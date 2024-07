Adiós al Lambor Jimmy, Íbamos a hablar de la Copa América, pero eso tendrá que esperar al sábado. Hoy, la noticia es que la selección mexicana buscará nuevo DT por tercera vez en año y medio.

Repasando la historia

Hay que recordar cómo llegó Jaime Lozano en primer lugar. Un viejo conocido por haber dirigido al Tri olímpico, Lozano fue la elección de emergencia tras haber echado a Diego Cocca Justino antes de la Copa Oro 2023. Entre la humillación imperdonable ante los gringos en la Nations League y el cambio de timón que quisieron dar algunos en la FMF, el cambio era lógico y aplaudido. Eso sí, el tiempo apremiaba y no había muchas opciones, y el Jimmy fue la mejor opción considerando todo.

Logró, en muy poco tiempo, levantar el ánimo de un grupo que iba de mal en peor y consiguió levantar un trofeo, lo cual se nos había negado en cuatro años. Nos sacó del hoyo y nos dio una —pequeña— alegría.

Sin embargo, hay que acordarnos también de que tanto EUA como Canadá, hoy nuestros principales adversarios del área, decidieron guardarse sus mejores armas para este torneo, y que no ganar esa Copa Oro hubiera sido una total catástrofe.

A la vez, ganar una copa sin mayor importancia (más que para no ahondarnos más en crisis) dista muchísimo de tener la capacidad y el temple de dirigir a la selección en una Copa América, mucho menos una Copa del Mundo. Después de varios meses de terminada la Copa Oro, ahora sí con todo el tiempo y la calma para analizar y elegir al próximo, la Federación decidió dejar a Jaime con ese paquetote.

Algunos altibajos en amistosos, como el empate con Alemania, y otra derrota más ante el odiado enemigo, y llegamos a la Copa América sin esperar mucho.

Le meten el pie

También hay que contar que Jimmy no contó con suerte. Poco antes del inicio del torneo, en una camada de por sí menos talentosa que antes, y le imponen que no llame a varios jugadores clave. Piensen lo que piensen de Guillermo Ochoa, Henry Martín, Jesús Gallardo, “Chucky” Lozano y Raúl Jiménez, los primeros cuatro eran piezas clave en cada encuentro de la era Jimmy, y de un día para otro ya no pudo contar con ellos.

Encima, el portero que iba a ser el titular, Malagón, se termina lesionando, y ninguno de los dos mejores porteros que tenemos estuvo presente. Para acabarla de amolar, ni una hora había pasado del primer partido y tu capitán y veterano, Edson Álvarez, también se lastimó y quedó fuera.

La materia prima no estuvo ahí, pero tampoco las exigencias eran tan grandes.

Que no nos engañen

Lo que no podemos permitir es que nos quieran mentir. Quedar eliminados en fase de grupos con tu equipo titular por primera vez, además en un grupo con Ecuador, Venezuela y Jamaica, es un fracaso.

Entiendo a los que no quieren ser tan “resultadistas”, pero a veces hay que serlo: ¿de qué te sirve haber sido “mejor” que tus rivales o solo recibir un gol si te vas para casa?

Desperdiciamos la Copa América, la única chance de verificar si íbamos en el camino correcto tras el fracaso de Catar o si habíamos caído más hondo. Sí, fue lo segundo, y ahora, llegue quien llegue, tendrá solo amistosos y partidos moleros ante Concacaf de aquí al mundial.

El recuento

No es culpa de Jaime Lozano. Nos hubiera encantado que fuera otro Scaloni, un exjugador que llegó como interino y terminó llevando a su país a lo más alto, pero eso nunca iba a pasar.

Es verdad que la generación tiene menos talento que antes. Que estamos repatriando más que exportando, mientras los gringos o canadienses cada vez tienen más representación en Europa. Es verdad que, entre imposiciones y lesiones, no pudo tener un cuadro completo para este torneo. Y siempre se le agradecerá el habernos dado la única alegría, cuan mínima fuera, en cinco años con la selección.

Pero esto se trata de estar listos para un mundial, y él no era el indicado. Le ofrecieron quedarse como segundo y eventualmente devolverle el mando, y obviamente no aceptó. Por ahora, solo queda esperar al nuevo elegido.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.