Los últimos ocho, Casi no hubo sorpresas en los octavos de la Euro, pero ahora sí viene lo bueno, con dos partidazos que fácilmente podrían ser la final. ¿Qué nos dejaron los octavos de final?

Desesperante

La peor clase de equipo es Inglaterra… o Francia. Ambos tienen todo el talento del mundo, en especial al ataque, pero sus DT son tan conservadores que sacrifican espectáculo por efectividad.

Los franceses están en cuartos habiendo anotado dos autogoles y un penal, y fuera de Kanté ningún francés ha tenido una buena Euro. Mbappé y Griezmann están entre los peores rankeados hasta ahora, justo cuando deberían ser las dos figuras. Kylian en especial la ha pasado mal, con un gol (de penal) y una nariz rota como su único historial en siete encuentros de Euro. Eso sí, nadie los puede descartar por el colmillo enorme de Didier Deschamps, quien tiene tres finales en los últimos cuatro torneos grandes de Les Bleus.

A diferencia de Deschamps, nadie realmente cree que Gareth Southgate tiene un as bajo la manga, sino que solo es un técnico limitado y exageradamente conservador. Los ingleses son los que peor han jugado con respecto a su potencial, y eso no cambió el domingo ante Eslovaquia.

Fue Bellingham, quien había tenido un partido horrible, quien los salvó con un gol espectacular, pero realmente no habían hecho lo suficiente para avanzar sobre un conjunto muy inferior. Inglaterra hace lo mínimo y se echa para atrás, lo cual es desesperante, y ahora ante Suiza no sé si les sea suficiente.

Ingleses y franceses podrían de todos modos encontrarse en la final, pero hasta ahora han decepcionado por elegir jugar feo.

La cruda pregunta

Nadie duda de que Cristiano Ronaldo es una leyenda de este deporte, y es, para mí, el mejor europeo en la historia. A su vez, cabe preguntarse si hoy juega por lo que le ha dado a Portugal, que es muchísimo, o por lo que aún puede darles, que está en duda. A este equipo, el cual o es campeón o será un fracaso, ¿le conviene que este Ronaldo de 39 años juegue cada minuto de cada partido?

No se me avienten, “bichiboys”. No estoy asegurando nada, solo estoy planteando la misma pregunta que se hacen en el país luso, sobre todo después de ver cómo sufrieron ante Georgia y Eslovenia, y cómo su camino a la final incluye a Francia y Alemania/España. Sigue siendo muy peligroso, sin duda, pero es que todo el ataque portugués se centra en él, y todavía no ha podido anotar en este torneo. Ya no es el de antes, por obvias razones, y su aporte ya no está en driblar o centrar sino únicamente en anotar, y aún no ha podido ayudar a su equipo en ello.

Claro que podría desquitarse contra Francia, aprovechando las facilidades que da Upamecano, y guiar a Portugal a una segunda Eurocopa. Sin embargo, pregunto de nuevo, ¿qué los acerca más a un título?

Final adelantada

España hoy sería favorita ante quien sea… salvo la selección local. Claro que traen de hijos a los teutones en los últimos 16 años, pero eliminarlos en su suelo se nota difícil. Eso sí, es un cuadro mucho más serio y vertical que el de los ocho mil pases horizontales de los últimos dos mundiales, pero no tienen a nadie, salvo Rodri, que pueda decirse el mejor del mundo en su posición, tal como en su momento lo hicieron los Xavi, Iniesta, Ramos o Casillas, por decir algunos.

Del otro lado estará también una Alemania diferente. Ya no dependen de un delantero matón, sino que reparten los goles entre atacantes habilidosos como Wirtz, Havertz o, el mejor de todos, Musiala. Dije al inicio que los alemanes levantarán el trofeo en su casa, y hasta ahora me mantengo con mi predicción, más si logran esquivar el rival más fuerte desde ahora. España contra Alemania, quien gane será el gran favorito.

No los menosprecien

El último duelo podría ser el más entretenido. Holanda ante Turquía, dos equipos que ven al ataque como prioridad y que la defensa es opcional. Ninguno será favorito sobre Inglaterra, eventualmente, pero ya son las gratas sorpresas de esta Euro.

