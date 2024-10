Qué esperar del México-ValenciaRegresa la selección mexicana, y ahora lo hará ante un rival poco usual y en una cancha poco usual.

Qué queremos ver

Es muy pronto para hacer especulaciones, y los reportes sobre posibles alineaciones son tan variados como equivocados, así que mejor digamos qué nos gustaría ver al rato.

En la portería esperaría ver algo de rotación, y puesto que queremos ver lo mejor posible ante los gringos el martes, creo que sería un buen día para ver al “Tala” Rangel. En la central es tal vez la única posición que no tenemos muchas dudas, y creo que la dupla Montes-Vásquez continuará. Por derecha creo que veremos en un partido a Jorge Sánchez y en otro a Huescas, mientras que por izquierda, con las ausencias de Gallardo y Arteaga, me gustaría ver a Bryan González, quien creo tiene más potencial que Angulo, pero algo me dice que veremos al de Tigres y no al de Pachuca.

En la media volvería Edson tras cuatro meses, y me gustaría que lo acompañaran Romo y Orbelín o Charly. Como extremos, y ante las omisiones de Quiñones, Lozano y Antuna, creo que una dupla Alexis Vega-“Chino” Huerta no está nada mal.

En punta, y con las lesiones de Henry y Santi, creo que debería ir el mexicano en mejor momento en Europa: Raúl Jiménez. Por supuesto que también queremos ver a las caras nuevas, en especial a los Obed Vargas y Germán Berterame, así como a los jóvenes como Lira, Marcel y Ozziel.

El rival

Desde 2001 que México no se enfrentaba a un club, cuando jugó ante el Milán en preparación para Corea-Japón 2002. Antes era algo muy común, y por eso a algunos les choca un poco este partido ante el Valencia.

En el papel, no está tan mal. Recordando que las selecciones sudamericanas y asiáticas están en eliminatorias mundialistas, y que las europeas están jugando Nations League, realmente no había tanto de dónde escoger, y mirar hacia los clubes no es mala opción. Además, si bien no es un grande, los Murciélagos sí son uno de los equipos importantes de España en este milenio.

La cuestión es que esta es la peor versión del Valencia del milenio, una que literalmente descendería si hoy acabara la temporada y que tiene muy pocos jugadores de renombre… quienes no estarán.

Rafa Mir, Gayá, Hugo Duro, por decir unos pocos, no hicieron el viaje. El ejemplo más claro es en el arco, donde está Mamardashvilli, el mejor del equipo a mi parecer, pero fue llamado a su selección de Georgia. Su suplente, Dimitrievski, también fue convocado por su selección de Macedonia del Norte. El tercer portero, Domènech, está lastimado, así que serán puros porteros juveniles los que estarán hoy en Puebla: uno de 19 años y otro de 16.

Encima, los propios fans del Valencia están furiosos, llamando a este partido un ridículo que no les interesa en lo mínimo. Entre que es un equipo muy mermado de su plantilla de por sí de bajo nivel, y que están más enfocados en salvarse del descenso, no podemos usar esta vara para medir el nivel actual de la selección.

El público

Entiendo que la gente está enojada con la selección mexicana. Entiendo que el rival no inspira mucha emoción, que está en un nivel muy bajo, y que tiene contados fans en nuestro país.

Pero ¿realmente es como para que estén regalando boletos y haciendo promociones a la desesperada? El Cuauhtémoc no se llenará, y al parecer el Akron el martes tampoco con todo y el homenaje a Guardado.

¿Cómo, entonces, podríamos quejarnos de tantos partidos moleros en el gabacho, que evidentemente generan mucho más, para empezar, por ser en dólares, si cuando por fin juegan amistosos en suelo mexicano la gente no responde? ¿Por qué la FMF decidiría volver a intentar algo así si le va tan mal?

El resto de la fecha FIFA

En Sudamérica por fin perdió Colombia, Venezuela le sacó un enorme empate a Argentina bajo la lluvia y Brasil hundió más a Chile, mientras que en Europa, Grecia superó sorpresivamente a Inglaterra, tanto en la cancha como en Eurocopas ganadas.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.