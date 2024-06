Lo que nos dejó la primera ronda de la Euro, Así de rápido terminó la fase de grupos, y es momento de repasar qué nos dejaron estos 36 partidos.

Consiguieron el objetivo

Después de pasar como primeros de grupo con dos empates y dos goles anotados, salió rápidamente Harry Kane a decir que consiguieron su primer objetivo. Claro, si su meta era que todo el mundo prefiriera volver a trabajar, lo lograron.

Ningún equipo ha jugado a un peor con nivel con respecto a su plantilla que los ingleses. Southgate es tan conservador que buscaría ganar a las cartas con un par de sietes, y le pone freno de mano a un ataque que debería ser de miedo. No es que Inglaterra no pudiera jugar bonito; es que ni lo intentaron.

Claro, el Futbol es tan injusto a veces que su premio es terminar primeros y tener camino libre a la final pero espero, por el bien del espectáculo, que cambien de estrategia o que consumen otro fracaso más.

No se salvan

Todo el mundo se centró en los británicos, pero otra escuadra que ha jugado basura es Francia. Los subcampeones del mundo terminaron venciendo a Austria con autogol y pidiendo la hora, empatando sin goles ante Holanda (gracias a un gol mal anulado a Xavi Simmons) y empatando con el equipo más aburrido, Polonia, con un penal por bando. Mbappé por fin anotó en una Euro, aunque fue de penal, y Upamecano, quien se equivoca un partido sí y al otro también con el Bayern, le regaló el empate a Lewandowski.

Les Bleus tampoco han jugado ni cerca a su mejor nivel, pero, a diferencia de los ingleses, sí fueron castigados al terminar como segundos y tener que irse a la parte imposible del cuadro, comenzando con Bélgica. Ni Kylian ni nadie (que no sea Kanté) ha estado a la altura del máximo favorito en las apuestas, y ahora su camino a la final se lo dificultaron ellos solitos.

El final de una era

Ya, oficialmente, se terminó la época dorada de Croacia. Llegaron mucho más lejos de lo que todos creían en mundiales, mientras en Euros siempre quedaron a deber. Podrían algunos todavía llegar al próximo mundial, mas no el más importante en la corta historia de su país: Luka Modric. Fueron superados totalmente por España, y tanto Albania como Italia les empataron sobre la hora. Así acabó una era.

Los más sólidos

Hablando de España, creo que han sido el equipo más serio hasta ahora. Dominaron a todos sus rivales y acabaron con nueve puntos, algo que nadie más puede decir también.

Esta Furia Roja todavía intenta mantener la posesión (aunque ante Croacia perdieron ese porcentaje por primera vez en 15 años), pero es mucho más vertical y efectivo. No tiene un jugador de calidad mundial, pero sí a unos 10 muy buenos. La mala, es que el posible cruce en octavos sería ante el local.

Si todo sale bien…

Mi predicción era que Alemania vencía a Francia en la final. Si bien esto ya no es posible, aún creo que los germanos deberían levantar este trofeo. Sí, su camino a Berlín pasa por Dinamarca, España y Francia o Portugal, pero deberían ser favoritos en cada duelo.

Lucieron mejor que nadie en las primeras dos fechas, y si bien Suiza les dio un susto, les sirvió para recordarles que no se puede desperdiciar ni un minuto, y por ello me sorprendería mucho si no se queda la Euro en casa.

Un montón de mediocres

Algún despistado habrá dicho al inicio del torneo “ojo con Bélgica/Italia/Holanda/Dinamarca”. Al final, todos pasaron, pero ninguno ha mostrado nada como para pensar que levantarán la copa. Los campeones defensores pasaron milagrosamente y sin jugar bien. Los daneses apenas han anotado dos goles y empatando todos sus partidos. Los holandeses mostraron una debilidad defensiva impresionante quedaron terceros de grupo. Ah, y Bélgica tenía todo para irse al lado fácil del cuadro, y terminaron haciendo tiempo ante Ucrania.

Más bien Suiza, Austria, Turquía y Rumania, con menor cartel, se vieron mucho mejor. El sábado comienzan los octavos, y parece que será una masacre de un lado y un camino libre para los ingleses del otro.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.