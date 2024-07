Ganó el Futbol, Una Francia muy timorata cayó ante una España dominante, y el equipo que mejor ha jugado está en la final de la Euro.

Con justicia

España ha sido, con amplia diferencia, el mejor equipo en esta Euro. Y lo ha hecho todo sin una sola figura de renombre, con un DT de bajo perfil y con jugadores de 16 y 21 años como sus atacantes principales.

Sabíamos que De la Fuente iba a ser mucho más discreto que Luis Enrique, pero no esperábamos que iba a revolucionar el “tikit-taka” y ser mucho más efectivo y vertical sin traicionar la metodología de juego española de los últimos 16 años. Ninguno de los jugadores actuales sería titular en la España de 2008-2012 —ni uno solo—, pero su forma de juego nos recuerda a la mejor selección de este siglo.

Sin importar quién esté en frente en Berlín el domingo, deberían ser favoritos y deberían, si la justicia permanece, levantar su cuarta Euro en suelo alemán.

Hay esperanza

En general no ha sido una gran Euro. Mbappé no apareció, Haaland no está, varias leyendas del deporte decepcionaron, como Ronaldo, Kroos o Griezmann, y en general ha habido más equipos conformistas que vistosos.

De lo poco que podemos rescatar es que ya sabemos quién dominará este deporte en los próximos 15 años. Si Lamine Yamal termina ganando solo un Balón de Oro será decepcionante. Esperamos mucho de un jovencito que es, literalmente, el más joven en anotar un gol en la historia de este torneo (superando a Pelé si contamos también Copas del Mundo), y no fue cualquier gol: una joya desde fuera del área al ángulo en plenas semifinales para empatar el encuentro ante los actuales subcampeones del mundo. ¡Poca cosa!

Es un futbolista muy maduro y habilidoso para su edad, y el único camino es hacia arriba. Imagínense, llegará al mundial 2030 con apenas 22 años. ¡Absurdo! Después de tantos falsos “siguientes Messis”, el Barcelona (y el mundo) parece haber encontrado a un sustituto.

¿Y Mbappé?

Con razón dijo que la Euro era más difícil que el mundial. ¡Para él! Kylian tiene 13 goles en dos mundiales, habiendo llegado a la final en los dos, mientras solo suma un gol (de penal) en dos Euros, que incluyen nueve partidos.

Dije a inicios de año que nadie tenía más presión en el mundo del deporte que Kylian, en especial con las expectativas del PSG y Les Bleus puestas en sus hombros. Pues con ambos llegó a semis (de Champions y Euro) pero desapareció una vez ahí. Podría haber alzado la mano para el Balón de Oro con un gran verano, pero se va demostrando que nunca debió ser el capitán y que está muy lejos de llenar los zapatos que dejaron CR7 y Messi. Cumplirá 26 años y todavía no tendrá ningún Balón de Oro (a esa edad Messi ya tenía cuatro), pero al menos estará más cerca al vestirse de blanco.

Él y Griezmann, llamados a ser los estandartes de los galos, terminaron entre los peor calificados en este torneo, y Kylian todavía sigue sin aparecer en un solo encuentro de Euro, y para cuando sea la siguiente edición (en el Reino Unido e Irlanda) ya tendrá casi 30 años.

Très déçus

“Muy decepcionados” estamos de Francia. Sí, llegaron a los últimos cuatro, pero siendo siempre muy conservadores (afortunadamente las elecciones no fueron igual en ese país). Solo anotaron tres goles en cinco partidos, incluyendo un penal y dos autogoles, y se vieron peor que cada rival que enfrentaron salvo, tal vez, Polonia.

Esta pequeña renovación de plantilla no ha resultado. Esperábamos más de Thuram, Kolo Muani, Barcola, Zaire-Emery, Saliba y todas las nuevas caras francesas, pero claramente extrañaron mucho a los Pogba o Varane, mientras un Kanté ya en Arabia fue, de lejos, su mejor jugador.

¿Y para hoy?

Para de partidazos, entre el Holanda-Inglaterra y el Colombia-Uruguay. En el papel son favoritos ingleses y uruguayos, pero son los holandeses y colombianos quienes están jugando mejor, y quienes nos encantaría ver disputando el título este domingo.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.