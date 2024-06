Previa de la Copa América 2024, Ahora es el turno del otro gran torneo de este verano, el de nuestro lado del planeta.

Grupo A: Argentina, Canadá, Perú y Chile

Los actuales campeones de América, de la finalísima y del mundo traen a un equipo casi idéntico al que se consagró en Catar. Salió Dybala, entraron Lo Celso y Garnacho, pero fuera de ello todo sigue igual: Messi, Di María, “Dibu” y Otamendi comandando a un montón de jóvenes.

Hablando de Messi, a sus casi 37 sigue siendo la gran figura de la albiceleste. Sí, ahora está en la MLS, pero su prioridad sigue siendo ponerse a punto para estos torneos. Tiene algunos récords en mente de este torneo, como más partidos (que conseguirá hoy), más finales, más goles o más títulos como capitán, todos a su alcance. Su Copa América anterior fue espectacular (tal vez salvo la final) y hoy, con su legado bien establecido como el mejor de la historia, solo puede incrementar su leyenda.

Eso sí, Argentina es favorita, habiendo perdido solo dos juegos en cinco años. Cualquier cosa que no sea el título en Miami y vendrán más críticas.

Los otros tres son equipos muy parejos, que viven etapas de renovación o de preparación rumbo al mundial en casa. Perú volvió a un mundial gracias a Gareca, quien hoy dirige a Chile. Juan Reynoso tuvo una mala etapa con los enfranjados, saliendo muy mal para que llegara Fossati, y hoy sin Paolo ni Yotún el panorama no es benévolo.

De los chilenos bicampeones queda muy poco, como Alexis, Bravo o Vargas, y fuera de los americanistas Valdés y Lichnovsky no hay muchos nombres reconocibles. Los canadienses tienen todavía una camada muy joven, con Alphonso Davies como estandarte, pero es su prueba ideal para cuando sean anfitriones en un par de años.

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica

Todos suponen que entre México y Ecuador está la disputa por la calificación, pero yo no descartaría a la Vinotinto. Están en el mejor momento de su historia, por encima incluso de Brasil en las eliminatorias, y tienen a varios conocidos del futbol mexicano como Rondón, Bello, Soteldo o Machís.

La Tricolor, como se le conoce a Ecuador, también está en zona mundialista encima de Brasil, y tiene a más jugadores en Europa que México, como Hincapié, Preciado, Minda, Sarmiento y la joya, Moisés Caicedo, en el Chelsea. Es un cuadro muy parecido al que se quedó en la orilla en el mundial pasado.

La selección mexicana, de la cual ya hablaremos a fondo el sábado, está en una crisis que no quiere ver, y no solo se trata de talento sino también de identidad. Avanzar no está garantizado en absoluto.

Grupo C: Uruguay, EUA, Bolivia y Panamá

Todos se van con la finta de Brasil, pero los uruguayos son los máximos contrincantes de Argentina este verano. Bielsa ha hecho una renovación como se debe, gradualmente y sin bajar de nivel, siendo el único equipo en vencer a los argentinos desde que ganaron el mundial, siendo segundos en Conmebol y humillando a México en el proceso.

Atrás, claramente, están los gringos, pero difícilmente podrán ser primeros de este grupo. De no avanzar como segundos será un fracaso total, más estando en su casa y con tantas dudas sobre Berhalter rumbo al 2026. Bolivia y Panamá solo son animadores, y este debería ser el grupo más fácil de predecir.

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica

Me la he pasado tirándole a la Verdeamarelha, ahí les va por qué. Hoy van sextos y estarían yéndose al repechaje rumbo al mundial. Neymar está lesionado. Su DT, Dorival Júnior, llegó solo tras el rechazo de Ancelotti y como bombero. Sí, tienen a Vini, Rodrygo o Allison, pero tienen tantos huecos en la plantilla a comparación de otros equipos brasileños. Ah, y hasta Ronaldinho les dio con todo.

En cambio, Colombia tiene la racha invicta más larga del mundo, ya venció a Brasil, Alemania, España y humilló a EUA el último año, y no me sorprendería si son primeros. Aun así, ni paraguayos ni ticos (ya sin Keylor Navas) deberían avanzar sobre los brasileños.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.