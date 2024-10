Qué nos dejó el fin de semana en EuropaAntes de la penúltima Fecha FIFA del año, repasemos lo mejor de la última jornada de Futbol europeo.

Todavía más lesiones

Hace unos días hablábamos de la coincidencia de cómo Rodri, Ter Stegen y Santi se lastimaron en la misma jornada. Ahora, tanto Real Madrid como Barcelona sumaron uno más a la lista: Carvajal, pieza clave del Real Madrid que ha ganado seis Champions en 10 años, se rompió toda su rodilla y estará fuera toda la campaña, mientras Ferrán Torres cayó apenas comenzando el partido, y estará fuera un par de meses.

Quien más la ha sufrido es la selección española, ya que estos dos se unen a los Rodri, Le Normand, Olmo y Williams en la lista de lesionados.

Podemos también incluir a Alisson Becker, quien no podrá defender la portería del Liverpool por seis semanas. ¿Seguimos pensando que todo es coincidencia y no tiene nada que ver con el calendario cada vez más apretado? ¿Será que a la FIFA, UEFA y compañía les importa?

¿La mejor dupla?

Al inicio de esta campaña nadie en el mundo ha lucido mejor que el dúo Raphinha-Lewandowski. El polaco vivió sus mejores días bajo el mando de Flick en el Bayern, y ahora está recuperando ese nivel tras firmar una semana de cinco goles, mientras que el brasileño, a falta de Neymar y Vini en esta ocasión es quien será el portador de la magia en la Verdeamarelha.

Eso hace ver, al mismo tiempo, muy bien al nuevo DT del Barça, quien ha ganado nueve de 11 partidos hasta ahora, y muy mal al antiguo, Xavi. Hasta el propio Laporta le lanzó una pedrada, diciendo que Flick “no pone excusas”, y si recordamos que Xavi Hernández llegó a decir que no podían competir con esta plantilla y que el alemán está haciendo maravillas con tanto lesionado… queda todavía peor.

Inminente

El Real Madrid venció sin problemas al Villarreal en el Bernabéu, tal como se esperaba. Golazo de Valverde, y otro aún mejor de Vinicius en la segunda mitad. El brasileño está solo a unos días de ganar un Balón de Oro, el primero para alguien de su país desde Kaká en 2007.

Yo sé que muchos andan rabiando. Que piden casi a cualquier otro a que lo gane, y que lo llaman el “peor Balón de Oro de la historia”, cuando les recuerdo que antes solo ganaban europeos, y que en 1986, por ejemplo, con el magnífico mundial de Maradona el ganador fue… el soviético Belanov.

Vini no compite con otros años, solo con los jugadores del 2024, y en él, pese a quien le pese, ha sido el mejor.

En caída libre

Con sus siete puntos en ocho partidos, el Manchester United de Ten Hag ha firmado su peor inicio en la historia de la Premier. ¿El segundo peor? El del año pasado. El DT holandés va de mal en peor, rompiendo récords negativos, y dejando a un equipo que hace algunos años ganaba la liga inglesa hasta sin querer y era favorito en la Champions, al lugar 14 en liga y 21 en la Europa League.

¿Cuánto más lo aguantarán en Old Trafford?

¿Y los mexicanos?

No fue un buen fin de semana para los nuestros. Santi y “Chucky” siguen lesionados y no fueron ni convocados en Holanda. Julián Araujo no jugó un solo minuto. Edson solo jugó 20 cuando el partido ya estaba definido. Johan sí estuvo todo el encuentro, pero él y la Genoa fueron humillados por el Atalanta 5-1, incluyendo un “hat-trick” de Retegui ante su antiguo equipo.

Alex Padilla jugó bien con el Athletic, pero la historia de ese partido fueron los penales. El Bilbao falló dos, incluyendo uno repetido (y fallado ambas veces), mientras el Girona lo ganó al minuto 99… con un penal.

Pero, por mucho, el mejor mexicano del momento sigue siendo Raúl, quien dio un pase de crack a Traoré, solo para después dar una asistencia de genio para el sorpresivo gol del Fulham. Al final cayeron con el City, como era de esperarse, pero Jiménez sigue en gran nivel a sus 33 años en la mejor liga del mundo, casi recuperando al jugador que vimos antes de su lesión en 2020.

Su regreso a la selección es más que merecido, y de esta hablaremos en la siguiente columna.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.