. En la ida fueron evidentes sus errores, pero en la vuelta hizo todo lo posible para que su equipo pasara por fin a una final. Monterrey necesitaba dos, y luego tres, y se quedó muy cerca. Fallaron algunas en la ida, bastantes en la vuelta, y ahora no podemos decir que se equivocó en algo específicamente.

Brandon y Berterame de inicio, el primero no andaba, lo sacó y Aguirre fue mejor. Maxi Meza jugaba horrible, lo sacó. Cortizo fue peligroso. “Tecatito” se quedó en la banca y ahora no fue factor de cambio. Canales, tal vez un poco lejos del arco, pero él decepcionó. No es por defender a Fernando Ortiz, quien es como el novio tóxico que por fin va a cambiar (ahora sí de veras ya llegará a una final), pero es que con una plantilla tan vasta estaban para más.

Cuando tu quinto cambio, el más criticado por tu afición, es alguien como Ponchito que Cruz Azul quería, y dejaste sin jugar a seleccionados como Govea o Moreno, pues tampoco podemos decir que este equipo está muy lejos del objetivo. Anselmi le ganó la partida al “Tano”, pero le decidieron dejar un torneo más, ahora sí, por todo o nada.

Mañana hablaremos de los finalistas, del morbo y la historia que están detrás, y de lo que esperamos en esta batalla histórica entre América y Cruz Azul a la cual, por cierto, asistiremos en la ida y en la vuelta.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.