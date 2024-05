La 15*, América vuelve a ganar un título con polémica, y ahora más descarado que nunca.

Directo a la polémica

Normalmente no suelo entrar en controversias, o mínimo las dejo hasta el final. En esta ocasión hay que empezar con eso porque fue lo que, literalmente, definió al campeón.

No es penal

Tres razones:

Hay una posible falta previa de Zendejas sobre Rotondi, quien se cae pero se vuelve a levantar.

Rodo toca el balón, lo cual invalida todo ese discurso de “barrida imprudente”, ya que SÍ jugó la pelota.

Aun si no quieren ver las dos anteriores, Reyes termina dejando su pie derecho tanto tiempo que toca el pecho de Rotondi, lo cual invalida una zancadilla (que explícitamente, según la regla, es con la pierna). Hay contacto, pero no todo contacto es falta, y el propio Reyes básicamente admitió que “le puso colmillo”.

La cuestión es que, por más cerrada que sea la jugada, hay que entender el contexto. Si fuera un partido intrascendente, se puede juzgar de una forma. Pero es que aquí se trata de los minutos finales del duelo por el título, con un equipo que, sin duda, tiene fama polémica y con un árbitro que, literalmente, recibió amenazas de muerte por su historial en contra del otro club.

Con todo ese contexto, viendo que el árbitro lo pitó al instante y que, pese a que en el VAR le dijeron que no era falta, de todos modos se quedó con la suya, es imposible no pensar mal.

Encima, en los audios de la revisión se escucha clarito que alguien del VAR festeja cuando se confirma el penal (y que alguien más responde que el micrófono “está abierto”), lo cual no hace nada más que levantar más sospechas.

La cuestión es que el “Gato” Ortiz, de por sí ya controversial por pitar esta final por su pasado de odio al Cruz Azul y quien es el favorito de la FMF para el mundial (es decir, alguien a quien quisieran proteger y presumir), tuvo en sus manos la decisión entre dejar que el partido se siguiera jugando o básicamente elegir quién era campeón, y se fue por lo último.

¿Qué hubiera pasado en un eventual tiempo extra o penales? Nos hubiera encantado saber. Tal vez América hubiera aprovechado la corta plantilla de la Máquina y se hubiera impuesto, y así este campeonato no estaría tan manchado. Pero nunca lo sabremos, ya que un árbitro metió sus narices y decidió qué equipo ganaba.

Lo innegable

Si la final se hubiera decidido por ese penal polémico pero al menos América hubiera sido superior y la hubiera merecido, creo que no habría tanto drama. Pero es que… ¿recuerdan una sola acción de peligro sobre la portería de Mier en la vuelta? ¿Una sola?

Sabemos que Cruz Azul falló y falló y que Malagón se vistió de héroe, pero eso no significa que merecía perder. ¿Qué merecía? Que el partido se definiera en la cancha y no por el silbante. El arquero Azulcrema hizo todo lo que pudo para evitar irse abajo, pero el “bicampeón” no hizo nada por intentar ganarlo, y terminan con el trofeo gracias a un penal sumamente controversial. ¿Eso festejan? ¿Se sienten orgullosos de este equipo?

El América fue superado por Pachuca y pasó con polémica; fue superado en la ida por Chivas y pasó con polémica (aunque yo creo que no hay falta de Lichnovsky); y fue superado, salvo por algunos minutos en la ida, totalmente por Cruz Azul, y termina “ganando” también con polémica.

Deberíamos estar hablando de su dominio, su doble liderato y título y de en qué lugar están en la historia, pero con la polémica roja a Fulgencio en diciembre y este penal inventado, este “bicampeonato” por siempre quedará con un asterisco.

Para los Celestes: cabeza en alto, que nadie esperaba llegar tan lejos y el camino es hacia arriba. Nada asegura un título, pero al menos sabemos se están dando los pasos correctos, y que en esta final fueron superiores y perdieron con una enorme polémica.

ANUNCIO: Esta será mi última columna sobre la Liga MX por cuestiones personales. Esperen mucho sobre Futbol de selecciones, europeo y NFL, pero no más sobre Liga MX.

