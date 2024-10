Conclusiones de la Semana 4 de la NFLYa cumplimos el primer mes de acción y solo quedan dos equipos que no han perdido.

¿El final de la saga?

Los Jefes están en medio de una lucha por el tricampeonato. Si fuera una película, esta es la tercera parte de una trilogía, en la cual todos los anteriores protagonistas han fracasado.

Y, como en cada trilogía, ahora todo es más difícil para el “héroe”.

Una de las razones por las que pensamos que Kansas City iba a lograr algo que nadie nunca ha hecho es por la explosividad de sus armas. La mala: Hollywood Brown y Rashee Rice, dos de sus tres armas, están fuera todo el año; el primero sin jugar un solo minuto.

Además, Isiah Pacheco, su mejor corredor, sigue lastimado, mientras a Travis Kelce no le pasa nada más que la edad, la cual es notable. Es decir, pese a ir 4-0, este es uno de los momentos más inciertos para Mahomes.

O, viéndolo de otra forma, puede llevar a un magnífico final de la saga.

Mucha mediocridad

La regla hasta ahora en esta temporada ha sido la mediocridad generalizada. Fuera de los increíbles Vikingos o los decepcionantes Jaguares, cada equipo ha tenido lapsos muy buenos y muy malos.

Podemos destacar a Detroit y la efectividad de Goff; a Derrick Henry liderando a Baltimore en la destrucción total de Buffalo; a las defensivas de Pittsburgh y Denver; las ofensivas de Houston y Washington; o al puro talento de San Francisco cuando todos estén saludables.

La buena noticia es que muchos toman septiembre como pretemporada, y muy pronto empezarán a separarse los candidatos de los pretendientes.

De la nada

Ya que hablamos de Washington, no queda más que elogiar a Jayden Daniels. Lograron anotar en 16 series consecutivas, algo que Brady, Mahomes o Manning, por decir algunos, no consiguieron en todas sus carreras. No usaron a su despejador en dos partidos seguidos, y son el único equipo de la NFC con marca positiva.

Cada cierto tiempo surge un buen equipo de DC solo para apestar la mayor parte del tiempo, pero estos Comandantes son un equipo entretenido por primera vez en el siglo.

Si bien Caleb y Nix han tenido sus momentos, no están ni cerca del nivel de Daniels, por mucho el mejor novato hasta ahora.

“El Clásico”

Los dos equipos más populares del futbol (americano) se enfrentan este domingo. Pittsburgh ante Dallas, dos conjuntos estancados desde hace tiempo.

Ninguno ha sido malo en los últimos años, pero ambos han estado muy lejos de un Super Bowl. Pese a sumar 11 SB ganados y 15 jugados, los Acereros ya tienen 13 años desde su última aparición, y los Vaqueros... casi 30.

Este año difícilmente va a cambiar, ya que ninguno tiene el talento suficiente (ni el mariscal) para ganar un anillo. Eso sí, quien sea que gane lo celebrará bastante, ya que tienen ratote sin festejar otra cosa.

Despertaron

Los dos equipos con más poder para tumbar a Kansas City en la AFC tuvieron un lento inicio, pero al fin mostraron señales de vida.

Cincinnati la sufrió de más ante Carolina, pero un Burrow muy eficiente los guió apenas a su primera victoria. Los Cuervos ya dejaron el 0-2 atrás después de aplastar sin piedad a Dallas y Buffalo, en partidos que en teoría parecían complicados.

Sin embargo, uno de los dos volverá a caer este fin, ya que se enfrentan en el duelo estelar. Burrow ante Lamar, dos mariscales de élite, con dos equipos que pueden llegar al Súper Bowl. Pero, para eso, es crucial ganar este domingo.

La mejor división

Por mucho, hasta ahora, es la NFC Norte.

Están los Vikingos, el mejor equipo de la NFL hoy en día y el único invicto de su conferencia. Está Green Bay, quien va 2-2 y precisamente perdió ante Minnesota, pero Jordan Love lució espectacular en la segunda mitad y creo todavía que estarán en postemporada. Está Detroit, con marca de 3-1 y con argumentos para ser el segundo mejor equipo de la liga. Y atrás vienen los Osos, también 2-2, pero con mejoría notoria de Caleb Williams semana a semana, con gran defensiva y suficientes armas aéreas. ¿Podrán, incluso, entrar todos a postemporada? Creo que, por lo menos, todos estarán peleándola hasta la última semana. ¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta me pueden escribir a jpdesdelatribuna@gmail.com