A consumir el fracaso, Este domingo estamos ante las puertas de un fracaso total. La selección mexicana podrá haber dominado a todos sus rivales y sacar cuatro puntos, y aun así quedar eliminada en primera ronda, algo que nunca pasó en Copa América con nuestro equipo A.

Lo que salió mal

Ante Venezuela podrían decir algunos que no merecíamos perder. Que fuimos mejores, que nos cansamos de fallar, que se lesionó nuestro capitán (otra vez) y que fue simple mala fortuna, el hecho de conceder un penal y fallar otro.

Pero es que, aun tratándose de la mejor Vinotinto de la historia, jugando bien siempre nos alcanzaba para vencerlos sin problemas. De hecho, es nuestra primera derrota ante ellos en partido oficial… en la historia.

Fueron errores puntuales pero críticos los que definieron el encuentro. La falla de Santi, demasiado ansioso por anotar que no pudo disparar bien; la torpe falta de Quiñones, quien no tenía nada que hacer defendiendo en el área; y el penal de Orbelín, demasiado despacio para un portero que salió en su noche como Romo.

En todos mis escenarios posibles, la verdad no vi una derrota. Sabía que iba a ser muy sufrido, y que iba a haber pocos goles, pero no me esperé perder. Sea como sea, hoy estamos mirando al precipicio.

El último duelo

Venezuela ya está calificada, y con un empate ante Jamaica asegurará el liderato de grupo. Ecuador y nosotros estamos en tres puntos, pero gracias a su triunfo más abultado sobre los jamaiquinos, con un empate será suficiente para quedarnos fuera. Un triunfo, al contrario, nos meterá, pero será como segundo lugar y enfrentando a Argentina en cuartos, a quienes no les ganamos nunca en la vida. Es decir, aun en el mejor escenario no hay mucho optimismo.

El rival

Ecuador ganó, con polémica para algunos, pero para mí también con claridad sobre Jamaica. Tuvo fortuna en el gol de Hincapié, y podrían haberles marcado un penal en contra, pero es quien yo dije que sería el rival más fuerte del grupo, y lo será.

Además, lo hicieron sin su máximo goleador histórico, expulsado en el primer partido y quien estará de regreso el domingo: Enner Valencia. Es un equipo sólido, rápido, físico, de esos que siempre se nos complican, y sabrán que un empate les es suficiente, y con más razón se complicará todo.

Lo que sigue

¿Qué pasará una vez se consuma lo inevitable? ¿Quedar en fase de grupos no es razón suficiente para mirarse en el espejo y hacer cambios? ¿Se quedará Jaime Lozano, y si sí, bajo qué argumentos? ¿Se darán cuenta que fue un error muy evidente cortar de tajo a jugadores veteranos como “Chucky” Lozano, Gallardo, Ochoa o Henry? ¿Quién llegaría en lugar de Jimmy: Jardine, Almada u otra vez Javier Aguirre?

Dirán que me estoy adelantando, pero es que tan poca fe le tengo a esta selección, que ha decidido todo mal recientemente y hoy paga las consecuencias.

Un aplauso

No hay rencor en lo más mínimo para Venezuela. Nos ganaron bien, con partidazo de su arquero Romo y del actual campeón de goleo de la Liga MX, Salomón Rondón. Pocas cosas me gustarían más que verlos en una Copa del Mundo por primera vez, y hoy están más cerca que nunca, así como de una histórica Copa América. Solo han llegado a unas semifinales en su historia, y hoy el camino está trazado para ellos.

Comienza la fase definitiva

Hoy sábado comienzan los octavos de final de la Euro, así como la última fecha de la fase de grupos en Copa América. Argentina, sin Messi, solo debe empatar para ser primeros, mientras Canadá y Chile se juegan el otro boleto. El lunes, Estados Unidos está a las puertas de otro fracaso enorme, obligados a sumar ante Uruguay y que Panamá no le gane a Bolivia. Nadie se ha visto mejor que los charrúas; lo dijimos tras una fecha y lo confirmamos tras dos. Y Brasil también está contra las cuerdas, buscando superar a la enrachada Colombia.

En la Euro, por cierto, avanzarán Alemania, España, Francia, Portugal, Rumania, Austria, Inglaterra y Suiza, esta sobre la campeona Italia.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.