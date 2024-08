Previa de la Premier League, La Liga y Serie AEl Futbol europeo está oficialmente de regreso. Ayer comenzaron cuatro de las cinco ligas importantes de Europa (faltando la alemana), pero, como a nadie le interesa la liga francesa, solo hablaremos de Inglaterra, España e Italia.

Los favoritos

Creo que en las tres ligas hay un claro favorito, el campeón defensor, y un claro perseguidor que viene de vivir un verano de cambios. Tanto el Manchester City, el Real Madrid y el Inter son los candidatos para llevarse el bicampeonato (en el caso del City, el pentacampeonato).

A diferencia del año pasado, los de Pep no sufrieron muchos cambios de plantilla, ni para bien ni para mal. Siguen pendientes de que De Bruyne no se vaya a Arabia, pero fuera de él toda la base permanece intacta, salvo la adición de Savinho. Cuatro Premiers al hilo ya es algo que nadie nunca había hecho. ¿Cinco? Sería historia pura.

El Madrid tampoco cambió mucho, salvo un pequeño jugador que llegó “gratis”: un tal Kylian Mbappé. ¿Les hacía falta? Pues vienen de ganar el doblete, y hoy solo hacen que, lo mínimo que se espera, es que repitan lo de la temporada anterior.

Para mí, el fichaje más importante de los merengues se dio hace meses, cuando se confirmó que Ancelotti no se iría a Brasil, sino se quedaría en el Bernabéu. Podría llegar algún lateral, pero como están ya son los grandes candidatos en España.

En Italia, gracias al gran final de temporada y al título de goleo de Lautaro, el Inter se llevó la liga de calle. Ahora fichó barato pero importante: Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Davide Frattesi y Piotr Zielinski, todos por un total de 37 MDE (el Chelsea se gastó 60 bolas en Pedro Neto).

No les alcanza para pelear por liga y Champions a la vez, mas sí pueden llevarse al menos una, como lo comprobaron las últimas dos temporadas.

Los perseguidores

A los que nos referíamos claramente arriba eran al Liverpool, Barcelona y Juventus. Los tres cambiaron de DT este verano por distintas razones, pero han mejorado lo suficiente como para pensar en que podrían cambiar el panorama.

El Liverpool no cambió mucho su plantilla (salvo el retiro de Thiago y el adiós de los colocaos de Salah), pero, si bien Klopp era un entrenador de élite, sí creo que les viene bien alguien fresco y con nuevas ideas como Arne Slot. Han jugado muy bien en pretemporada, y si veo a alguien dándole pelea al City no es el Arsenal, en quien no confío, sino los Reds.

El Barça trajo a alguien ideal para su momento actual: Hansi Flick. Un DT mucho más serio que Xavi, que impondrá más el orden y el físico sobre la versión del “tiki-taka” que intentaba hacer su antecesor. Sin embargo, no dejan de hacer el ridículo pretendiendo a medio mundo cuando no les alcanza. Ni Kimmich, ni Nico Williams ni Bernardo Silva.

Importantes solo llegaron Dani Olmo y Vitor Roque, que no está nada mal, pero ni cerca para comparar su plantilla con la del Madrid. Aun así, pese a que aún no veo a los Culés peleando en Europa, sí creo que estarán codo con codo con su acérrimo rival en La Liga.

Pero de los tres, en quien más confío para destronar al favorito es la Juve. Es, de todos los mencionados, el equipo que más ha cambiado, dejando ir a Szczesny, Alex Sandro, Rabiot, Soulé y Kean, por decir algunos, mientras ha traído a Kephrem Thuram, Douglas Luis, Juan Cabal y al arquero Michele Di Gregorio, con rumores de Koopmeiners y Nico González. El cambio más crucial fue el adiós anticlimático de Allegri y la llegada del revolucionario Thiago Motta al banquillo. Así como levantó al Bolonia creo que lo hará con la Vecchia Signora, si bien le tomará un tiempo.

Más que parecerse a la Juve de finales de Champions de la última década, veo más similitudes con la de 2011, cuando llegó Conte y poco a poco resurgieron hasta dominar Italia y pelear por Europa.

El pronóstico

Creo que el City se coronará por quinto año seguido, el Barça es campeón por poquito y la Juve destrona al Inter.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.