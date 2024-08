Qué nos ha dejado la primera semana de París 2024

Nadalcaraz fracasó

Esperábamos mucho más de la dupla estelar que formaron Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Al final ganaron sus primeros dos partidos, con bastantes problemas y nunca luciendo tan dominantes, y perdiendo en los cuartos de final, en sets seguidos, ante una pareja de tenistas gringos desconocidos.

Los noté muy descoordinados, y que sus mejores atributos no se complementaban. No se ponían de acuerdo en pelotas divididas, y en ocasiones pelotas que Nadal dejaba pasar, Alcaraz ni lo intentaba porque pensaba que era de su compañero.

Por lo menos, podremos ver el mejor duelo posible en la final varonil individual. Alcaraz contra Djokovic, así como en Wimbledon hace menos de un mes, ahora por el primer oro olímpico en la carrera de ambos. ¿Podrá el español vengar la eliminación de su compatriota a manos del serbio?

El Team USA debe olvidarse de Embiid

La duda no es sobre si EUA se llevará el oro en Basquetbol, sino cómo. El tema de conversación los primeros días era que Steve Kerr no le dio un solo minuto a Jayson Tatum en el primer partido, pero en el segundo ya jugó... y poco cambió. No demostró porqué debería jugar más en este equipo de estrellas.

La cuestión ahora se centra en Joel Embiid, uno de los mejores jugadores del mundo... si solo contamos la temporada regular. En la NBA es ley que va a lesionarse o jugar pésimo cuando más importa, y ahora que juega sin tanta presión y en el gran favorito, sigue jugando horrible. Quiere ser tirador cuando tienes a Curry y Booker, y su porcentaje de efectividad es bajísimo.

Si a alguien debía banquear Kerr, era a Embiid.

Canguros nadadores

Los australianos siguen dominando a placer la natación. Han conseguido once oros totales, que los tiene en segundo lugar, de los cuales siete son en el agua. Mujeres, hombres y en equipos, toda categoría ha sido ya ganada por alguien de Australia.

Pero los que más han brillado son Leon Marchand, quien ya consiguió su cuarta medalla dorada para deleite de los locales, uno de ellos rebasando en los últimos metros al húngaro Milak, poseedor entonces de los récords mundiales y olímpicos, en uno de los finales más dramáticos de estos Juegos Olímpicos.

También hay que alabar a Katie Ledecky, que si bien no pudo romper la hegemonía de Titmus en 400 metros, sí sigue siendo la reina en los 1,500, donde ganó con tal distancia que hasta se fue a bañar, volvió, y sus contrincantes seguían nadando.

Ledecky ahora es poseedora de todos y cada uno de los 20 tiempos más rápidos en esa distancia, y está a un oro de ser la mujer más galardonada en la historia de los JJOO.

El duelo del morbo

Con el historial de las últimas dos Copas del Mundo, multiplicado por mil por los cánticos racistas de argentinos tras ganar la Copa América, y endulzado por el abucheo de atletas de ese país compitiendo en París, el duelo entre Francia y Argentina en Futbol se jugaba más que solo un boleto a semifinales.

Al final, los locales lo ganaron con un gol muy tempranero del refuerzo Mateta de cabeza, y con todo y el gol anulado los 11 minutos añadidos, los locales avanzaron y tomaron ligera venganza de los argentinos. Ahora, sin ellos y sin los paraguayos, caídos en penales ante Egipto, se terminó la participación de los latinos, pero al menos EUA se fue por la puerta de atrás, perdiendo 4-0 ante Marruecos.

Pero ninguno de ellos es el favorito, el cual es, tanto en varonil como en femenil, España para llevarse ambos oros en Futbol.

Otra plata

En la madrugada de viernes cayó la tercera medalla para México: una presea plateada para Osmar Olvera y Juan Celaya, que estuvieron a solo dos puntos de la pareja china. Algunos dicen "robo", el cual no tiene ningún sentido, pero sí estuvimos otra vez muy cerca de la presea dorada. Todavía nos quedan varias competencias, así como más de una semana de París 2024.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.