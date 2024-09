Conclusiones de la semana 2 de la NFLHa sido un inicio sorpresivo con equipos como Minnesota o Nueva Orleáns con marca perfecta mientras Baltimore y Cincinnati están 0-2. ¿Qué destacar del segundo fin de semana en la NFL?

Héroes inesperados

Quién hubiera dicho que los mejores mariscales hasta ahora serían Derek Carr, Baker Mayfield y Sam Darnold, todos desechados al menos una vez por otro equipo. Los Santos han logrado anotar en 15 series consecutivas, récord histórico para empezar el año, y aplastaron a Dallas que tenía 16 partidos seguidos de temporada regular sin perder en su casa.

Los Bucs vencieron de visita a una de las mejores escuadras de la NFL, y Baker lidera la liga en TD junto a Carr. Por último está Darnold, quien el año pasado fue banca en San Francisco y ahora los venció ya vestido de Vikingo, y cuando pensábamos que iban a ser el peor equipo de su división son los únicos que van invictos.

Es muy pronto para pensar que serán contendientes y que estos tres pasadores serán finalistas al MVP, pero no recuerdo un inicio tan sorpresivo… nunca.

¿Podemos hablar de Mahomes?

Yo sé que viene de ser el primer bicampeón en 20 años y que aparece cuando más importa, pero en temporada regular ya tiene rato dando lástima. Su temporada 2023 fue la peor en estadísticas de su carrera por mucho, y el partido del domingo lo ganaron pese a su mariscal, que tiró dos intercepciones y solo 151 yardas, la cifra más baja en su carrera.

También hay que notar que casi siempre que hay una jugada polémica es a favor de los Jefes. En la semana uno fue el pie de Likely, y ahora una interferencia de pase que, literalmente, fue la diferencia entre el triunfo y la derrota. Ni qué decir de lo que pasó en camino a su triunfo en el Super Bowl LVII, pero todavía la gente no odia a Kansas City como creo que lo harán por la próxima década.

Hay de 0-2 a 0-2

Hay nueve equipos que aún no han ganado en la temporada. Algunos, como Panteras, Gigantes, Broncos o Titanes, era totalmente de esperarse. Otros, como los Carneros de Los Ángeles o Indianapolis, sí podrían ir prendiendo las alarmas. Los primeros por la forma en que perdieron en Arizona, permitiendo el mejor juego en la carrera de Kyler Murray, pero sobre todo por haber perdido ya a Nacua y Kupp, sus dos mejores armas ofensivas. Los segundos porque perdieron ante Malik Willis, uno de los peores pasadores de la liga, mientras Anthony Richardson lanzó tres intercepciones y fueron blanqueados en la primera mitad.

Otro equipo que preocupa, y mucho, es Jacksonville. El primer partido lo tenían ganado, no anotaron ni un punto en la segunda mitad y lo perdieron. El segundo estuvo horrible su primera mitad, tuvieron un intento de regreso pero, en vez de ir por la anotación del triunfo, se fueron por un conservador gol de campo y perdieron su chance, todo ante escuadras que se han visto muy mal como Miami o Cleveland.

Los Jaguares están en un año crucial, ya que, de no pasar a postemporada, habrá muchas conclusiones negativas sobre Doug Pederson y Trevor Lawrence. Por último están los Cuervos y Bengalíes, quienes supuestamente pelearán por el título divisional, ambos sin victorias, y ambos de forma parecida: una ante Kansas City, la otra en su casa ante un equipo mucho más débil que fue la sorpresa de la semana.

Sin embargo, quien menos me preocupa es Cincinnati. Demostraron que están hechos para vencer a los Jefes; de hecho, debieron haberlos vencido, y si ganan los siguientes tres no me sorprendería en absoluto.

La otra cara de la moneda

Ya hablamos de mariscales sorpresivos, ahora toca el turno de los que la pasan mal. Tua Tagovailoa sufrió otra contusión cerebral —la tercera en su carrera—, y estará fuera cuatro semanas entre serias dudas sobre su retiro.

Bryce Young, “pick” global número 1 en el Draft 2023, terminó siendo banqueado en Carolina, y es candidato a la peor selección de Draft de la historia. Es posible que no volvamos a ver jugar a ninguno de los dos.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.