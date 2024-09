Comenzó la era Aguirre, parte IIICon sabores agridulces, con altos y bajos, y con un poquito de optimismo comenzó esta era que, esperemos, culminará con un buen mundial.

Lo positivo

Podemos asegurar que Luis Romo fue de lo mejor de estos dos partidos, en especial el primero. Me gustó el “Chino” Huerta, sobre todo en el primero, siendo mucho más peligroso que Quiñones. Johan Vásquez tuvo su primera capitanía con selección y no lo hizo mal. Tanto “Tala” Rangel como Malagón dejaron su portería en ceros, y si bien no fueron muy exigidos sí respondieron cuando se les necesitó. En especial me gustó que el arquero de Chivas tiene algo que nadie más en esa posición había presumido en los últimos años: juego con los pies.

Sí pudimos ver algunos rostros poco usuales, como Erik Lira, “Toro” Guzmán, Angulo o Araujo, y creo que fueron positivos los regresos de Gallardo y Henry.

¿Qué más? Muy poco, solo que se dominó el primer partido, y en el segundo fuimos los que intentamos un poquito más.

Lo negativo

Definitivamente el duelo ante Canadá fue insufrible, aburrido a más no poder, sin ninguna real chance de peligro de los nuestros y con muy poca intensidad. Si bien no nos anotaron, la única jugada clave del encuentro fue precisamente de los canadienses, exigiendo a Luis Ángel al final de la primera mitad.

Lo que más destaco son dos cosas: Santi Giménez sigue en sequía total, con ya casi 800 minutos sin anotar con el Tri. Tal vez la presión es demasiada, tal vez le cuesta encontrar espacios, tal vez simplemente no se compagina con sus compañeros, o tal vez no está listo para ser el titular.

La otra es que, tanto en el Rose Bowl como en el AT&T nuestros paisanos abandonaron a la selección. Entre 15 y 20 mil apenas por partido, en escenarios donde eso es apenas una cuarta parte y se veían vacíos, y en ciudades con muchísimos mexicanos como L.A. y Dallas. Ya ni los pochos le creen a esta selección, y siguen decepcionados de lo que pasó en Copa América y cómo vamos en la dirección errónea. Ojalá sea una llamada de atención… ojalá.

Los que nos faltaron

Solo cuatro jugadores no vieron ni un minuto de acción en esta fecha FIFA, y a tres de ellos nos hubiera encantado ver: Alex Padilla, quien creo que seguirá siendo convocado mientras recupere la titularidad con el Bilbao; Marcelo Flores, quien pasó de posible titular a cero minutos; Fidel Ambriz, de las pocas promesas que quedan en Liga MX pero que, lastimosamente, prefirió irse a Rayados que a Europa; y también estuvo el Memote Martínez, quien creo que eventualmente tendrá más minutos con la sequía de Santi.

El resto de la fecha FIFA

De lo más relevante fue que Brasil sigue en el hoyo; ya que, pese a romper su sequía histórica más grande sin triunfo en eliminatoria mundialista el pasado viernes, volvió a perder el martes y ahora ante un muy pobre Paraguay, y tienen solo tres victorias en sus últimos 14 partidos, algo irreconocible en la Verdeamarelha.

También hay que hablar de la “revancha” que tomó Colombia de una Argentina sin Di María ni Messi, propinándoles apenas su tercera derrota de más de cinco años, subiendo al segundo puesto y manteniéndose como el único invicto en Conmebol. Hubo polémica, otra vez, pero así como no creo que los árbitros benefician a Argentina, tampoco creo que ahora decidieran perjudicarlos. Colombia ganó bien.

Ni qué decir de Chile, quien pasó de bicampeón de América hace ocho años a perderse los últimos dos mundiales, y muy seguramente un tercero también. Hoy van penúltimos, con un punto de sus últimos 15, y le dieron a Bolivia su primer triunfo como visitante desde 1993. Eso es debacle y no tonterías.

Por último, de lo poco relevante en la UEFA Nations League fue el gol 900 (y el 901) de Cristiano Ronaldo, quien sigue incrementando su leyenda como uno de los cuatro indiscutibles jugadores más grandes de la historia, así como el enorme triunfo italiano en suelo francés con voltereta incluida.

Ahora sí, que regrese el Futbol de clubes.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.