Regresa el Futbol europeoTras la fecha FIFA vuelven las ligas en Europa, y debemos repasar qué hay que ver este fin de semana.

El paso perfecto, en riesgo

Barcelona ha comenzado de forma inmejorable La Liga, con 12 puntos de 12 posibles y viniendo de un 7-0. Sin embargo, les toca una complicada visita al Girona, con quienes perdieron ambas veces el año pasado y les clavaron ocho en total. Hay que recordar que apenas es el inicio de una nueva etapa y que es lógico que la racha perfecta no dure por siempre. ¿Será el Girona quien pare al Barça de Flick?

Otros dos equipos con marca perfecta son el City y el Liverpool, pero ninguno corre mucho riesgo en que se rompa. Ambos juegan a la misma hora y de visita, pero irán ante el Brentford y el Nottingham Forest, respectivamente, y muy probablemente se mantendrán en la cima de la Premier.

Visita incómoda

El Real Madrid, por su parte, buscará ligar triunfos por primera vez en la temporada, pero para ello deberá meterse a Anoeta, donde ha ganado menos del 50 % de sus partidos. La Real Sociedad tampoco ha iniciado bien, con solo cuatro puntos de cuatro posibles, pero aun así debería ser un bonito agarrón contra unos Merengues que todavía siguen esperando a sus lesionados.

Clásico londinense

Tal vez el duelo más interesante este fin es el Spurs-Arsenal de mañana. El clásico del norte de Londres es de los más pasionales de Inglaterra, y hoy ambos llegan como caballos negros, con inicios algo alentadores de temporada.

Ojo, los Gunners han ganado tres de los últimos cuatro clásicos, incluyendo dos seguidos en el Tottenham Hotspur Stadium.

Por la cima

Apenas va empezando la temporada en la Serie A, pero ya se nota que será una carrera hasta el final entre Inter y Juventus. Los Nerazzurri son favoritos y ya tomaron el liderato, aunque sea por diferencia de goles, gracias a sus dos victorias seguidas, y ahora les toca visitar al humilde Monza.

Por su parte, el equipo de Thiago Motta, que tuvo el verano más movido de todos los equipos europeos, ha comenzado sin recibir gol en tres partidos, y le toca visitar al Empoli. Ambos deberían ganar y continuar en la cima del calcio italiano.

Por primera vez

Se rompió la racha. Desde mayo 2023 que el Leverkusen no perdía un partido de liga, y ahora le aplicaron una cucharada de su propia medicina: con voltereta de último minuto. Ahora deberán enfrentar un partido tras haber perdido, algo inusual en la era Xabi Alonso, y será de visita ante el Hoffenheim. Quien sí empezó con marca perfecta es el Bayern, y veo difícil que vuelva a irse en blanco esta campaña. La era Vincent Kompany comenzó bien.

Se volvió Lokomotiv

¿Qué es mejor, la segunda división española o la Liga Premier de Rusia? Puede que la segunda, pero hoy, con las restricciones a los clubes rusos por la invasión a Ucrania, no estoy tan seguro. Pues César Montes prefirió probar su suerte, dejar al Almería, en donde ya ni titular era, e irse al Lokomotiv de Moscú, uno de los equipos grandes de por allá.

Tanto le costó irse al viejo continente que es de aplaudir que siga buscando, de cualquier forma, mantenerse allá y no regresar a la Liga MX, aunque no estoy seguro de que sea el mejor destino. Al menos no estará solo, ya que vivirá en la misma ciudad que Luis Chávez, y ambos pueden quedarse juntos y no pasar frío en el duro invierno ruso.

¿Y los mexicanos?

Habrá duelo de mexicanos en el Fulham-West Ham, esperando que tanto Raúl Jiménez como Edson Álvarez puedan asentarse como titulares. A la vez, Julián Araujo y el Bornemouth recibirán a un Chelsea que, parece, ya despertó.

También esperamos que Alex Padilla vuelva al 11 inicial con el Bilbao, ya que se ha quedado en la banca en los últimos dos partidos. Johan Vásquez y el Genoa reciben a la Roma, mientras Santi Giménez y el Feyenoord visitan al sorpresivo Groningen.

La otra semana comentaremos lo que nos deja esta jornada y también, obviamente, el inicio de la nueva Champions League.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme con gusto a jpdesdelatribuna@gmail.com.