La nueva Copa Oro, Suena el rumor de un nuevo tipo de Copa Oro, solo para el próximo año. ¿Cómo es y qué tan probablemente será así?

En el papel, bien

Se habla de que, debido a la Copa del Mundo, quieren reformatear la Copa Oro edición 2025, mismo pretexto con el que se hizo la Copa América este año. ¿Cuáles son los cambios? En vez de 12 equipos serán 24, de los cuales serían 16 de Concacaf, y dos de cada una de las siguientes confederaciones: Conmebol (Sudamérica), UEFA (Europa), CAF (África) y AFC (Asia). No sería la primera vez que este torneo tenga invitados, aunque nunca había sido tantos al mismo tiempo.

A la vez, ya no sería en Estados Unidos solamente, sino que, por primera vez en 22 años, también habrá partidos en México (ah, y también en Canadá). Es decir, quieren usar los mismos 16 estadios de la Copa del Mundo, en una especia de Copa Confederaciones que sirva de preparación para cada sede.

Justo cuando pensábamos que ya no habría torneos importantes de preparación en esta tercera era Aguirre, esta Copa Oro serviría justamente como lo que no pudo ser la Copa América: un verdadero ensayo mundialista. Solo hay algunos detallitos que nos preocupan…

¿Y la logística?

Todo suena muy bonito hasta que nos acordamos que ese mismo verano, también en Gringolandia, se jugará la primera edición del Mundial de Clubes masivo, con 32 equipos de todas partes del mundo. ¿A qué hora, y sobre todo, en dónde piensan jugar entonces esta Copa Oro? El Mundial de Clubes será del 15 de junio al 13 de julio, justo las fechas en las que normalmente se juega la Copa Oro.

Si se llegara a hacer después, este torneo, que duraría otro mes, acabaría hasta mediados de agosto, ya con todas las ligas, en especial la MX, bien iniciadas. Y, si se llegara a hacer al mismo tiempo, tendría que ser sin varias de las figuras importantes, que le darían prioridad al otro torneo, y tendrían que forzar al Mundial de Clubes, que no ha anunciado aún sus sedes, a escoger otras alternas. En otras palabras, suena muy bueno para ser verdad, y sería un caos logístico.

Eso, por supuesto, sin contar si es que quieren hacer otra mentada Leagues Cup el próximo año también, y definitivamente no habría espacio en absoluto para acomodar todos los partidos, menos para darle algo de vacaciones a los jugadores.

Otro pequeño detalle

Si pusieron atención, dijimos también que el plan es hacerlo en las 16 sedes mundialistas. Tal vez sea un detalle minúsculo, pero hay una sede en particular que definitivamente no estaría lista: el estadio Azteca. Si apenas creo que les dará tiempo de estar listos para el 26, puedo asegurar que no estará un año antes. Claro, a menos que su supuesta renovación realmente sea solo una pintada y esté muy lejos a lo que esperábamos y a lo que un inmueble de esta magnitud, y que será donde se juegue el partido inaugural, necesita.

Los posibles rivales

Otro tema por definir es quiénes serían esos invitados. Podemos esperar, para empezar, que como son 16 equipos de Concacaf esté lleno de países caribeños y centroamericanos de bajo nivel. Pero lo que esperamos es ver a potencias mundiales, y eso falta por verse. No es lo mismo que los invitados sean Brasil y Francia a que sean Paraguay y Eslovenia, con todo respeto. Podemos ir descartando a España y Argentina, que jugarán la Finalissima, y también falta definir quiénes tendrán disponibles sus calendarios y no tengan que jugar eliminatorias mundialistas.

Para que realmente sea un ensayo del mundial, debe haber equipos del mundial.

La conclusión

Al final, pese a que suena muy bonito, puede terminar en lo mismo de siempre: un vil engaño. No veo forma de cómo acomoden tanto partido en el mismo país el mismo verano sin que se termine jugando con cuadros alternos e invitados de medio pelo.

Si no logra realizarse, y es otra Copa Oro sin chiste como siempre, no tendremos ningún partido relevante antes de la Copa del Mundo, y no sabremos hasta entonces para qué estamos hechos. Ya me dio miedo.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.