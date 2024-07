Las dos grandes finales, Este domingo se define todo: Europa y Sudamérica buscan campeón. ¿Qué podemos esperar de lo que pasará en Berlín y Miami?

El récord vs la primera

Una de dos: o España superará a Alemania, en suelo alemán, y se convertirá en la única selección con cuatro Euros; o Inglaterra ganará la primera Euro de su historia y su primer trofeo en 58 años.

Si analizamos los equipos por talento, casi todo está del lado inglés. De los laterales hacia el frente no le piden nada a nadie, y hasta sus suplentes, como Palmer o Watkins, te pueden resolver un partido, y así quedó demostrado ante Holanda.

Sin embargo, si le preguntan a cualquiera quién ha sido el mejor conjunto, no solo en la final, sino en todo el torneo, casi todos estarán de acuerdo en que es España. Como decíamos el otro día, ningún elemento sería titular en la España del 2008-12, mas nos hacen recordar ese “tiki-taka” pero revolucionado, siendo mucho más verticales y peligrosos sin tener un jugador de calidad mundial. La Furia Roja ha dominado a cada rival, incluyendo Croacia, Italia, Alemania y Francia, y no tengo dudas de que serán quienes propongan este domingo.

Inglaterra, al contrario, está muy cómodo cediendo la posesión, e incluso yéndose atrás en el marcador no les ha impedido avanzar en cada serie. Es, a la vez, la escuadra con más en juego este domingo, incluyendo los de Copa América.

Para empezar, está Harry Kane, quien no ha sido campeón ni de la Copa Chiapas. Ya perdió la final hace tres años y también una de Champions, y sería la historia a seguir, pase lo que pase. También está la puja por el Balón de Oro. Casi seguro la ganará alguno del Real Madrid, pero difícilmente alguien se la arrebate a Jude Bellingham de coronarse en Berlín. Habrá ganado Champions y Euro siendo figura central de ambos conjuntos, y pese a no ser realmente el mejor en ninguno de los dos equipos, sí es tremendo lo que hace a sus 21 años. De perderla, genuinamente el Ballon D’Or está para cualquiera.

Por último, viene la reputación de Gareth Southgate. Un DT timorato y limitado, que ya tiene a la vez el récord de triunfos de un seleccionado inglés en torneos grandes y que los ha calificado a tres de cuatro semifinales, algo que nunca habían hecho los Tres Leones.

Su legado podría pasar de ser el mejor director inglés del último medio siglo, si ganan, a ser quien le costó a su nación la oportunidad de por fin levantar algo, si pierden.

Creo que España se irá adelante en el marcador, que Inglaterra lo empatará y que, tal vez en prórroga, pero los españoles se coronan en el Olympiastadion.

El legado no cambia

No creo que cambie mucho la historia de Lionel Messi si levanta o no su segunda Copa América. Creo que varíe mucho añadir una copa más o perder una final más, más en este punto de su carrera. Eso sí, por primera vez podemos decir que a Messi se le notan los años (y sobre todo jugar en la MLS).

Tal vez, a diferencia de CR7, quien mientras más grande era más se acercaba al arco, pasando de extremo a centro delantero exitosamente para aprovechar sus últimos años, a Messi le convenga más tomar un papel totalmente de 10, creando juego desde más atrás y dejando los goles a Lautaro y Julián.

Lo único seguro es que, de ganar Argentina, la gente va a chillar por algo. Es muy cansado, sobre todo porque hay cero pruebas pero mil teorías conspirativas.

Ojo, eso no significa que no sería magnífico que la gane Colombia. Ha sido el cuadro que mejor ha jugado en todo el verano, y un James Rodríguez acabado en clubes se convierte en dios cuando juega para su selección, y se merece, pase lo que pase, ser premiado como el mejor del torneo. Si ganan, será muy difícil no considerar a los Cafeteros entre los mejores tres equipos del mundo.

Gane quien gane, creo que gana el Futbol. O Argentina y Messi cosechan su cuarto título en tres años, pasando a la historia, o una gran Colombia tendrá su segunda Copa América jugando espectacular (y con Shakira ahí presente).

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.