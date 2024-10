La lista de Aguirre / Qué esperar del fin de semanaEs la última jornada antes de la penúltima Fecha FIFA del año, por ello tenemos que ver lo que nos traerá este fin, y lo que vendrá más adelante.

¿Algo de calor?

Increíblemente hay algunos Madridistas reclamándole a Ancelotti. El DT que te ha dado tres Champions está bajo el ojo del huracán por los cambios que hizo (o no hizo) ante Atleti y Lille esta semana. Si bien podemos notar que no han llegado a su mejor nivel, que extrañan a Toni Kroos y que Mbappé no debió haber jugado el miércoles, es absurdo reclamarle cualquier cosa a ‘Carletto’. Ahora, ante el Villarreal en el Bernabéu, no deberían preocuparse mucho.

Mientras tanto, el Barça busca algo de consistencia, aún sin Sczcesny, mañana ante el Alavés.

Cuestión de tiempo

El que sí debería haberse ido hace rato es Erik Ten Hag. Es increíble que el Manchester United pasó de jugar finales de Champions a estar en el lugar 21 de la Europa League y el 12 de la Premier. Ahora, en su visita al sorpresivo Aston Villa, toman el increíble papel de víctimas, y lo del DT holandés es cada vez más inaguantable.

Por otra parte, Bruno Fernandes, supuesta figura actual de los Red Devils, fue expulsado en partidos consecutivos, algo que nunca había visto en mi vida.

Sorpresas y más sorpresas

Concluyamos viendo hacia lo que viene la próxima semana: la segunda tanda de partidos en esta nueva era del Tri. Serán partidos en Puebla y Guadalajara, aunque la entrada todavía no es nada buena.

Repasemos la segunda lista de Aguirre. En portería están Malagón y Rangel, los más obvios y quienes creo se pelearán ese puesto hasta el Mundial. El tercero es el sorpresivo, con el regreso de Ochoa por primera vez desde marzo. Paco Memo, quien para muchos era “el cáncer” de la selección pero sin él nos fue aún peor, creo que sigue siendo uno de los tres mejores porteros mexicanos, ha iniciado bien su etapa con Portugal y está en su derecho de seguir luchando por un sexto Mundial. No le veo nada de malo.

En defensa están Montes y Vásquez, como siempre, pero fuera de ellos sí había muchas dudas. En lateral derecha están Jorge Sánchez, en su primera convocatoria como Celeste, y Rodrigo Huescas, en su primer llamado en total, justo cuando dejó de ser Celeste. El tercer central ya no fue “Toro” Guzmán sino Orozco Chiquete, mientras es la banda izquierda la que más me intriga.

Después de una década de Jesús Gallardo, más unos cinco años de Arteaga como suplente, por primera vez ninguno de ellos estará. Ahora serán Jesús Angulo y Bryan González los que se disputarán la titularidad.

En la media cancha regresa Edson Álvarez tras su lesión, están los usuales Romo, Charly, Orbelín y Córdova, y la gran sorpresa es la inclusión del jovencito Obed Vargas, mediocampista México-americano de 19 años que juega en el Seattle Sounders, y quien había jugado en las selecciones juveniles de ambos países y que, al jugar este amistoso, ya se lo habremos “quitado” a los gringos.

También es grata la inclusión de otros dos jóvenes que no han sido muy constantes, como Ozziel Herrera y Marcel Ruiz.

Adelante estarán, con la lesión de Santi Giménez, los veteranos Henry Martín, ‘Memote’ Martínez y el esperado regreso de Raúl Jiménez, el mexicano en Europa en mejor momento. La otra gran sorpresa es otro nuevo naturalizado: Germán Berterame, justo en el momento que puede jugar recibió su primer llamado. Nacido en Argentina, de 25 años y ya con más de cinco años en nuestro país, es totalmente bienvenido.

Los extremos serán “Chino” Huerta, Lainez, Alexis Vega y el “Bromas” Alvarado.

Por último, hay un invitado extraño pero quien solo va para recibir un homenaje: Andrés Guardado, uno de los pocos en jugar cinco Copas del Mundo, recibirá un homenaje en su despedida de la selección, y espero que el público corresponda al tamaño de su leyenda.

Las ausencias más notables, además de los ya mencionados, son Quiñones, Antuna, Julio, Chávez, “Chiquito” y “Chucky” Lozano.

¡Hasta la próxima!

