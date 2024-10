¡Vuelve el Futbol europeo!Terminó el de selecciones, vuelve el que a mucha gente realmente le importa.

El caso Mbappé

Primero quisiera tocar el tema del astro francés, y no me refiero a lo que supuestamente pasó en un hotel en Suecia de lo cual no hablaremos.

De lo que quiero hablar es de su supuesta “petición” a la FFF de que no lo convoquen a su selección más que “en partidos importantes”. ¿Por qué? Porque, según él, eso disminuye su riesgo de lesiones y lo acerca a su objetivo: ganar el Balón de Oro 2025.

Perdónenme, pero qué estupidez. No puedo creer que Mbappé, quien por cierto acaba de ser nombrado el capitán de Les Bleus pese a tener siete años menos que Griezmann, decida abandonar a su país salvo cuando, según él, realmente importe.

Que nadie me lo vuelva a mencionar en la misma oración que Messi o Cristiano, quienes han jugado para sus países por más de 20 años y nunca le sacaron a ningún partido, y tienen 13 Balones de Oro entre los dos.

Su argumento, aparte de carecer de lógica, argumenta todo lo malo del Futbol moderno: vale más un posible premio individual (entregado por una revista de su mismo país) que el darlo todo por mi selección nacional, en especial tras haber tenido una pésima Euro. Espero realmente que se retracte, o que nunca gane un Balón de Oro.

Pelea de embalados

El mejor duelo del fin de semana se dará en Anfield. Si bien el Liverpool-Chelsea no es un clásico, sí nos ha entregado magníficos partidos este milenio, recordando un 4-4 en Champions o el famoso resbalón de Gerrard.

Los Reds son líderes tras siete fechas, solo un puntito por encima del City, pero nadie ha subido más su nivel que los Blues el último mes, con 10 de sus últimos 12 puntos posibles y el segundo mejor ataque de la Premier.

Ambos están estrenando DT esta temporada, y si bien Arne Slot cayó como anillo al dedo en Liverpool, es Enzo Maresca quien ha logrado cambiarle la cara por completo a un equipo que venía siendo un desastre por tres años.

Partidazo este domingo en Anfield.

A quitarse lo oxidado

Mañana se dará el debut del nuevo portero del Barcelona, uno que ya estaba retirado y fumando unos cigarrillos. Es Sczcesny quien tendrá que cargar con el peso de la temporada de los Culés, en un arco que ha tenido solo a dos porteros en 20 años.

El polaco, quien fue en parte convencido por su compatriota Lewandowski, hará su debut como Blaugrana ante un Sevilla bastante mediocre esta temporada, y con todo y las lesiones del Barça, gracias a que sí podrá estar Lamine Yamal, no creo que tengan mayores problemas para seguir con su liderato.

Eso sí, lo que sigue es crucial: vuelve la Champions y reciben al Bayern, luego el Clásico Español y el derbi catalán. Le pregunto a los Culés, si pudieran ganar solo uno de esos partidos, ¿cuál sería?

Afinando detalles

Por su parte, el Real Madrid ha estado recuperando lesionados y preparándose para ese clásico que pueda ponerlos en primer lugar de La Liga. Ya están al 100 tanto Vinicius como Mbappé, y también ya no tienen problemas ni Courtois ni Lunin. Obvio extrañarán a Carvajal y se dio a conocer que Alaba seguramente tampoco volverá, pero tienen lo suficiente para competir por todo otra vez.

Hoy visitan al Celta, pero su mente estará en la reedición de la última final de UCL ante el Borussia Dortmund, así como en el clásico en el Bernabéu el próximo sábado.

Pelea en lo alto

Hay dos partidos a destacar en Italia: la Juve, que todavía no recibe gol de jugada abierta esta temporada, recibe hoy a la Lazio, en un duelo entre el tres y el cuatro de la Serie A, mientras mañana el Inter, actual campeón y sublíder, visita a una Roma en problemas que despidió a Danielle De Rossi apenas iniciando la campaña.

¿Y los mexicanos?

Hay triple cartelera hoy en la Premier: Edson visita al Tottenham, Raúl recibe al Aston Villa y Araujo recibe al Arsenal, mientras Johan y la Genoa reciben al Bolonia y Alex Padilla espera jugar ante el Espanyol. ¿Y el “Chucky”? Nadie sabe.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.