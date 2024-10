Conclusiones de la J2 en la Champions LeagueLa segunda jornada nos dejó un montón de sorpresas y goleadas.

Lo raro no fue ver un mal partido del Real Madrid en Champions, lo raro fue que a pesar de ello no ganaron. Este año nos han acostumbrado a encontrar la forma de ganar sin importar cómo ni en qué minuto, incluyendo en la jornada uno ante Stuttgart.

Pues se metieron a Lille, quienes no son potencia ni mucho menos, y genuinamente tuvieron un terrible primer tiempo y una reacción demasiado tardía. Camavinga dio un partido horrible, Rudiger pudo ser expulsado y terminó jugando de punta, Mbappé volvió antes de tiempo y claramente no estaba listo porque fue un fantasma, y hasta la suerte, por primera vez, no le sonrió a los Merengues.

No es el fin del mundo pero sí nos recuerda que, a veces, hasta el Real Madrid puede caer en Champions y cualquier cosa puede pasar dentro de una cancha.

Cero mexicanos

Santiago Giménez, lesionado hasta el otro año; “Chucky” Lozano, de plano borrado en estas dos jornadas del PSV. Nuestros únicos dos compatriotas en esta competición de 36 equipo no solo no jugaron, ni siquiera fueron convocados. ¿Cuál fue la última vez que ni un solo mexicano estuvo al menos en la banca en una ronda de grupos? No tengo el dato exacto, pero creo que, por lo menos, 20 años.

Volvieron

Pese a todas las bajas, el Barcelona goleó sin problemas al Young Boys para sus primeros puntos en esta edición. Tal vez Flick debió haber salido con cuadro titular ante Osasuna y rotar en este, pero creo que la urgencia estaba en Europa.

Lewandowski tuvo el doblete más fácil de su vida, Raphinha, el capitán, fue el mejor jugador en la cancha, y hasta un Íñigo Martínez aprovechó las lesiones de Araújo y Christensen para ser titular y anotar un gol. El 5-0 sirve para salir del hoyo y recordarnos que esta versión Culé, si bien no encuentra la consistencia todavía, sí es normalmente un equipo de bueno a excelente, con alguno que otro partido malo.

Enorme diferencia

No es por generalizar, pero se notó muy clara la diferencia entre el futbol actual de la liga alemana y la italiana. El Leverkusen no solo lució como el campeón de la Bundesliga, sino como un equipo de una división superior al Milán.

El 1-0 se quedó muy corto, ya que Maignan fue el héroe y Boniface se comió vivo a Emerson Royal e hizo pedazos a los italianos por esa banda izquierda. Esta “Xabineta” sí es en serio, dominando por completo a dos equipos competentes como Feyenoord y Milán en jornadas seguidas sin recibir un solo gol, mientras que los Rossoneri están en un hoyo tras sumar cero puntos hasta ahora.

¡Qué voltereta!

El mejor partido que nadie (más que yo) vio fue el Leipzig-Juventus. Los Bianconneri han recibido cero goles en seis partidos de Serie A hasta ahora, pero en Champions ya van tres, incluyendo dos veces irse abajo en el marcador en Alemania.

Además, el arquero Di Gregorio se fue expulsado, y poco después marcaron un penal muy rigorista. Sin embargo, gracias a sendos golazos de Vlahovic, de fuera del área, y luego de Conçeiçao, llevándose a dos y definiendo en el área chica, la Vecchia Signora le dio la vuelta, de visita y con uno menos a los Toros Rojos, y son uno de siete equipos en ganar seis puntos de seis posibles.

Goleadas…

Era lógico que el City iba a abusar del Slovan Bratislava, en un partido donde lo más destacado fue Jéremy Doku. Menos lógico fue el 7-1 del Borussia Dortmund al Celtic que los puso como líderes de la competencia, o el 4-0 del Inter al Estrella Roja.

La que menos lógica tuvo fue la de Lisboa: 4-0 del Benfica al Atlético de Madrid, con dos penales incluidos. Ese estadio, el mismo donde perdieron la final de 2014, está maldito para los Colchoneros.

…Y sorpresas

Pero la mayor sorpresa de todas fue la derrota del Bayern, que había ganado 9-2 la primera semana, ante el Aston Villa de Unay Emery por 1-0. Todavía nos puede sorprender la pelotita.

