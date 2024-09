La primera lista de Javier Aguirre14 años después, la selección volverá a jugar un partido bajo el mando del “Vasco” Aguirre. En la primera lista hay varias sorpresas, así como algunas ausencias notables.

Los arqueros

Aguirre se fue en la dirección de la juventud, dejando fuera a Ochoa (hoy sin equipo), Julio González (quien fuera el titular en la Copa América) y Carlos Acevedo, llamando en su lugar a Luis Ángel Malagón (que seguramente será el titular) y a las promesas “Tala” Rangel y Alex Padilla, este último en su primera convocatoria tras su buen inicio de temporada con el Athletic de Bilbao. Se aplaude, aunque más temprano que tarde alguien deberá afianzarse bajo los tres palos.

Los defensas

No sorprenden el “Cachorro” Montes, Johan Vásquez, Julián Araujo, Jesús Angulo ni Israel Reyes. Sí es una grata inclusión la del “Toro” Guzmán. Pero en cada lateral hay un jugar que en definitiva no esperábamos: el retorno de Jesús Gallardo y el esperado llamado de Alan Mozo. Gallardo, hoy ya en Toluca, fue uno de los borrados durante la Copa América pese a pasarse años como el titular indiscutible en la lateral izquierda, y el “Vasco” le ha dado prioridad a su experiencia y vuelto a llamar.

Del otro lado está Mozo, quien es un jugador fetiche de algunos que piensan que él arreglará todos los problemas y que no lo llaman por “la mafia”. A mí no me parece la gran cosa, en especial con sus deficiencias en defensa, pero me da gusto que esté para al fin darnos cuenta, de una vez por todas, si merece o no portar la playera verde.

Las ausencias muy notables son las de Jorge Sánchez y Gerardo Arteaga, quienes habían sido los laterales constantemente con Jaime Lozano.

Los medios

Están casi todos los de siempre: Luis Romo, Charly Rodríguez, Luis Chávez y Orbelín Pineda, con Sebastián Córdova regresando tras esporádicas convocatorias. Las nuevas caras son Erik Lira y Fidel Ambriz (hoy nuevo jugador de Rayados), jóvenes que han tenido un buen inicio del torneo y que siguen debajo de los 24 años.

Aquí los que faltan son dos jugadores que, normalmente, son titulares: Edson Álvarez, quien apenas volvió a la actividad con el West Ham tras dos meses lesionado, pero quien por ello mismo no fue llamado, así como Erick “Chiquito” Sánchez, ahora vestido de amarillo. Estoy seguro que, más temprano que tarde, volverán a una convocatoria.

Los delanteros

Aquí hay un poco de todo. Está Santi Giménez, quien ha tenido un gran inicio de temporada con el Feyenoord; está Julián Quiñones, hoy en Catar pero también ha comenzado anotando goles allá; está el Memote Martínez, a quien no esperábamos pero sigue siendo de lo mejorcito en Liga MX; y está el regreso de Henry Martín, bloqueado durante Copa América pero que va como líder de goleo en este inicio de torneo.

De los bloqueados por Jaime Lozano (o por alguien más) volvieron Gallardo y Henry, mientras Ochoa, “Chucky” Lozano y Raúl Jiménez, estos últimos dos ya anotando en este inicio de campaña en Europa, siguen “cepillados”.

En los extremos hay sorpresas, ya que no están Uriel Antuna ni Alexis Vega, mientras sí vemos a los jóvenes de Tigres, Marcelo Flores y Diego Láinez, así como al “Chino” Huerta y al “Piojo” Alvarado, ambos envueltos en posibles transferencias que, probablemente, no terminen por cerrarse.

Las ausencias

Ya hablamos de Julio, los dos Sánchez, “Machín”, Arteaga, Raúl, “Chucky”, Antuna y Alexis, entre los que habían sido constantes y no están, pero también nos hubiera gustado ver a Marcel Ruiz, Rodrigo Huescas o Ricardo Monreal, pero creo que es una convocatoria balanceada, con lo suficiente para ganar ambos partidos y también espacio para probar a los recién llamados.

Los compromisos

La tercera era Aguirre comenzará con dos amistosos, ante Nueva Zelanda en Los Ángeles y ante Canadá en Dallas, y ambos deberían ganarse. Lo primordial, antes que un triunfo, es que nos empecemos a ilusionar con esta nueva etapa, y que veamos a los nuevos mostrar por qué los convocaron.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.