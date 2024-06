¿Estamos listos para la Copa América?, Dos amistosos del Tri mayor que terminaron en dos derrotas y siete goles recibidos, y ahora solo quedan diez días antes de que inicie nuestro torneo más importante antes del mundial. ¿Está lista la selección mexicana?

El mundo al revés

México se ha cansado de jugar partidos moleros todo el tiempo. Con la estupidez de la Nations League ahora jugamos ante Concacaf el 95 % del tiempo. Ahora, que tuvimos un amistoso ante un rival de verdadero peso como Uruguay, decidimos… ¿que es tiempo de probar? Esta falsa renovación es muy peligrosa al hacerse justo ante el único torneo relevante entre mundial y mundial, pero si se iba a hacer hubiera sido mejor justo después de Catar, cuando estás comenzando un proceso y tienes un montón de tiempo y encuentros de preparación para hacer prueba y error.

En vez de aprovechar esos 600 duelos ante Panamá, es ahora que decidimos prescindir de piezas clave como Ochoa, Gallardo, “Chucky” o Henry, e incluso poner al cuadro B (o C) ante un rival que sí se tomó en serio su partido como la selección charrúa. Es una falta de respeto a todos: a tu oponente, al público que pagó boleto en Denver, al aficionado que lo vio en la tele, a todo el mundo.

Era lógico que jugadores que tienen poca o nula experiencia con la camiseta Verde (o la de guajolote) iban a doblar las manos ante Darwin Núñez y compañía. El “Tala” Rangel puede ser el futuro de la portería, pero tiene apenas un torneo como titular en Chivas y ya lo soltamos al ruedo. Qué me dicen del “Guamerucito”, Chiquete, “Toro” o “Nene” Beltrán, quienes podrían, poco a poco, significar un cambio generacional, pero a quienes metieron con calzador y gracias a que “impusieron” la salida de los que “imponen” siempre.

Renovación forzada

Es entendible que queramos ver nuevas caras en nuestra selección, en especial si los resultados no los acompañan. Sin embargo, esta debe ser gradual y orgánica, o simplemente estamos bloqueando a varios de nuestros mejores jugadores por imponer a jóvenes que no se han ganado su lugar todavía. Que el joven supere al viejo y le quite su puesto, no que se lo regalen porque la afición más ruidosa ya no quiere ver a los de siempre.

Ochoa ha sido figura en tres mundiales y sigue en Europa; Gallardo ha sido nuestro único lateral izquierdo desde hace unos siete años; “Chucky” Lozano fue campeón en Holanda este año y en Italia el pasado; Henry Martín fue el mejor goleador mexicano del último año. Sin embargo, todos estarán fuera justo antes de nuestra primera Copa América en ocho años (y última en quién sabe cuánto tiempo).

Parece que las decisiones se toman basado en qué quiere la afición (y ni siquiera toda, solo la parte más ruidosa y latente), en vez de tener un plan rumbo a lo más importante de todo: la Copa del Mundo en casa.

¿Mejoría?

Peor que ante Uruguay no nos podía ir, pero es indudable que hubo otras sensaciones ante Brasil. Claro, ahora sí estuvieron los titulares y la Verdeamarelha sacó un cuadro alterno, pero al menos sí vimos algo de respuesta.

Aun así, recibir un gol tempranero (otra vez) y dejarte ganar al minuto 96 cuando ya habías logrado el empate, son razones para pensar que esto no va a mejorar. Encima de todo, Malagón se lesionó y no tendremos a ninguno de nuestros dos mejores porteros este verano. Arteaga ha desperdiciado cada chance en selección, Chávez ha bajado su nivel, y todavía queremos ver al Santi del año pasado en el Feyenoord.

Ya haremos nuestra previa de la Copa América, pero hasta ahora el panorama no es muy optimista. Me encantaría que México tenga un gran papel (que ni siquiera es levantando el trofeo, solo pedimos semifinales), que Jaime Lozano demuestre porqué debe quedarse y que esos jugadores jóvenes tomen ese lugar que les dieron y se sienten las bases rumbo al 2026.

Pero, les pregunto a ustedes, ¿qué tan positivos son sobre este torneo? ¿Creen que saldrán contentos con este equipo, o se aumentará la brecha entre ellos y la afición?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.